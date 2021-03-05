«Сумасшедшее порно»: главный приз Берлинале достался режиссеру из Румынии

Жюри 71-го Берлинского международного кинофестиваля, в которое вошли шесть режиссеров-обладателей главной премии конкурса — статуэтки «Золотой медведь» (Моххамад Расулоф, Надав Лапид, Адина Пинтилие, Ильдико Эньеди, Джанфранко Рози и Ясмила Жбанич), объявило итоги киносмотра. Лучшим фильмом фестиваля была признана комедия «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» румынского режиссера Раду Жуде. В этой сатирической картине показана история школьной учительницы, которой приходится отстаивать свою репутацию после того, как в сети оказывается любительское порно ее мужа.

«Золотой медведь» достается фильму, у которого есть редкое и важное качество долгоиграющего произведения. Он ухватывает на экране самую суть, дух и тело, ценности и сырую плоть нашего текущего момента во времени, данного нам момента земного существования. Он достигает этого, пробуждая дух нашего времени», — сказал о награждении один из членов жюри, израильский режиссер Надав Лапид.

Он также назвал работу Жуде «умной и детской, геометрической и гибкой», «атакующей зрителя» и не оставляющей безопасной дистанции.

Второй по важности приз, Гран-при фестиваля, достался японскому режиссеру Рюсукэ Хамагути за драму «Колеса удачи и фантазии». Этот фильм представляет себе собрание из трех историй, главная тема которых – неслучайные совпадения. Героиня одной из них узнает в преследователе своей подруги бывшего возлюбленного, во второй студентка пытается отомстить профессору, а в третьей женщина встречает бывшую одноклассницу, с которой их когда-то объединяли сильные чувства.

«Там, где cлова обычно заканчиваются, диалоги этого фильма только начинаются. Он идет глубже. Так глубоко, что мы удивленно спрашиваем себя — как глубоко он может погрузиться? Слова для Хамагути — музыкальный материал», — сказал итальянский режиссер Джанфранко Рози, обладатель «Золотого медведя» 2016 года за фильм «Море в огне».

Призом жюри был отмечен немецкий документальный фильм Марии Шпет «Господин Бахман и его класс» о классе 12-14-летних учеников школы промышленного города, куда стекаются потоки беженцев и мигрантов.

«В фильме вы можете обратить внимание на глубокие проблемы. Мария Шпет показала надежду и придала ему вдохновение добиться позитивных изменений. Это стратегия, избранная постановщицей поразительно мощного документального фильма», — сказала венгерская лауретка «Золотого медведя» 2017 года Ильдико Эньеди.

Лучшим режиссером был признан венгр Денеш Надь за военную драму «Естественный свет». Ее герой, фермер Иштван, узнает информацию о войсках нацистской Германии для партизан. После смерти командира его роты, он принимает его обязанности на себя.

«Ужасающий и красивый, гипнотический и наполненный образами. Потрясающая режиссура и мастерский контроль за каждым нюансом ремесла кинематографиста. Повествование выходит за пределы своего исторического контекста», — высказался о победителе иранский режиссер Мохаммад Расулоф, лауреат 2020 года.

«Серебряный медведь» за исполнение лучшей главной роли достался немецкой актрисе Марен Эггерт за картину «Я твой мужчина» о женщине, которая решает взять для испытаний нового робота, внешне ничем не отличающегося от обычного мужчины

Исполнительницей лучшей роли второго плана была признана венгерская актриса Лилла Кицлингер за свою работу в фильме «Лес – Я вижу тебя повсюду», состоящем из семи психологических миниатюр об отношениях между близкими людьми.

«Серебряного медведя» за лучший сценарий жюри присудило режиссеру Хон Сан-Су из Южной Кореи за его фильм «Вступление». Картина делится на три части — в первой идет речь о несостоявшейся встрече сына и отца, во второй — о переезде студентки в Германию, а в третьей — о хрупкости отношений между близкими людьми.