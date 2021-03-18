Волан-де-Морт — за, Гарри — против: кто поддержал Роулинг в транс-скандале

Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в фильмах о »Гарри Поттере», в интервью The Telegraph заявил, что не разделяет уровень ненависти в отношении Джоан Роулинг. Актер пояснил, что понимает, чем обусловлена острота спора, но при этом подчеркнул, что не поддерживает саму «культуру отмены».

«Я могу понять остроту спора, но вместе с тем я нахожу эту эпоху обвинений и необходимости осуждать иррациональной. Уровень ненависти, который коснулся людей с отличными от других точек зрения взглядами, жестокость на уровне языка меня беспокоят», — сказал он.

Файнс — вторая звезда франшизы, которая вступилась за писательницу после обвинений в трансфобии. Среди актеров в защиту Роулинг ранее высказывался только Робби Колтрейн, сыгравший Рубеуса Хагрида.

«Я не думаю, что ее слова можно действительно считать оскорбительными, — сказал Хагрида в эфире радиостанции Radio Times. — В Twitter существует поколение людей, которые только и ждут, когда их обидят».

Таким образом, Файнс разошелся во взглядах с другими звездами серии — Дэниэлом Рэдклиффом (Гарри Поттер), Эммой Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Рупертом Гринтом (Рон Уизли). Все они поддержали трансгендерное сообщество, которое обидела шутка Роулинг на тему менструации.

В июне 2020 года писательница перепостила колонку, опубликованную в издании Devex под заголовком «Как после пандемии сделать мир более равным для людей, которые менструируют». В тексте говорилось о необходимости обеспечить всех менструирующих людей предметами гигиены. Автор статьи уточнил, что в их число входят не только женщины, но и небинарные персоны — люди, которые не причисляют себя полностью ни к мужскому, ни к женскому гендеру.

В серии твитов Роулинг посмеялась над заголовком и заявила, что «люди, которые менструируют» могут называться только женщинами. Сначала ее раскритиковали интернет-пользователи, но вскоре присоединились актеры франшизы.

«Я хочу, чтобы трансперсоны, подписанные на меня, знали, что я и множество других людей по всему миру видим вас, уважаем вас и любим вас такими, какие вы есть», — написала Уотсон.

«Трансгендерные женщины являются женщинами. Любое заявление об обратном уничтожает идентичность и достоинство трансгендерных людей», — сказал Рэдклифф, добавив, что, по данным благотворительного фонда The Trevor Project, 78% трансгендерных и небинарных подростков подверглись дискриминации из-за своей идентичности.

«Трансгендерные женщины — это женщины. Трансгендерные мужчины — это мужчины. Мы все должны иметь право жить в любви и без осуждения», — отреагировал Грин.

Не поддержали писательницу также исполнители второстепенных ролей в фильмах о Гарри Поттере — Бонни Райт (Джинни Уизли), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Крис Ранкин (Перси Уизли) и Кэти Лонг (Чжоу Чанг). С критикой Роулинг выступил и Эдди Рэдмейн, сыгравший главную роль в серии «Фантастические твари и где они обитают» по ее сценарию.

Тем временем в сентябре 2020 года британское издание Sunday Times опубликовало открытое письмо в поддержку Роулинг. Его подписали более 50 знаменитостей: писатель Иэн Макьюэн, актер Грифф Риз Джонс, актриса Фрэнсис Барбер, драматург Том Стоппард, философ Ноам Хомски, шахматист Гарри Каспаров, феминистка Глория Стайнем и многие другие. Свои подписи также поставили постоянные авторы New York Times Дэвид Брукс и Барри Вайс.

Президент Warner Bros. Games Дэвид Хаддад, в свою очередь, сказал, что не согласен с Роулинг, но отметил, что писательница имеет право на собственное мнение. Компания снимает третий фильм во вселенной «Фантастических тварей», соавтором которого выступила писательница.