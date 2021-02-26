У Земфиры вышел первый за восемь лет альбом. Что о нем пишут фанаты

В 2013 году Земфира выпустила «Жить в твоей голове» — пожалуй, свою самую камерную и откровенную пластинку, наделавшую много шума. Тогда певицу обвинили в эскапизме и аполитичности. «Полагаю, что Земфире просто искренне и глубоко наплевать на все, что творится вне ее микромира — Бермудского треугольника из музыки, подруги Ренаты [Литвиновой] и спорта по телевизору», — писал журналист Артемий Троицкий. Земфира проигнорировала протесты на Болотной площади и события на Украине. На обложке «Жить в твоей голове» певица прячет лицо в свитер, а в песне «Чайка» поет о том, как хочется быть «незаметной, невидной, неслышной, никем не опознанной».

Но Земфира, за последние 20 лет превратившаяся в настоящий феномен, не может быть незаметной. Даже спустя восемь лет. Новый альбом «Бордерлайн» (английский термин, означающий пограничное расстройство личности — «Газета. Ru») доказывает, что все это время она не бежала от реальности, а, напротив, соответствовала духу времени. За восемь лет люди научились открыто говорить о депрессии и жизни с ней, научились различать эмоциональное и физическое насилие. На пластинке тема бытового абьюза затронута дважды: будь то сложные отношения с мамой («Мама») или с возлюбленным («Абьюз»). «Абьюз — новое слово в нашем языке. Психологическое насилие — мощное понятие, я попыталась его осознать», — прокомментировала Apple Music сама Земфира. И это не все. Возможно, ненароком, но в свете недавних протестов строчки про падающий снег и «обнаглевших ментов» в песне «снег идет» тоже кажутся актуальными.

В музыкальном плане «Бордерлайн» получился минималистичным: если во время прослушивания первых двух песен еще натыкаешься на оголенные провода, то затем появляется чистый звук, где много сольного фортепиано и струнных. Среди 12 песен на альбоме всего одна позитивная — «Пальто», и это, как заметила сама Земфира, обезоруживает. Судя по реакциям в соцсетях, фанаты уверены: не обязательно слушать альбом певицы до конца, чтобы убедиться, как он хорош. Кажется, взяла бы Земфира творческий отпуск не на восемь, а на десять и больше лет, все равно бы осталась главной певицей страны. Ниже — самые яркие реакции на «Бордерлайн».

Земфира поет, что мы все умрем. Впрочем, ничего нового. — Леди Абсурд (@Lady_Absurd) February 25, 2021

«Это великолепная работа. Сколько лет я слышал вокруг «да ладно, перестань, какая Земфира, все закончилось много лет назад...». Хочу передать всем этим скептикам, чтоб они утерлись раз и навсегда. Когда выходит такой альбом, все остальное отходит на второй план и становится малозначимым. Остается ощущение: как же круто, что мы — ее современники», — написал в Facebook журналист и музыкальный критик Михаил Козырев.

Сегодня Земфира выпустила альбом, поэтому у всех наблюдается депрессия — Инговое окончание (@Baz_I_N_G_A) February 26, 2021

«Вышел грейт (great) альбом. Земфира, поздравляю!» — написала режиссер Рената Литвинова в Instagram.

«Всегда поражал ее подход к записи, к звуку. Все точно, выверено, красиво звучащее. По столько раз перезаписывать, искать нужный звук, правильных исполнителей», «Невероятная бомба! Это стоило того, чтобы так сильно и долго ждать», «Послушал все песни. Действительно один из лучших альбомов. Безумно красивая музыка» — пользователи VK.

Что там, природа так очистилась, что вернулась Земфира? — Александр Пелевин (@comrade_wolgast) February 26, 2021

Земфира выпустила альбом

полноценный, 12 песен, впервые за сто лет



хорошая новость: она пошла к психиатру и к терапевту



плохая новость: она выучила там много новых слов, и только о них и поёт — Lionka Panteleev (@adworse) February 26, 2021

Я не сбила режим, его мне сбила Земфира. — девушка сгорела|23nbr (@23nbr) February 25, 2021

Radiohead и плагиат. Вы это уже точно где-то слышали

а вы знали что можно байтить бас и гитару не только у радиохед? земфира вот до сих пор не в курсе — снежный реактор (@huynavorotnik) February 26, 2021

«Том» — какая-то очень очевидная насмешка над теми, кто говорит, что Земфира не вдохновляется радиоголовой, а откровенно ворует понравившееся сорокой, и блестяще», — написал один из слушателей в музыкальном паблике VK.

«А пусть Земфира сама слушает свои песни»

А пусть Земфира сама слушает свои песни, как вам такое — Чапаев (@Chapaeff) February 25, 2021

«Романтизировать психические расстройства — это отстой, Земфира», «Хотелось, чтобы песни были чуть более остросоциальными», «Сейчас столько талантливой молодежи, что Земфира на их фоне уже явно отработанный материал. Попытки пыжиться выглядят жалко», — написали слушатели в музыкальном паблике VK.