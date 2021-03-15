«Оскар»-2021: кого номинировали, — и кто может победить

Начнем с дежурного и как бы печального: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского и документальная «Гунда» Виктора Косаковского в итоговом списке номинантов на «Оскар» не оказались. Погрустим как-нибудь потом, а пока попробуем разобраться, что к чему.

Из важного: в главную актерскую категорию впервые попал артист американо-азиатского происхождения. Это Стивен Ян, сыгравший в драме «Минари» о корейской семье в рейгановских США (прежде его флагманскими работами были сериал «Ходячие мертвецы» и триллер «Пылающий»). Правда, шансы Яна на победу выглядят несколько туманно, а фаворитом кажется скончавшийся в прошлом году от рака Чедвик Боузман, который снялся в музыкальном байопике «Ма Рейни: Мать блюза».

Прозвучит цинично, но во многом его лидерство связано с трагическим уходом: посмертный «Оскар» был бы красивым жестом со стороны Академии, и от него тяжело удержаться (роль при этом, конечно, выдающаяся). С Яном и Боузманом соревнуются Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец») и Гари Олдман («Манк»). Немного удивляет отсутствие в этом списке Мадса Миккельсена (алкодрама «Еще по одной» номинирована как «Лучший иностранный фильм», а Томас Винтерберг претендует на звание лучшего режиссера). Впрочем, компания и без него отличная.

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Слегка (но только слегка) улучшилась ситуация с гендерным перекосом: если в прошлом году засилье мужчин разбавляли одни «Маленькие женщины» Греты Гервиг, то в этом на ключевую статуэтку номинированы «Земля кочевников» Хлои Чжао и феминистский триллер «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел. В отличие от Гервиг, и Чжао, и Феннел также могут получить приз за режиссуру. Собственно, «Земля», в чьем активе призы Венеции, Торонто (последнее важнее, поскольку голосуют зрители, а не жюри) и пара «Золотых глобусов», по-прежнему остается фаворитом гонки.

Ее основные конкуренты — «Манк» Дэвида Финчера, где Гари Олдман со сломанной ногой пишет сценарий «Гражданина Кейна», и, может быть, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина о процессе над участниками акции против войны во Вьетнаме. Однако отрыв «Земли кочевников», посвященной обитателям домов на колесах, слишком велик. К тому же в последнем случае бросается в глаза отсутствие Соркина среди кандидатов на титул «Лучшего режиссера»: есть подозрение, лента отделается статуэткой за оригинальный сценарий.

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Женщин стало чуть больше, в вопросе расового разнообразия тоже наблюдаются позитивные подвижки — пусть и крошечные. Ослепительную белизну в том году нарушали одни «Паразиты», теперь есть «Минари» и «Иуда и черный мессия» (о спецоперации против лидера «Черных пантер» Фреда Хэмптона). Однако еще три заметных черных фильма на главный «Оскар» не претендуют: это поствьетнамский «Пятеро одной крови» Спайка Ли (одна номинация за саундтрек), «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа С. Вольфе (всего пять номинаций) и «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг о вымышленной встрече Мухаммеда Али, Малкольма Икса, Сэма Кука и Джима Брауна (всего три).

Так вот, если с главной категорией все более-менее ясно, как будто предрешено и несколько печально, в режиссерской все не так однозначно. Хлои Чжао, безусловно, в лидерах, однако идет, по ощущениям, ноздря к ноздре с Дэвидом Финчером: велик соблазн предпочесть величественное, большое кино, к тому же рассуждающее о самом Голливуде (пусть и в не самом любезном ключе). Исход «лучший фильм» — «Земля кочевников», «лучший режиссер» — Финчер кажется в целом справедливым. Хотя бы потому, что режиссуры в «Манке» попросту больше.

Впрочем, академики вполне могут повторить прошлогоднее чествование корейских «Паразитов» и отдать оба приза одной ленте. В таком случае Хлои Чжао станет второй женщиной в истории, чей фильм взял награды в этих категориях. А в чем-то и первой: «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу, награжденный в 2009 году, был сугубо маскулинной лентой — сосредоточенной исключительно на мужчинах, а «Земля кочевников» — история о женщине. «Манк» же, у которого в этом году больше всего номинаций (десять), способен повторить антитриумф «Золотого глобуса» (ноль побед в шести категориях). Однако у ленты Финчера есть большие шансы добиться «Оскара» за (великолепную) операторскую работу Эрика Мессершмитта.

Помимо приза за лучший фильм, у «Земли кочевников», судя по всему, в кармане и награда за лучшую работу актрисы первого плана. Кстати, в руки Фрэнсис Макдорманд должны попасть обе статуэтки, поскольку она не только сыграла главную роль, но и выступила продюсеркой картины (и вообще была главной инициаторшей проекта). Для галочки перечислим остальных фигуранток: Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

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Чуть любопытнее выглядят второплановые актерские номинации. Среди женщин основная борьба, вероятно, развернется между Оливией Колман, сыгравшей дочь 80-летнего отца с деменцией («Отец»), и Амандой Сайфред, изобразившей актрису Мэрион Дэвис — супругу медиамагната Уильяма Херста, который стал прототипом главного героя «Гражданина Кейна» («Манк»). Из них наиболее вероятной победительницей кажется Колман. Примечательно расхождение с «Золотым глобусом»: там приз взяла Джоди Фостер («Мавританец»), а на «Оскар» она даже не номинирована. У мужчин фаворитом хочется считать Сашу Барона Коэна, блеснувшего большим драматическим талантом в «Суде над чикагской семеркой». Еще из интересного — в этой номинации оказались обе звезды «Иуды и черного мессии»: Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилд (если что, у обоих главные роли, и в таких случаях артистов обычно или разводят по двум разным категориям, или пытаются пропихнуть в первоплановую).

В остальных категориях, интересующих кого-то за пределами киноиндустрии, интриги вроде бы немного. «Лучший саундтрек», надо думать, уйдет «пиксаровской» «Душе» (скорее за джазовую часть Джона Батиста, чем за эмбиентную Трента Резнора и Аттикуса Росса). В полнометражной анимационной должна быть битва между «Душой» и ирландской «Легендой о волках», победит, скорее всего, Pixar (будем страшно рады ошибиться). Среди «Международных фильмов» явно лидирует «Еще по одной», о чем свидетельствует режиссерская номинация Винтерберга. «Лучший оригинальный сценарий», как уже упоминалось, словно уготован «Семерке» Соркина. Глаза расползаются разве что в случае со сценариями адаптированными. Шансы должны быть и у «Отца», и у «Одной ночи в Майами», так что аккуратно поставим на «Землю кочевников».