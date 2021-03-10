«Люди не будут понимать»: Яна Рудковская о песне Манижи

За всю историю участия России в «Евровидении» (с 1994 года) только группа t.A.T.u. добилась успеха с песней на русском языке. Солистки Лена Катина и Юля Волкова поехали на конкурс в статусе мировых звезд, исполнили композицию «Не верь, не бойся» и заняли второе место. Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Андрей Косинский, Юдифь и Анастасия Приходько также выступали с русскоязычными песнями, но никто из них не поднялся выше девятого места в финале.

Певица Манижа Сангин (Manizha) 8 марта победила в национальном отборе с песней «Russian Woman» («Русская женщина») на русском языке с фрагментами на английском. Официальный YouTube-канал «Евровидения» уже опубликовал видео ее выступления.

Участник «Евровидения-2007» от Беларуси Дмитрий Колдун признался, что из трех представленных на отборе номеров ему больше всех понравилась песня группы #2Маши «Bitter Words» («Едкие слова»).

«Манижа обладает сильной энергетикой, вокалом и экспрессией, что всегда ценили на «Евровидении». Но насчет песни у меня неоднозначные ощущения. И даже не из-за того, что она на русском. С такой сложной и «непопсовой» формой, которую нелегко запомнить, этой песне, на мой взгляд, будет при прочих равных условиях сложнее конкурировать. Такая песня потребует изобретательного номера. Я желаю удачи Маниже и ее команде», — сказал Колдун.

Продюсер Яна Рудковская отметила прекрасные вокальные и артистические данные Манижи, но раскритиковала выбор песни. Наставница победителя «Евровидения-2008» Димы Билана не смогла оценить шансы исполнительницы на победу, потому что «русский язык в наше сложное время может восприниматься не очень хорошо». По мнению Рудковской, Маниже стоило перевести песню на английский и оставить несколько строчек на русском языке.

«А вот шансы Little Big на победу я могла прогнозировать, потому что «Uno» — это реальный суперхит. А новая песня, конечно, очень слабая. «Евровидение» не прощает не хитов — либо ты едешь с хитом и выстреливаешь, либо можешь из кожи вон лезть, но ничего не получится, — заявила Рудковская.

— В принципе, по мотиву песня Манижи хитовая, но есть несколько «но». Русский язык — не интернациональный, люди не будут понимать, о чем эта песня. Я думаю, что это ошибка. На английском это было бы более понятно и рационально. А потом ее можно уже перевести на русский — как Дима переводил и «Believe», и «Never Let You Go». Я бы сделала так».

Она отметила, что использование песни на русском языке может быть рассчитано на русскоговорящий блок в Европе. По словам Рудковской, практически все страны бывшего Советского Союза знают русский язык и могут обратить снимание на Манижу.

«Если учесть, сколько людей в Европе понимают русский и будут голосовать, это можно понять как тактический ход. В каждой стране, которая сейчас участвует в «Евровидении», есть русские люди, которые будут голосовать. Азербайджан, Армения, Сербия, Болгария понимают русский язык. И в Германии, и в Израиле, и в Турции большие русские диаспоры, — сказала Рудковская. — Может быть, это такая многоходовочка. Если эта версия верна, то она, конечно, может иметь успех».

Песню и подачу Манижи продюсер сравнила с творчеством Верки Сердючки (украинца Андрея Данилко, который занял второе место на «Евровидении-2007»). Она напомнила, что «вся Европа была в него влюблена», и предположила, что Манижа может добиться такого же признания.

«На мой взгляд, этот балкано-цыганский фольклор может ей помочь. Не могу сказать, что я в диком восторге от песни, но она очень интересная по своей структуре. Это может стать хитом, потому что «Евровидение» очень непредсказуемое. Это может быть либо четкий многоходовочный интересный план, который принесет дополнительные баллы, либо это приведет к непониманию со стороны западной аудитории. Скоро узнаем, тем интереснее наблюдать. За Манижу точно будет не стыдно, она очень профессиональная», — сказала Рудковская.

Также она обратила внимание, что на западных сайтах и форумах выступление Манижи получило положительные отзывы. Продюсер пояснила, что это очень хороший показатель, потому что фанаты «Евровидения» из Европы «четко чувствуют тренды».

Россиянка Дина Гарипова, занявшая на «Евровидении-2013» пятое место, в свою очередь, не увидела ничего плохого в выборе песни на русском языке. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что в произведении есть и англоязычная часть. Также исполнительница напомнила о победителях «Евровидения», выступавших с песнями на родном языке — таких как Мария Шерифович из Сербии с композицией «Молитва» и португалец Сальвадор Собрал с «Amar pelos dois». Исполнительница поздравила Манижу с победой в отборе и рассказала, что она смогла охватить весь зал своей энергетикой.

«То, что за нее проголосовало большее количество людей, доказывает то, что и через экран она покорила многих. Поэтому я могу поздравить ее с успешным результатом и пожелать ей силы и вдохновения, чтобы она смогла достучаться до сердец миллионов людей по всей Европе, — добавила Гарипова. — И, конечно, я поздравляю группы Therr Maitz и #2Маши с очень достойными выступлениями! Уверена, что и у них после этого отбора станет еще больше верных слушателей».