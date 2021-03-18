Дети подтвердят: Джоли нашла доказательства насилия со стороны Питта

Спустя два года после развода Анджелина Джоли нашла доказательства домашнего насилия со стороны экс-супруга Брэда Питта, которые собирается представить в суде. Об этом сообщает издание ET со ссылкой на соответствующие судебные документы. Утверждается, что 12 марта 2021 года Джоли передала их суду. Согласно источнику, в одном из документов представлены свидетельские показания несовершеннолетних детей артистов. У Джоли и Питта шестеро наследников — Мэддокс (19 лет), Пакс (17 лет), Захара (16 лет), Шайло (14 лет), близнецы Нокс и Вивьен (12 лет).

«Еще один пример того, как Анджелина меняет свою историю, когда ей это необходимо. В 2016 году ее обвинение было расследовано и отклонено, никаких других инцидентов, полицейских отчетов или даже обвинений не было, пока они ей не понадобились», — прокомментировал новость анонимный источник, знакомый с ходом дела.

Представители Питта и Джоли пока не давали комментариев о появлении новых судебных документов. Недавно источник издания Woman's Day сообщил, что после развода с мужем актриса тратит больше, чем зарабатывает. Несколько лет назад состояние Джоли оценивалось в $100 млн, но во время бракоразводного процесса она потратила гигантские суммы на лучших адвокатов. С момента подачи заявления на развод в 2016 году на экраны вышли всего три полнометражных фильма с участием актрисы. По слухам, финансовые проблемы Джоли могут помочь Питту выиграть битву за опеку над детьми. Но прежде нужно дождаться информации о том, какие доказательства домашнего насилия нашла актриса.

«Брэд уверен, что в будущем он сможет видеться с младшими детьми. Его самая большая надежда состоит в том, что Шайло, с которой он всегда был тесно связан, может даже сказать, что она хочет переехать к своему дорогому отцу», — сказал источник.

Косвенным доказательством финансовых проблем Джоли стала продажа вещей, которые Питт подарил ей в браке. В начале марта актриса продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» за рекордную для его произведений сумму — $11,5 млн.

Ранее полотно оценивали в $2-3,5 млн. Политик написал картину в январе 1943 года после переговоров с президентом США Франклином Рузвельтом и другими руководителями стран антигитлеровской коалиции в Касабланке. В 1993-м Черчилль подарил картину Рузвельту, она перешла по наследству его сыну Эллиоту. Как сообщает CNN, в 2011 году Питт купил «Минарет мечети Аль-Кутубия» в подарок Джоли.

«Друзья Брэда думают, что она продает картину Черчилля, потому что что ей нужны деньги, — говорил источник Woman's Day о Джоли. — Она живет за счет гонораров, и прямо сейчас ей не хватает средств, потому что она не работает. И даже при том, что ее состояние составляет около $100 млн, у нее много персонала и недвижимости, за что нужно платить. Не говоря уже о детях, запросы которых становятся все дороже по мере взросления».

Артисты прожили вместе около десяти лет. В сентябре 2016-го Джоли подала заявление на развод. Она объяснила свое решение алкоголизмом Питта и несогласием с его воспитательными методами. Некоторые источники сообщали, что во время ссоры актер ударил сына Мэддокса. В ноябре 2016 года завершилось расследование, которое не подтвердило обвинения Питта в жестоком обращении с детьми. В заявлении для ET Джоли выразила облегчение в связи с завершением расследования. Официально пару развели лишь в 2019-м.