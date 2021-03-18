Мариинка на родине Римского-Корсакова: зачем Гергиев едет в Тихвин

Собственно сам музыкальный праздник в Тихвине должен стать еще одним подтверждением, что пандемия коронавируса скорее придала новый импульс работе Мариинского театра — вопреки всем трудностям последнего времени, связанного с особым порядком работы культурных учреждений по всей стране.

Вопреки пандемии

Во всяком случае, по признанию Гергиева, репертуар Мариинки в настоящий момент в разы превосходит активно идущие репертуары едва ли не всех оперных театров мира. «Да и, к сожалению, многие театры мира вообще сейчас закрыты… Почти все оперные театры мира сейчас закрыты», — констатировал маэстро.

В Мариинском же театре и его филиалах во Владивостоке и Владикавказе на фоне соблюдения всех необходимых мер безопасности активная работа продолжается.

И вот, 18 марта в Тихвине на сцене Дворца культуры им. Римского-Корсакова будет дважды (в 16 и 20 часов) исполнена опера «Ночь перед Рождеством», которая вернулась в афишу театра в январе, уже исполнялась несколько раз на исторической сцене, обретя новых исполнителей из числа звезд оперной труппы.

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Главные партии в постановке исполняют Елена Стихина, Сергей Скороходов, Екатерина Санникова, Александр Михайлов, Михаил Петренко, Юлия Маточкина, Роман Бурденко и Денис Закиров.

В пятницу выступление музыкантов Мариинского театра в Тихвине продолжится.

Так, публику будет ждать симфоническая программа, состоящая из сюиты «Шехеразада» и сюиты из оперы «Сказка о царе Салтане».

«Дом Римского-Корсакова»

Кстати, именно Мариинку можно по праву назвать «домом Римского-Корсакова».

На этой сцене состоялись мировые премьеры семи из 15 опер композитора, а за 148 лет, прошедших с премьеры первой из них — «Псковитянки» (1873), было осуществлено более 50 различных постановок. Именно «Псковитянка» — с редко исполняемым прологом «Вера Шелога» — была представлена в понедельник на второй сцене Мариинского театра. Дирижировал, разумеется, сам Гергиев.

С самого начала деятельности Валерия Гергиева на посту руководителя Мариинского театра «корсаковская линия» была одной из главных.

Под руководством дирижера в 1994 году прошел уникальный фестиваль, посвященный 150-летию мастера. А уже к следующему юбилею, в 2019 году, Валерий Гергиев представил в Петербурге все 15 опер Римского-Корсакова.

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Собственно в дискографии маэстро — записи опер «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Садко», «Псковитянка», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный» и «Золотой петушок».

Серия фестивалей русских композиторов

Впрочем, на музыкальном празднике в честь Римского-Корсакова Гергиев останавливаться не планирует.

На пресс-брифинге в четверг сначала речь зашла о том, как бережно смоленская земля хранит память о Глинке.

«Я считаю, что и Великий Новгород получит фестиваль Рахманинова, великого своего земляка, и Псковская область — это же родина Мусоргского — невероятного, неповторимого, величайшего русского музыканта. Мы тоже хотим это сделать. У нас идут все эти оперные названия. И мы с огромным усердием, и с восхищением, с радостью работаем над тем, чтобы их спектакли шли здесь», — отметил руководитель Мариинского театра.

Что же касается музыкального праздника в Ленобласти, то Гергиев пообещал «думать, как в последующие годы, если нам улыбнется удача, уже специально делать постановки уже для показа на фестивале в Тихвине».

«И это будет дополнительным стимулом для того, чтобы люди заинтересовались. Почему-то думаю, что интерес будет не только со стороны жителей Тихвина», — уверен он.