Рекорд Бейонсе, BLM и диджей из Казахстана: в США вручили «Грэмми»

Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) провела 63-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми». Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе без зрителей на пяти сценах, расположенных недалеко друг от друга.

В самой почетной номинации «Песня года» победила композиция певицы H.E.R., посвященная гибели темнокожего Джорджа Флойда во время жестокого задержания полицейскими. В названии песни «I Can't Breathe» («Я не могу дышать») звучат последние слова 46-летнего афроамериканца перед смертью. Инцидент спровоцировал массовые протесты против расизма и произвола полицейских в США под лозунгом «Black Lives Matter» («Жизни темнокожих значимы»).

«Я хочу рассказать о той боли, которую испытывают только чернокожие», — сказала H.E.R. о своей песне.

Также за победу в номинации «Песня года» боролись Тейлор Свифт с композицией «Cardigan», Дуа Липа с «Don't start now», Билли Айлиш с «Everything I wanted», Джулия Майклс и JP Saxe с «If the World Was Ending», Post Malone с «Circles», Roddy Ricch с «The Box» и Beyonce с «Black Parade».

Исполнительница Тейлор Свифт получила статуэтку в категории «Альбом года» за свой восьмой диск «Folklore». Ранее музыкальные критики отмечали, что эта пластинка стала лучшей за всю карьеру титулованной артистки. Певица Билли Айлиш победила в номинации «Лучшая запись года» с песней «Everything I Wanted». Также 19-летняя звезда получила награду номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за саундтрек к последнему фильму про суперагента Джеймса Бонда «No time to die». Айлиш стала самой молодой певицей, записавшей песню для бондианы. Выход фильма запланирован на осень 2021 года.

Американская рэп-артистка Megan Thee Stallion победила в номинации «Лучший новый исполнитель». Статуэтку категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» получили Леди Гага и Ариана Гранде за песню «Rain on me». За лучший вокальный поп-альбом награды удостоилась Дуа Липа с пластинкой «Future Nostalgia».

На 63-й церемонии «Грэмми» певица Бейонсе побила рекорд по числу побед в номинациях за всю историю премии среди женщин.

Она получила статуэтки категорий «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню «Brown Skin Girl» и «Лучшая песня в жанре R&B» за композицию «Black Parade». Также Бейонсе победила в номинации «Лучшая рэп-песня» как исполнительница трека «Savage» вместе с Megan Thee Stallion. Всего Бейонсе собрала 28 статуэток. Ранее рекорд принадлежал кантри-певице Элисон Краусс с 27 наградами. Наибольшее число побед в номинациях на данный момент зафиксировано у дирижера сэра Георга Шолти, на счету которого 31 статуэтка. На 52-й церемонии в 2010 году Бейонсе получила 10 номинаций за один год, что также стало рекордом «Грэмми».

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов стал победителем в номинации «Ремикс года». 20-летний музыкант сделал ремикс на композицию «Roses» американского рэпера SAINt JHN. После выхода в сеть его трек вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и собрал миллионы просмотров на YouTube. Кроме того, ремикс Зейкенова вошел в топ прослушиваний россиян в Spotify.

В номинации «Лучшее классическое инструментальное соло» участвовал пианист Даниил Трифонов из Нижнего Новгорода с альбомом «Destination Rachmaninov — Arrival». Однако победу в этой категории завоевал американский пианист российского происхождения Кирилл Герштейн с подборкой «Adès: Concerto for Piano and Orchestra».

За несколько дней до церемонии канадский певец The Weeknd в беседе с The New York Times объяснил, почему решил бойкотировать «Грэмми». Он заявил, что из-за «тайных комитетов» не получил ни одной номинации премии в 2021 году, несмотря на хит «Blinding Lights» и популярный альбом «After Hours». По словам музыканта, больше его лейбл не будет представлять музыку на «Грэмми». «Тайными комитетами» артист называет анонимных экспертов, одобряющих номинантов после того, как их предлагает Национальная академия искусства и науки звукозаписи.