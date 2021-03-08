«Russian woman»: кто поедет на «Евровидение-2021» от России

Представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2021» будет певица Манижа Хамраева, выступающая под псевдонимом Manizha, песней «Russian woman» («Русская женщина»). Такое решение было принято по итогам голосования зрителей Первого канала в ходе национального отбора.

«Я просто хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю! Я сделаю все как надо, честно. В меня с самого детства очень сильно верила моя бабушка, которой, к сожалению, сейчас нет рядом. Но она каждый день, сидя далеко-далеко в Душанбе, говорила с моим портретом с какой-то фотосессии, собирала все вырезки из газет. Именно эту победу я хочу посвятить ей», — сказала исполнительница.

Manizha выступала третьей в ходе отбора и набрала 39,7% голосов телезрителей.

«Мой путь в музыке начался с исполнения песни «Титаник». Мне было лет шесть, все в зале плакали. Я с самого детства участвовала в совершенно разных конкурсах. Мое имя изменили на имя Ру Кола — сказали, что «восток не нужен», — отметила она.

По словам певицы, после двух больших проектов в России и в Англии она «осталась ни с чем». В этой ситуации она решила заняться продвижением своей музыки через Instagram.

«Для меня «Евровидение» — это возможность сказать громко о России как об очень большой, многонациональной, сильной стране, которая приютила мою семью. Я учила русский язык с нуля, а сейчас я думаю, я чувствую на русском. И для меня это огромная возможность и радость, что с такой большой сцены я буду говорить о важных, невероятно тонких, добрых вещах», — заявила Хамраева.

Отбор открыло выступление группы Little Big, которая исполнила свою песню для прошлогоднего конкурса «Uno». В номере принял участие танцор Дмитрий Красилов, получивший среди зрителей прозвище «Пухляш» после выхода клипа на саму песню в 2020 году. После выступления лидер Little Big Илья Прусикин заявил, что группа решила не выступать на песенном конкурсе в этом году.

«Это решение мы приняли вместе с Первым каналом, потому что, во-первых, песня и клип стали рекордсменами на Youtube-канале «Евровидение», и мы бы соревновались с прошлогодними Little Big. А новую песню сравнивали бы с «Uno», а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир», — объяснил Прусикин.

Первым участником национального отбора стала группа Therr Maitz, исполнившая песню «The future is bright» («Светлое будущее»). За нее проголосовали 24,6% телезрителей.

«В детстве мама предложила мне попробовать все возможные секции — легкая атлетика, бокс, лыжи — но мама мне поставила условие, что то, что я выберу, я должен буду довести до конца. И это оказалось музыкальная школа. Мне показалось, что это просто», — рассказал лидер группы Антон Беляев.

Он признался, что мечтал стать «лучшим на свете пианистом». Однако сначала устроился дирижером эстрадного ансамбля, а затем основал Therr Maitz. По его словам, коллектив почувствовал «рывок узнаваемости» после выступления на вокальном шоу «Голос».

«Мы из группы, которая собирала максимум 700-1000 человек в московском клубе, превратились в группу, которая ездит по всей стране. «Евровидение» для меня – абсолютный эксперимент», — заявил Беляев.

Следующими перед зрителями исполнили песню «Bitter words» («Едкие слова») вокалистки дуэта #2Маши — Мария Шейх и Мария Зайцева, бывшая участница шоу «Голос». Им отдали свои голоса 35,7% телезрителей.

«Как говорит моя мама, я сначала запела, потом заговорила. Я никогда нигде не занималась, то есть, я самоучка. Потом я попала в женский коллектив, это была группа «Ассорти». Закончился наш контракт, и мы с девочками сделали свою группу», — рассказала Мария Зайцева.

Она уточнила, что все еще пела в этой группе, когда пришла выступать на шоу «Голос».

«Перед проектом время было тяжелое. Я приняла решение, что ухожу в никуда, вообще в неизвестность. Маша ушла из коллектива. Я помню, как все время маме говорила: «Мам, я обещаю, что скоро все будет очень хорошо». И я помню наш первый концерт — мы вышли, и был полный зал, битком», — поделилась своей историей Мария Шейх.

«Евровидение-2021» пройдет в нидерландском Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал — 22 мая.