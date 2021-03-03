«Я не шучу»: сериал о 49-летней стендаперке из Москвы, с которым все не так

Лена (Елена Новикова) — 49-летняя стендаперка из Москвы, у нее двое детей, два бывших мужа, три кредита и собака. Ее жизнь не назовешь увлекательной, но она все же отыскивает в ней материал для выступлений: сегодня выбесит сын-подросток, завтра завяжется странное знакомство с бабушкой в поликлинике, на следующий день нагрянет экс-свекровь — фанатка Стивена Кинга. И так по кругу.

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С «Я не шучу» вот какая штука: это вроде бы важный и хороший проект с индустриальной точки зрения, но одновременно чудовищный. Важный и хороший — потому что, несмотря на вынесенные вперед имена Сергея Светлакова и Александра Незлобина, это проект двух женщин. Шоу придумала выпускница Московской школы кино Елена Красильникова, он основан на жизни ее подруги Елены Новиковой. Они вместе написали сценарий, Новикова сыграла сама себя.

Но на этих двух женщинах, кажется, все и закончилось, а указанная в последнем абзаце пресс-релиза режиссерка Саша Тапочек — выдуманный человек. Со слов Незлобина, она окончила «Французскую школу кино в Сан-Франциско» (что это?), сняла короткометражки «Fake» и «Woman» (fake woman — ну вы поняли) и была замечена продюсерами на «фестивале Независимых Женщин» (закадровый смех).

В пресс-службе «Кинопоиска» говорят, что «режиссер проекта на данном этапе решил остаться анонимным». Новикова, впрочем, в интервью «Московским новостям» вполне открыто называет «режиссером и продюсером» — неожиданно — Незлобина. Шалость не задалась. Как известно, невозможно быть комиком в России и не измываться над феминизмом — иначе сдавай партбилет. А вместо того, чтобы пригласить в режиссерское кресло реальную женщину, лучше прикрыться оскорбительной карикатурой и сделать все самому.

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Что до чудовищности, то в сериале попросту невозможно обнаружить хоть что-нибудь ладное. Новикова здесь оказывается откровенно слабой актрисой, не способной нести на плечах сольное шоу: если на сцене ее выразительная скупость может в известной мере играть на руку, то в кадре это уже не работает. Более того, заражает и окружающих — так, что артисты, вроде бы изначально неплохие, начинают делать странные паузы в репликах, которые будто читают с листа без особого энтузиазма. Сперва хочется попросить потянуть эти паузы подольше, лишь бы не слышать катастрофических шуток про коренных американцев и белых людей, отрезанные яйца и приручение мужей. Потом в сериале сообщают, что принуждать женщину к сексу — в целом нормальненько, а кормить ребенка грудью на людях — ужас какой-то, и тогда сомнительные панчи первых серий вспоминаются уже со светлой тоской.

Но главное — «Я не шучу» в принципе сложно назвать сериалом и ситкомом. Больше всего шоу напоминает серию влогов, снятых на профессиональную камеру, или стендап-спешл Новиковой, разбавленный длиннющими скетчами с комедией наблюдений. Все потому, что за четыре серии (всего восемь) тут не проклевывается даже подобия сюжета и связной истории, если не считать таковыми повторяющийся гэг с писающим псом. Из этого как бы придумано сделать не баг, а фичу, но результат, мягко говоря, неоднозначный.

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Сама героиня не обременена ни целями, ни желаниями, ни мечтами. Она никуда не движется и ни к чему не стремится. Сериал даже не топчется на месте, а демонстративно замирает, скрестив руки. Экранная Новикова, персона малоприятная, просто существует: занимается мелкой бытовухой, выходит покурить на балкон, покупает вино в супермаркете, выступает в клубах. Ей словно плевать на происходящее, лишь бы не раздражало слишком уж сильно, а переживает она разве что из-за внешности — не дай бог выглядеть, «как трансуха». И здесь уже становится сложно сформулировать, почему тебе, в свою очередь, не должно быть плевать на нее.

В 2016 году Елена Красильникова посмотрела драмеди Памелы Эдлон и Луи Си Кея «Все к лучшему», после чего придумала свое «Я не шучу». С этим проектом она поступила в МШК (на программу «Шоураннер», как будто это отдельная профессия) — и с ним же выпустилась. Отсюда, видимо, и растут все фундаментальные проблемы шоу, из которого шоу никак не клеится: это всего-навсего сырая дипломная работа. И тут нет особой проблемы, мало кто способен на старте выскочить в дамки. Для диплома «Я не шучу» вполне себе сносная вещь. Странно только, что толпа работавших над сериалом людей решила (и решилась) обнародовать его в нынешнем виде. И они ведь, надо понимать, не шутят.