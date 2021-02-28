«Сокол и Зимний солдат», «Вампиры средней полосы» и еще 9 сериалов марта

С 4 марта на «Кинопоиске HD»
Комедийный сериал Сергея Светлакова и Александра Незлобина про 49-летнюю стендапершу из Москвы, у которой «много работы, мало денег», а еще двое детей и два бывших мужа. Утверждается, что в основе лежит биография исполнительницы главной роли — резидентки шоу «Stand Up» Елены Новиковой.
С 4 марта на Netflix
Аниме-сериал по мотивам кинофраншизы «Тихоокеанский рубеж» про людей, которые сражаются с кайдзю-монстрами с помощью меха-роботов — «егерей». Сюжет вращается вокруг брата и сестры, в чьем распоряжении оказывается ветхий «егерь». Герои разыскивают пропавших родителей и отбивают родную Австралию от гигантских чудищ. Одним из авторов выступил Крейг Кайл, работавший над сценарием кинокомикса «Тор: Рагнарек».
С 12 марта на HBO Max
Общий сбор фанатов «Эйфории» и «Мы те, кто мы есть»: подростковая драмеди о группе учеников средней школы, занимающихся познанием себя и своей сексуальности. У штурвала проекта встали супруги Дэниел и Бен Барнзы («Торт», «Фиби в Стране чудес»), идею подала их 18-летняя дочь Зельда, которую также привлекли к работе над сериалом. В числе продюсеров — Лина Данэм, известная по «Девочкам» и прошлогодней «Индустрии».
С 12 марта на Netflix
Научно-фантастический триллер под «Черное зеркало». В центре сюжета — руководительница стартапа MatchDNA, придумавшего, как находить идеального партнера по образцу ДНК. Адаптацией книги Джона Маррса занимался Ховард Оверман, автор сериалов «Отбросы» и «Детективное агентство Дирка Джентли». В главной роли снялась звезда «Хитмэна» и «Измены» Ханна Уэр.
С 13 марта на HBO Max
Трехсерийный байопик чилийской писательницы, журналистки и активистки Исабель Альенде («Дом духов», «Город бестий»), которую называют «самым читаемым в мире испаноязычным автором». Сериал расскажет о ее жизни в Венесуэле, куда она эмигрировала после прихода к власти Аугусто Пиночета в 1973 году, а также трагической смерти ее дочери в 1992-м.
С 18 марта на Okko
Детективный триллер про многолетние поиски самого известного серийного убийцы СССР — Андрея Чикатило, который орудовал в Ростовской области (и других регионах) в 80-е годы. Его жертвами стали по меньшей мере 43 человека (в обвинительном заключении были указаны 53). В одной из главных ролей снялся Константин Лавроненко («Ликвидация», «Исаев», «Последний богатырь»), исполнителя роли самого Чикатило держат в секрете. Режиссерское кресло занял Сарик Андреасян.
С 19 марта на Disney+
Второй после завершившегося «ВандыВижена» сериал из четвертой фазы киновселенной Marvel. На этот раз речь пойдет про Сокола (который получил статус нового Капитана Америки в последних «Мстителях») и Зимнего солдата, которые вместе противостоят опасной анархистской группировке, а также вновь сталкиваются с Бароном Земо. Режиссеркой шоу стала канадка Кари Скогланд, в чьем послужном списке — эпизоды «Рассказа служанки», «Подпольной империи» и «Викингов».
С 18 марта на Start
Комедийное фэнтези про древнее семейство вампиров, обосновавшееся в Смоленске. Они живут скрытно и не убивают людей, но когда в березовой роще за городом находят обескровленные трупы, мирное существование вурдалаков оказывается под угрозой. В роли главы вампирского клана снялся Юрий Стоянов, также в актерском составе — Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и Дмитрий Лысенков.
С 25 марта на Netflix
Аниме по мотивам популярной игры «Dota 2» расскажет о рыцаре Дейвионе, а также его спутниках принцессе Миране и драконе Эльдвурме, которые оказываются в центре эпических событий — «куда более масштабных, чем можно было представить». Среди актеров озвучивания — Трой Бейкер (Джоэл в «The Last of Us», Бэтмен в серии «Batman: Arkham»), Лара Пулвер («Шерлок») и Тони Тодд («Пункт назначения»). Шоураннером назначен Эшли Эдвард Миллер («Люди Икс: Первый класс», «Тор»), за анимацию отвечает студия Mir («Легенда о Корре»).
С 26 марта на Netflix
Мистический детектив о группе подростков, ошивающихся на улицах викторианского Лондона. Это те самые ребята, которые помогают Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону раскрывать преступления, тогда как они лишь присваивают их заслуги.
С 26 марта на Amazon Prime Video
Анимационная экранизация комикс-серии Роберта Киркмана — создателя «Ходячих мертвецов». Главный герой «Неуязвимого» — подросток Марк Грейсон, сын самого могущественного супергероя на Земле. Вскоре после своего 17-летия Марк начинает обнаруживать свои собственные сверхспособности — и попадает уже под профессиональную опеку отца. Голоса героям шоу подарили Стивен Ён («Ходячие мертвецы», «Пылающий»), Дж. К. Симмонс («Человек-паук», «Одержимость»), Сандра О («Убивая Еву», «Анатомия страсти»), Сет Роген («Ананасовый экспресс») и Марк Хэмилл («Звездные войны»).