«Потеря для литературы»: писатели о смерти Татьяны Поляковой

В Международный женский день многие СМИ писали о рейтинге самых популярных писателей среди россиянок. В топ-10 вошла автор авантюрных детективов Татьяна Полякова. На следующий день близкие писательницы сообщили, что ее не стало.

«8 марта, в день тепла, света и весны ушла из жизни Татьяна Полякова — необыкновенно теплый и светлый человек. В ее душе всегда царила весна! Она сияла сама и заражала своим жизнелюбием всех вокруг. Татьяна Викторовна планировала написать минимум 100 книг, но ее путь оборвался буквально в нескольких шагах от заветного числа», — говорится на странице Поляковой в Instagram.

По словам менеджера Поляковой Валерии Сергеевой, она умерла у себя дома в Владимире. До этого писательница долго лежала в онкологическом диспансере и перенесла операцию.

«Ей помогали, сколько могли. Она, во-первых, человек очень дисциплинированный. Ей сразу сделали операцию, когда это стало известно. Операция была сделана прекрасно, потом поддерживающие процедуры она все всегда проходила», — приводит слова Сергеевой «РЕН-ТВ».

Согласно источнику, прощание с писательницей пройдет 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре во Владимире.

Вместе с Поляковой в топ-10 самых читаемых писателей среди женщин вошли Сергей Лукьяненко, Наталья Жильцова, Милена Завойчинская, Борис Акунин, Татьяна Устинова, Дарья Донцова и другие.

Лукьяненко выразил соболезнования близким коллеги и высоко оценил ее вклад в отечественную литературу.

«Я был знаком с ней достаточно шапочно — на каких-то литературных встречах, мероприятиях. Хороший писатель, хороший человек, и действительно очень жаль, что так преждевременно она нас покинула. Это большая потеря для современной литературы, и по-человечески, конечно, тоже жалко», — сказал Лукьяненко «Газете.Ru».

По мнению фантаста, память о Поляковой можно было бы увековечить в названии новой литературной премии в жанре детективов.

«Это вопрос, конечно, к детективщикам — к авторам, издателям этого жанра. Разумеется, она написала большое количество детективных романов, и мне кажется, это был бы достойный поступок в ее память», — отметил Лукьяненко.

Близкая подруга писательницы Дарья Донцова призналась, что ей трудно говорить о трагедии. Она назвала коллегу прекрасным светлым человеком, который «прожил жизнь не до конца».

«Очень тяжело терять таких близких людей, это огромная потеря для российской литературы. Огромная потеря для всех читателей, которые любили книги Танечки Поляковой и наслаждались ими. Писатель ушел, книг больше не будет, — сказала Донцова «Газете.Ru». — Умерла моя хорошая, близкая подруга. Более того — моя родственница, мы с Танюшей крестные мамы детей нашего редактора Ольги Рубис . 61 год — это очень мало, это практически не до конца прожитая жизнь. Очень обидно, что болезнь оказалась сильнее Тани. Она очень мужественно боролась несколько лет, никогда не унывала и не теряла надежду. Но, к сожалению, бывают обстоятельства неподвластные человеку. И что-то оказывается сильнее даже самых хороших врачей. Танечки нет, она ушла. Я очень прошу всех людей, которые ходят в храм, помолиться о Новопреставленной рабе Божьей Татьяне».

Автор фэнтези-жанра Наталья Жильцова в комментарии «Газете.Ru» назвала Полякову выдающейся писательницей. Она подчеркнула, что детектив — это сложный жанр, в котором мало иметь только фантазию.

«Необходимы острый ум и логика, умение просчитывать ходы и держать в голове множество сюжетных нитей, — пояснила Жильцова. — Я в первую очередь автор фэнтези жанра, детективную линию использую не во всех книгах. Но знаю, насколько это трудная работа. Татьяна же виртуозно с ней справлялась и до последнего держала читателей в напряжении».

По словам Жильцовой, она очень любит детективы и считает, что этот жанр всегда будет популярен и востребован у читателей. Писательница высказала соболезнования родным Поляковой и назвала ее уход большой потерей для литературы.

Коллега Поляковой Милена Завойчинская сказала «Газете.Ru», что захватывающие истории Поляковой «цепляют как за нерв, так и за любопытство».

«Грустно, что уходят из жизни одаренные люди. Что больше не смогут зажигать своей искрой других, — посетовала писательница. — Я не являюсь ярым поклонником жанра детектива, но периодически, как и все, с удовольствием погружаюсь в истории с расследованиями. Татьяне Поляковой эти истории удивительно удавались. Узнав утром новость, я была расстроена. Это большая потеря не только для родных и близких, но и для литературы. Ушел из жизни невероятно талантливый писатель и хороший человек».

За 24 года писательской карьеры Полякова выпустила более 90 книг. Она регулярно входила в топ самых издаваемых авторов России. По детективным романам Поляковой сняты фильмы «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».