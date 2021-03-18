Люк Бессон избежал наказания по делу об изнасиловании

Закрыто дело по обвинению в изнасиловании против режиссера и основателя киностудии EuropaCorp Люка Бессона — автора фильмов «Пятый элемент», «Леон», «Валериан и город тысячи планет». Иск, поданный 31-летней актрисой Санд Ван Рой в мае 2018 года, был отклонен судебным следователем, пишет Mediapart. В ближайшее время сторона артистки сможет обжаловать данное решение.

Адвокат Ван Рой сообщил, что они «изумлены» в связи с действиями суда. Он также подчеркнул, что следователь не провел беседу с его клиенткой, проигнорировал очную ставку и не выслушал ключевых свидетелей.

Согласно обвинениям Ван Рой, в мае 2018-го Бессон пригласил ее выпить кофе, при этом в напитке, по ее мнению, содержалось наркотическое вещество, употребив которое она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Очнувшись, актриса поняла, что подверглась изнасилованию. Однако токсикологический анализ крови, взятый позднее у женщины, показал отрицательный результат.

Известно, что некоторые время у нее с Бессоном были романтические отношения. Но, как утверждает Ван Рой, режиссер принуждал ее к близости, пользуясь своим влиянием в профессиональной сфере. Адвокат постановщика заверял, что «эти причудливые обвинения» является абсолютной ложью.

В январе 2021 года по резонансному делу состоялось закрытое слушание, в котором участвовали только следственный судья, кинематографист и его адвокат Тьерри Марамбер. Уже тогда Бессон, после пяти часов заседания, вышел из здания суда в статусе «свидетеля, получившего помощь». Согласно французскому законодательству, свидетелем с подобным статусом является лицо, в отношении которого не ведется официальное расследование и ему не предъявлено обвинение, но которое все же может быть причастно к преступлению.

«Это слушание в Париже стало частью продолжающегося судебного разбирательства, которое началось с расследования, проведенного полицией и прокурором. В результате было установлено, что никаких преступных действий совершено не было», — сообщил тогда адвокат EuropaCorp в США Майкл Камп в беседе с Deadline. — Бессон продолжает сотрудничать с властями, полностью отрицает все выдвинутые против него обвинения и надеется очистить свое имя».

Иск Ван Рой против Бессона отклоняют уже во второй раз: впервые французская прокуратура сделала это в начале 2019 года из-за нехватки доказательств. Позднее расследование было возобновлено.

Вслед за Ванд Рой о сексуальных домогательствах Бессона заявила и его экс-директор по кастингу. Спустя несколько месяцев еще пять женщин сообщили о том, что подверглись насилию со стороны кинематографиста.

Санд Ван Рой — бывшая модель и актриса. Она начала актерскую карьеру в 2014 году и успела сыграть в 14 короткометражных и полнометражных картинах. Также Ван Рой снималась в эпизодических ролях в фильмах «Такси 5» и «Валериан и город тысячи планет».

Бессон входит в число наиболее успешных французских режиссеров современности. Его самыми известными работами являются фильмы «Леон», «Пятый элемент», «Голубая бездна», «Никита» и «Подземка».