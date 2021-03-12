Редкая птица: участники «Евровидения» от Украины оправдались за клип

Украинская организация UAnimals обвинила создателей клипа «Шум» группы Go_A в эксплуатации краснокнижной птицы курганника, которая появляется в видеоролике на несколько секунд.

«Сразу несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе снята не обычная птица, а представитель вида «курганник степной», который в Украине находится под угрозой исчезновения», — заявили они.

Зоозащитники подчеркнули, что в середине прошлого века этот вид даже считали исчезнувшим на территории страны. В настоящий момент, по их словам, на Украине насчитывается около двух сотен пар курганников. То же число приводят авторы научной статьи 2003 года «К вопросу о распространении и численности курганника (Buteo rufinus) в Украине» Азовско-Черноморской орнитологической станции.

«Даже действующий, крайне несовершенный закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях, а также для воспроизведения популяций с разрешения центрального органа исполнительной власти», — отметили в UAnimals.

Организация также обратила внимание на то, что на Украине крайне редко выдаются подобные разрешения. В конце своего заявления активисты призвали сторонников выйти на митинг у Верховной Рады Украины с требованием «запретить эксплуатацию животных для фотоуслуг».

Представитель украинского научно-производственного предприятия «Экозащита» в комментарии для «Газеты.Ru» пояснил, что курганник был занесен в Красную книгу Украины, Конвенцию по международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (CITES), Боннскую и Бернскую конвенции. Его защита регулируется законами Украины «Об охране окружающей природной среды», «О Красной книге Украины», «О животном мире», а также ратифицированными Украиной международными соглашениями, направленными на улучшение состояния окружающей среды, внедрение эффективной системы ее охраны.

В разговоре с «Газетой.Ru» режиссер клипа Максим Тужилин выразил сожаление тем, что «не сможет дать комментарий по некоторым причинам».

В свою очередь организаторы съемок клипа в комментарии для издания «Суспiльне» пояснили, что перед съемками их команда обратилась за помощью специалистов-орнитологов. Чтобы птица не испытывала стресс, все было организовано недалеко от места ее обитания, несмотря на неудобство самой локации. Съемки продлились всего одну минуту.

Авторы видеоролика также подчеркнули, что процесс не был для птицы травматическим и приоритетом было не нанести курганнику вреда. Сама птица, по их словам, выросла в зверинце из-за травмы, полученной, когда она была еще птенцом, не привыкла к жизни в дикой природе и может погибнуть в естественных условиях.

Они пояснили, что курганника сняли только для одной короткой сцены, где птица садится на руку вокалистке группы, а остальные видеоролики с ее участием были приобретены специально для клипа у других людей.

«Птица спокойно сидела у меня на руке. Затем мы посмотрели друг другу в глаза, и она расправила крылья. Это был очень волнующий момент. Этот момент мы сняли очень быстро, и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо», — заявила вокалистка группы Екатерина Павленко.

Максим Тужилин рассказал, что курганника выбрали для съемок, чтобы привлечь внимание к этому виду. Помимо нее, в видеоролике также появляется Чернобыльская АЭС. Он пояснил, что птица символизирует в клипе приход весны и возрождение природы в Чернобыльской зоне отчуждения. Ее появление должно послужить призывом к тому, чтобы человечество пришло к гармонии с природой, осознало важность животного мира и необходимости сокращения числа сооружений, подобных Чернобыльской АЭС, чтобы флора и фауна могли полноценно жить рядом с человеком.

Степной курганник относится к семейству ястребиных. Он принадлежит одному из трех видов, которые можно встретить на Украине. Основной ареал курганника и его распространение захватывают Южную и Восточную Европу, Центральную и Южную Азию, Закавказье и Юго-Восточную Африку. На Украине курганник обитает преимущественно в лесостепной и степной полосах.

В соответствии со ст.90 кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины»), за ухудшение или уничтожение среды пребывания краснокнижных животных и растений, незаконное изъятие их из природной среды, а также нарушение условий содержания, которое привело к их гибели или увечью, предусмотрен штраф с конфискацией незаконно добытого имущества.