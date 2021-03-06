Снимите это немедленно: 5 кинофраншиз, которые избавились от «мужского взгляда»

Лола Банни: «Космический джем» (1996) / «Космический джем 2: Новое поколение» (2021)

Лола Банни — антропоморфная крольчиха из вселенной «Луни Тюнз», возлюбленная кролика Багза Банни. Культовая мультяшка дебютировала на экране в «Космическом джеме» 1996 года и почти мгновенно обрела армию поклонников. В оригинальном фильме ее образ был намеренно сексуализирован: изначально Лола задумывалась похожей скорее на томбоя, однако авторы побоялись «излишней маскулинности» и решили «прокачать ее женские атрибуты», добавив героине черты фем-фаталь и классической женщины из картин Говарда Хоукса («Воспитание крошки», «Иметь и не иметь»). Так она стала одеваться в короткие шортики и столь же короткий спортивный топ, с трудом вмещающий объемную грудь, а говорить — исключительно «томным голосом». Хотя крольчиха проявляет большой талант в баскетболе (и требует не называть ее «куколкой»), лента непрозрачно намекает, что Лола прежде всего интересна как сексуальный объект, — при первом появлении героини начинает звучать соблазнительный саксофон, а канарейка Твити характеризует ее как «горяченькую». В этой связи не слишком удивительно, что, согласно прошлогоднему исследованию, Лола Банни остается самой вожделенной мультяшкой в мире.

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А вот в сиквеле, запланированном на лето 2021-го, дела будут обстоять иначе (если, конечно, возмущенные фанаты не успеют продавить свое видение). «Сейчас 2021 год. Важно отражать подлинность сильных, способных женских персонажей», — сказал режиссер «Нового поколения» Малкольм Д. Ли изданию Entertainment Weekly. По словам постановщика, будет переработан не только внешний вид Лолы (теперь она станет носить удобные широкие шорты и длинную майку), но и сама суть героини: больше внимания достанется ее атлетическим навыкам и лидерским качествам.

Лара Крофт: «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) / «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018)

Тут, строго говоря, нужно благодарить не кинематографистов, а геймдизайнеров: изменение образа археологини-авантюристки Лары Крофт произошло в ребуте игровой серии в 2013 году, и последняя экранизация с Алисией Викандер лишь осталась верна этому вектору. Героиня двух фильмов начала нулевых, где главную роль исполняла еще не слишком известная Анджелина Джоли, была основана на компьютерной фигурке из первых частей франшизы. Та носила абсурдно короткие шорты и обладала странно раздутыми частями тела. Последнее частично объяснялось тогдашними скромными возможностями графики: внушительный треугольный бюст даже в небольшом разрешении на маленьком экране должен был дать понять, что это именно протагонистка. Сам создатель Лары, Тоби Гард, говорил, что сексуальность героини задумывалась как отражение ее силы. Но большинство геймеров, кажется, не заботили эти тонкости: расхитительница гробниц регулярно оказывалась в рейтингах «самых горячих», была чуть ли не первой представительницей мира видеоигр, которая закрепилась в общественном сознании в качестве «секс-символа», — и в целом оставалась воплощением влажных мужских фантазий.

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Что же до изменившегося имиджа в ребуте серии 2010-х, то не совсем честно было бы утверждать, будто Крофт подверглась радикальной десексуализации. Но так или иначе прогресс налицо: на груди уже не делается такой акцент (поскольку талия стала ближе к человеческой, хотя все еще диктует суровые стандарты красоты), а шорты сменились более уместными для джунглей штанами. Кроме того, маркетинг больше не строится на вычурной объективации, чем откровенно злоупотребляли прежние издатели.

Харли Квинн: «Отряд самоубийц» (2016) / «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020)

Харли Квинн в исполнении Марго Робби — пожалуй, самый наглядный пример порождения «мужского взгляда» в современном кинематографе. Роль героини в «Отряде самоубийц» по большей части сводилась к демонстрации тела, она в прямом смысле была «украшением» фильма — ожившим предметом мебели (надо сказать, мало похожим на каноническую клоуншу в трико из мультсериала 90-х). Помимо гиперсексуализированной внешности, Харли образца 2016 года определялась и почти полным отсутствием собственной воли и цели: в сущности она служила всего-навсего пестрой приставкой к Джокеру.

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При этом Харли Квинн в исполнении Марго Робби — пожалуй, и самый наглядный пример избавления от «мужского взгляда» в современном кинематографе. В спин-оффе «Хищные птицы», который продюсировала сама актриса, героиня — как внутренне, так и внешне — была переосмыслена самым остроумным образом. На смену фрагментарным облегающим нарядам пришли просто цветастые, подчеркивающие взбалмошный характер Квинн, а не ее фигуру. Сама же арка героини в ленте была посвящена попыткам наладить свою жизнь после выхода из токсичных отношений, что в определенной степени перекликается с опытом самой Робби, снявшейся в «Отряде самоубийц», который ее совершенно не ценил.

Черная вдова: «Железный человек 2» (2010) / «Мстители: Война бесконечности» (2018)

Спецагентка Наташа Романофф, или Черная вдова, дебютировала в киновселенной Marvel во втором «Железном человеке» — и сразу была встречена похотливым взглядом Тони Старка, который при приеме на работу решил полистать ее фотографии в белье вместо того, чтобы изучать резюме. Своего апогея сексуализация Черной вдовы достигла в первой части «Мстителей»: в одной из сцен Романофф в облегающем платье и порванных чулках сидит, привязанная к стулу. Ее «рабочий» костюм также казался больше эротичным, чем функциональным: в плотно прилегающем к телу комбинезоне долгое время сохранялся бессмысленный глубокий вырез. Как и в случае со всеми остальными «марвеловскими» супергероинями до появления Кэрол Дэнверс, обязательным атрибутом гардероба Наташи были высокие каблуки.

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Изменения в этом образе происходили неспешно. От фильма к фильму потихоньку сокращался вырез, чуть-чуть подпиливались каблуки. Более-менее адекватный лук Вдова получила только в «Войне бесконечности» и «Финале», где ее развитию было уделено больше времени. Точку в вопросе объективации героини должна поставить предстоящая сольная лента, которая запланирована на май 2021 года.

Ангелы Чарли: «Ангелы Чарли» (2000) / «Ангелы Чарли» (2019)

В этом случае сексуализацией грешил и оригинальный сериал конца 70-х, но он при всем желании не мог себе позволить того, что происходило в двух полнометражных фильмах начала нулевых. Китчевый перезапуск «Ангелов Чарли» под руководством режиссера МакГи — это почти что экранизация номера журнала Playboy: Дрю Бэрримор, Люси Лью и Кэмерон Диаз примерили в кадре такое количество костюмов из секс-шопа, что воплотили, по ощущениям, примерно все эротические фантазии мужской аудитории. Квинтэссенцией стала сцена с полноценным стриптиз-шоу из второй части.

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Новый ребут, за штурвалом которого оказалась актриса и режиссерка Элизабет Бэнкс, должен был стать феминистским переосмыслением франшизы — но не стал. Формально «Ангелы» 2019-го действительно избавились от «мужского взгляда» и стали выглядеть менее вульгарно, однако сексуальность осталась в их арсенале — мужчин в фильме все еще побеждают с помощью соблазнения. Другое дело, что одни и те же методы, вероятно, по-разному воспринимаются в условиях патриархата и матриархата, а лента Бэнкс ратует как раз за последний. Так что тут мы сталкиваемся с проблемой уже другого порядка — но об этом лучше поговорить в отдельном материале.