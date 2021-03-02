Трейлеры недели: новый Pixar, «Мортал Комбат», Зак Снайдер и Эмма Стоун

«Лука» («Luca»); Энрико Касароза. Премьера в России — 17 июня

Новый большой анимационный проект студии Pixar получил название «Лука», его трейлер представила компания Disney. «Лука» станет полнометражным дебютом для аниматора из Италии Энрико Касароза, который ранее выступил режиссером короткометражного мультфильма «Луна». Двое главных героев, мальчики Лука и Альберто, проводят лето в маленькой деревне на Ривьере и хранят общий секрет. На самом деле они не человеческие дети, а двое существ с глубины моря, которые могут менять свой внешний вид.

«Армия мертвецов» («Army of the Dead»); Зак Снайдер. Премьера на Netflix — 21 мая

Режиссер Зак Снайдер приступил к съемкам нового фильма «Армия мертвецов» еще в 2019 году, однако стриминговый сервис Netflix только сейчас представил его трейлер. Изначально проект, чей выход запланирован на май, был задуман как прямой сиквел фильма «Рассвет мертвецов» 2004 года. Узнав об эпидемии вируса, который охватил Лас-Вегас, группа наемников решает проникнуть в карантинную зону, чтобы организовать самое крупное ограбление в истории.

«Мортал Комбат» («Mortal Kombat»); Саймон Маккуойд. Премьера в России — 8 апреля

Кинокомпания Warner Bros. представила первый официальный трейлер к перезапуску культовой файтинг-франшизы «Мортал Комбат». Изначально ожидалось, что проект выйдет в широкий прокат 15 января 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса его премьеру пришлось отложить на 16 апреля. Главным героем на этот раз выступит боец в смешанном стиле Коул Янг, который отправляется на поиски воинов, избранных для защиты Земли от вторжения войск из иного измерения. Новая экранизация компьютерной игры станет режиссерским дебютом австралийца Саймона Маккуойда, а главные роли в ней сыграли Льюис Тан, Джессика Макнэми, Джош Лоусон и Таданобу Асано.

«Стервелла» («Cruella»); Крэйг Гиллеспи. Премьера в России — 27 мая

За первые сутки с момента публикации официальный трейлер к фильму «Стервелла» от студии Disney собрал более 70 млн просмотров на разных платформах. Этот фильм станет приквелом к фильму «101 далматинец» 1996 года. В описании к проекту, где Эмма Стоун сменила Гленн Клоуз в роли одной из главных отрицательных героинь пантеона классических диснеевских мультфильмов, говорится, что этот фильм будет посвящен «бунтарской юности одной из самых печально известных — и модных — злодеек». Ожидается, что на этот раз история будет развиваться не вокруг семейства далматинцев и их хозяев, а вокруг их коварной противницы, платья для которой подготовила Дженни Беван, дважды награжденная «Оскаром» — за работу в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Комната с видом».

«Ученик экзорциста» («The Seventh Day»); Джастин П. Ланж. Премьера в России — 1 апреля

Гай Пирс сыграл роль священника в новом фильм об изгнании дьявола «Ученик экзорциста» от австралийского режиссера Джастина П. Ланжа. Его герой обучает молодых учеников искусству борьбы с темными силами, которые стали забирать к себе души местных жителей. Одним из главных умений, которое он пытается передать, становится способность увидеть настоящую одержимость. Однако чем дольше длится его схватка с тьмой, тем труднее становится самому святому отцу отличать плохое от хорошего.