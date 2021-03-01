Экс-солистка Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в Петербурге

По предварительным данным, причина смерти Анны Кастельянос не носит криминального характера, сообщил сайту 78.ru источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», у бывшей солистки Little Big была третья группа инвалидности и ряд хронических заболеваний. Уточняется, что 39-летняя Кастельянос страдала от радикулита и сосудистого заболевания головы.

Из-за болей в спине она почти не вставала с кровати, за ней присматривала волонтер. 1 марта она пришла навестить певицу и обнаружила ее мертвой.

«Все вещи лежали на своих местах, насильственность смерти пока исключается», — отметил Telegram-канал.

Тем временем знакомая Кастельянос сказала «Газете.Ru», что на здоровье артистка не жаловалась.

«В последнее время она наоборот говорила, что все хорошо. А вот до этого у нее были некоторые сложности, но именно на здоровье она не жаловалась, по крайней мере настолько, чтобы можно было сильно переживать», — поделилась Валентина Чебоксарова.

Другая знакомая рассказала, что Кастельянос всегда была открытой и веселой. «Со здоровьем вроде бы все хорошо было. Планов было много, всегда что-то придумывала, у нее был свой тату-салон», — отметила Александра Румянцева.

В свою очередь, директор Little Big Денис Глазин заявил, что не знает подробности произошедшего.

Кастельянос выступала в группе Little Big c 2013 по 2016 годы. Затем она вела мероприятия и участвовала в ток-шоу.

Популярность Кастельянос получила благодаря своей необычной внешности. Мать певицы русская, а отец кубинец. Ее рост не превышал 130 сантиметров, за что поклонники прозвали ее «маленькая мисс Счастье».

Диагноз «ахондроплазия» не стал для Кастельянос приговором. За свою карьеру она сыграла в фильмах и сериалах «Ментовские Войны», «Пером и Шпагой», «В твоих глазах», «Жил-был Лис», «Клад», выступала в постановках театрально-эротического проекта Neverporn. В 2010 году артистка открывала премьеру мультфильма «Гадкий Я» на фестивале «Кинотавр».

В 2013 году Кастельянос вместе с другой маленькой девушкой Олимпией создала рейв-группу Little Big. С Ильей Прусикиным, солистом группы, ее познакомила режиссер Алина Пязок. Позже к ним присоединились Антон Лиссов и Сергей Макаров.

«Алина Пязок — моя давняя хорошая знакомая. Когда она оканчивала университет, по моей персоне писала свою дипломную работу. Через какое-то время Алина вдруг мне позвонила: «Ань, хочешь я тебя познакомлю с Ильей Прусикиным, есть идея». Я согласилась, встретились. Илья показался мне интересным человеком, а Олимпию я знала по сообществу «Маленьких людей», — рассказывала сайту mk.ru Кастельянос.

По словам Кастельянос, она придумала группу для того, чтобы обратить внимание общества на существование маленьких людей в России, а маленьких людей — вдохновить жить.

«Я пользуюсь каждой возможностью интервью или выступления на ТВ, чтобы заявить, что мы есть, что мы не сказочная выдумка какая-то из леса. Little Big для меня — социальная активность, напоминание о себе», — пояснила бывшая участница в интервью «Таким делам».

В 2016 году Кастельянос ушла из Little Big из-за негативного отношения родителей в детском саду, где она работала воспитательницей.

«У меня сложилась непростая ситуация, я была в группе, но параллельно работала в школе воспитательницей. Некоторые родители детей не очень хорошо относились к моему творчеству. Потому что дети наши клипы видели в YouTube и так далее. В итоге я осознала, что надо из группы уходить, я не могла совмещать», — рассказала она в интервью mk.ru в 2020 году.