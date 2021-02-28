«Сокол и Зимний солдат», «Вампиры средней полосы» и еще 9 сериалов марта

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«Поколение» («Generation») — 1 сезон

С 12 марта на HBO Max

Общий сбор фанатов «Эйфории» и «Мы те, кто мы есть»: подростковая драмеди о группе учеников средней школы, занимающихся познанием себя и своей сексуальности. У штурвала проекта встали супруги Дэниел и Бен Барнзы («Торт», «Фиби в Стране чудес»), идею подала их 18-летняя дочь Зельда, которую также привлекли к работе над сериалом. В числе продюсеров — Лина Данэм, известная по «Девочкам» и прошлогодней «Индустрии».