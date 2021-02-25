«Живу с этими шрамами»: звезда семейных фильмов обвинила Голливуд в сексуализации детей

Актриса Мара Уилсон, в детстве активно снимавшаяся в голливудских фильмах, обвинила индустрию в сексуализации несовершеннолетних. В своей авторской колонке для The New York Times 33-летняя девушка рассказала о том, как во время интервью журналисты задавали ей вопросы откровенного характера, несмотря на возраст.

«С шести лет меня спрашивали в интервью: «У тебя есть парень?» Журналисты спрашивали, кого я считаю самым сексуальным актером и задавали вопросы об аресте Хью Гранта за связь с проституткой», — написала она.

Уилсон также призналась, что поначалу ей казалось милым, что десятилетние поклонники писали ей письма с признаниями в любви. Однако в какой-то момент она стала получать такие же письма от пятидесятилетних мужчин, ее фотографии стали появляться на сайтах для футфетишистов. Более того, однажды актриса увидела картинку порнографического содержания с ее лицом, добавленным с помощью фоторедактора.

«Голливуд решил бороться с домогательствами в киноиндустрии, но я никогда не подвергалась сексуальным домогательствам на съемочной площадке. Источником сексуальных домогательств в моем случае всегда были средства массовой информации и общественность», — подчеркнула она.

Причиной такого отношения Уилсон назвала «общую картину», которая создается в информационном пространстве.

«Важная часть «общей картины» — идея о том, что знаменитые дети все это заслужили. Они сами напросились, став знаменитыми и получив статус, поэтому атаковать их — нормально», — пояснила она.

Артистка также упомянула истории таких актрис, как Джуди Гарланд, которой в детстве давали специальные таблетки на съемках фильма «Волшебник страны Оз» студии MGM, Ребекки Шеффер, которую убил одержимый поклонник, и Дрю Бэрримор, которая попала в центр реабилитации в подростковом возрасте.

В качестве самого яркого примера звезды, чью популярность использовали как предлог для унижения и ущемления в правах, она привела певицу Бритни Спирс. В 2008 году решением суда ее отцу Джейми Спирсу были переданы все полномочия по распоряжению финансовыми делами своей дочери, а также право ограничивать круг ее общения.

В частности, Уилсон рассказала об интервью, которое она дала в 2000 году, в котором один из вопросов был посвящен Спирс.

«Меня спросили, что я думаю о Бритни Спирс. Я ответила, что «ненавижу» ее. На самом деле я не ненавидела Бритни Спирс. Но я бы никогда не призналась, что она мне нравится. <...> Я думаю, что к тому моменту я уже приняла то, как ее встроили в «общую картину», — призналась актриса.

Отношение СМИ и общественности к на тот момент молодой певице Уилсон назвала примером того, как «наша культура создает этих девочек, только для того, чтобы их уничтожить».

«К 2000 году на мисс Спирс приклеили ярлык «плохой девочки». По моим наблюдениям, «плохие девочки» — это, в основном, девочки, которые показали хоть какой-то признак сексуальности», — отметила она.

Уилсон добавила, что ей и Спирс пришлось усвоить один и тот же урок: «Когда ты молод и знаменит, у тебя нет никакого контроля». По мнению Уилсон, «нервного срыва» Спирс, из-за которого отец получил право распоряжаться ее финансами и личной жизнью, можно было избежать.

«Когда она разошлась с мужем, побрила голову и яростно атаковала папарацци с помощью зонта, ее насильно встроили в «общую картину», но в реальности она была молодой матерью, которая столкнулась с глобальными изменениями в своей жизни. Людям необходимо пространство, время и забота, чтобы с таким справиться. У нее ничего этого не было», — написала Уилсон.

Она подчеркнула, что, как и в случае Спирс, из нее пытались сделать куклу, а взрослые мужчины обсуждали их физические достоинства. Главным отличием Уилсон назвала поддержку своей семьи, которой певица была лишена.

«Иногда люди спрашивают меня: «Как тебе удалось остаться нормальной?» Однажды человек, которого я считала другом, спросил меня с широкой улыбкой: «Каково это — знать, что ты достигла пика?» Я не знала, как ответить, но сейчас я бы сказала, что вопрос поставлен неверно. Я не достигала пика, потому что для меня больше не существует «общей картины», созданной кем-то другим. Я могу создавать ее сама», — заключила актриса.

Дебютом Мары Уилсон в полнометражном кино стал фильм с Робином Уильямсом «Миссис Даутфайр» 1993 года, в котором она снялась в возрасте шести лет. В 1994 году на экраны вышел рождественский фильм «Чудо на 34-й улице» с ее участием.

Во время съемок в фильме «Матильда» в 1996 году мать Уилсон умерла после лечения от рака молочной железы. В 12 лет врачи диагностировали у актрисы обсессивно-компульсивное расстройство. После выхода фильма «Томас и волшебная дорога» в 2000 году она решила уйти из кинематографа. В 2013-м состоялась премьера ее пьесы «Стадо», а в 2019-м она публично заявила о планах посвятить себя писательской карьере.