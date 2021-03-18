Не только Чикатило: как показывали реальных маньяков в кино и сериалах

«Гражданин Икс» (1995)

История школьного учителя Чикатило, убившего не меньше 40 человек, большинство из которых были несовершеннолетними, потрясла Советский Союз. Свое первое убийство он совершил в 1978-м, второе – только через три года. К 1985-му, когда число жертв маньяка достигло 30 человек, в СССР прошло самое масштабное оперативное мероприятие за всю историю страны. В ходе тщательной проверки 200 тыс. человек было раскрыто больше 1000 преступлений, однако самого маньяка удалось поймать только в 1990 году.

Из-за жесткой идеологической цензуры в СССР найти фильмы о настоящих советских маньяках в кино тех лет почти невозможно. В итоге в 1995 году за историю главного гражданского убийцы в стране победившего социализма взялся телеканал HBO. Несмотря на острую тему, фильм не стал большим событием в мире кино, однако принес «Золотой глобус» и «Эмми» Дональду Сазерленду за лучшую второстепенную роль.

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«МосГаз» (2012)

Мотивы убийств Владимира Ионесяна, прозванного первым советским маньяком, до сих пор не установлены. Свое первое убийство он совершил в 1963 году после череды арестов и переездов. Чтобы добыть деньги для своей любовницы — балерины Алевтины Дмитриевой, он сделал обход одного из московских домов под видом проверки газового оборудования. Там он убил топором 12-летнего ребенка, после чего забрал его свитер, 60 рублей, одеколон и солнцезащитные очки. К началу 1964-го Ионесян совершил уже пять убийств. В январе он был арестован и через две недели суд приговорил его к смертной казни.

В 2012 году история Ионесяна легла в основу сериала «МосГаз». Проект положил начало телевизионной франшизе о майоре Черкасове, однако сама история убийцы так и осталась нераскрытой. «За основу сюжета сериала «Мосгаз» взята подлинная история, когда в столице стал действовать первый в истории нашего государства серийный маньяк. Ну а дальше все выдумка… Писать восемь серий про какого-то идиота, который размахивает топориком и тащит из дома какие-то тренировочные штаны, не буду. Человек был неадекватен и за 20 копеек убивал людей. Поэтому к реальному убийце Ионесяну наша история не имеет прямого отношения», — говорила в интервью сценаристка Зоя Кудря.

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«Фишер» (2021)

Пока советская милиция отчаянно искала Чикатило, на территории Москвы начал действовать новый маньяк. В 1986 году Сергей Головкин, получивший прозвище «Фишер», встретился в лесу с 15-летним подростком. Он изнасиловал его и задушил. Следующее убийство Головкин совершил спустя три месяца после первого. Головкин глумился над телами убитых, в некоторых случаях занимался каннибализмом, а изуродованные тела использовал для запугивания новых жертв. Следствие искало преступника среди жителей Московской области, поэтому столичная прописка помогала ему оставаться непойманным. Головкина арестовали в 1992 году, он сознался в совершении 11 убийств.

В 2019 году стало известно, что историей Фишера заинтересовался Федор Бондарчук. Премьера одноименного сериала ожидается в 2021 году. Одним из главных героев станет подросток, которому удалось выжить после столкновения с Фишером. В создании проекта принял участие следователь по делу Головкина Валерий Костарев.

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«Зодиак» (2007)

В декабре 1968 года полиция штата Калифорния обнаружила тела студентов Дэвида Фарадея и Бэтти Лу Дженсен. Жертвы были убиты из огнестрельного оружия, полиция не смогла найти ни улик, ни свидетелей произошедшего, следствие зашло в тупик. После еще двух нераскрытых убийств в газетах опубликовали письмо человека, который взял на себя ответственность за преступления и прилагал к тексту шифр. Во втором письме убийца назвал себя Зодиаком и пообещал, что разгадка кода поможет привести к его поимке (спойлер — не помогло).

Всего о «Зодиаке» было снято шесть фильмов, однако самым популярным из них остается картина Дэвида Финчера, роли в которой исполнили Джейк Джилленхол, Марк Руффало и Роберт Дауни-младший. В ней нет попытки досконально проследить путь преступника, вместо этого зрители могут увидеть, как из загадочных писем и общественной паранойи вырос миф Зодиака, будоражащий поклонников триллеров до сих пор.

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«Из ада» (2001)

Один из самых популярных серийных маньяков в истории — Джек-потрошитель — прославился убийствами проституток в Лондоне конца XIX века. О том, что за кровожадным прозвищем скрывается не простой убийца, можно было судить по состоянию внутренних органов жертв, выдававшему руку опытного хирурга. Найти Джека так и не удалось, как и точно установить его личность.

Примерно через век историю Джека-потрошителя переосмыслил в своем графическом романе «Из Ада» британский автор Алан Мур. Через три года после того, как его серия комиксов завершилась, на экраны вышла экранизация с Джонни Депом и Хизер Грэм в главных ролях. Несмотря на успех в прокате, критики и зрители прохладно встретили киноверсию комикса, отметив резкий контраст с интеллектуальным уровнем оригинала.

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«Монстр» (2003)

Американка Эйлин Уорнос с 11 лет зарабатывала на еду, предоставляя секс-услуги одноклассникам. В 14 лет она забеременела от одного из друзей своего деда. В 15 ее выгнали из дома, и она занялась проституцией. Девушка неоднократно попадалась полиции, а в 1978 году, когда ей было 22, совершила попытку самоубийства. Спустя еще 11 лет Уорнос впервые убила человека, в течение года после этого она лишила жизни еще шестерых. Ее арестовали в 1991-м, а в 2002-м казнили, введя смертельную инъекцию.

Рискованная по голливудским меркам роль женщины-маньяка в фильме «Монстр» принесла премию «Оскар» актрисе Шарлиз Терон. Вместе с создателями фильма она показала на экране историю жизни Уорнос и то, как унижения и насилие со стороны мужчин без возможности защитить себя привели ее на путь мести.

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«Лето Сэма» (1999)

Одноклассники вспоминали Дэвида Берковича, известного под прозвищем «Сын Сэма», как общительного и активного подростка — несмотря на пироманию и трудности в общении с девушками. Когда юноше было 14, умерла его приемная мать, позднее он проходил военную службу в Корее. Свое первое убийство Сын Сэма совершил в 1976 году, когда ему было 23, – Беркович несколько раз выстрелил в окно случайного автомобиля, где сидели две девушки. В июле 1977-го он убил свою уже шестую жертву, вскоре после чего был арестован. На суде мужчина признал вину, однако объяснил свои действия телепатическими сигналами, которые получал от соседа по имени Сэм Карр.

В 1999 году режиссер Спайк Ли представил фильм о событиях того времени «Лето Сэма» на международном Каннском кинофестивале. Как и в «Зодиаке» Финчера, в картине Спайка Ли основной акцент сделан не на самом убийце, а на общественной реакции и панике. Из-за обилия итальянских героев и некоторых визуальных приемов критики сравнили «Лето Сэма» с работами Мартина Скорсезе, однако отметили беспорядочное повествование и эмоциональную невыдержанность.

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«Генри: портрет серийного убийцы» (1986)

Мать Генри Ли Лукаса зарабатывала на жизнь проституцией. Часто она заставляла сына остаться в комнате, когда принимала клиентов, некоторые из них избивали подростка. В 16 лет, после убийства молодой девушки, он на два года отправился в колонию для несовершеннолетних. Выйдя на свободу, юноша вновь совершил убийство и оказался в тюрьме еще на четыре года. В 1960-м 24-летнего Ли Лукаса приговорили к 15 годам заключения за убийство матери, однако из-за психического состояния перевели в психиатрическую клинику. Вновь оказавшись на свободе в 1975 году, он познакомился с сообщником Оттисом Тулом и совершил еще восемь доказанных убийств, пока не был арестован в 1983-м.

История Генри Ли Лукаса, изложенная в фильме «Генри: портрет серийного убийцы», стала одним из самых популярных фильмов о маньяках среди киноманов. Однако назвать ее четко биографичной нельзя – в самом начале авторы предупреждают, что в основу легли не проверенные следствием факты, а рассказы самого Лукаса, который заявлял о сотнях якобы совершенных им убийств.

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«Палач Дамер»/«Мой друг Дамер» (2002/2017)

Джеффри Дамер совершил свое первое убийство после окончания школы, летом 1978 года. Его жертвой стал случайный автостопщик, чье тело Дамер расчленил, разложил по мешкам и разбросал в лесу. В 1987 году он убил во второй раз, всего жертвами Дамера стали 17 человек. Перед убийством маньяк обычно давал жертвам наркотики и занимался с ними любовью. С какого-то момента Дамер стал употреблять части тел убитых в пищу и занимался любовью уже с их трупами. Он был арестован в 1991 году, а через три года его убил другой заключенный.

Убийства Даммера и его психические проблемы послужили материалом для двух фильмов. В независимой картине 2002 года «Палач Дамер» его сыграл Джереми Реннер, а в экранизации графического романа «Мой друг Дамер» 2017 года эта роль досталась Россу Линчу. В обеих картинах создатели сконцентрировались на жизненном пути Дамера, который сделал из нелюдимого подростка одного из самых известных убийц конца ХХ века.

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«Бостонский душитель» (1968)

Альберт де Сальво родился в 1931 году, когда в США бушевала Великая депрессия. Вместе с братьями он в детстве сбежал с фермы, где их заставляли работать. Отец научил его воровать, в 12 лет он был впервые арестован. В 1962 году, через семь лет после увольнения из полиции (на фоне жалобы на растление малолетней), де Сальво совершил свое первое убийство. Его жертвами предположительно стали 13 одиноких женщин, десять из которых он задушил различными предметами одежды. В 1964 году он был арестован и приговорен к пожизненному заключению. После побега и перевода в тюрьму строгого режима маньяк отказался от признаний. В 1973-м его тело с 16 ножевыми ударами нашли в тюремном туалете.

Фильм режиссера Ричарда Флейшера о де Сальво «Бостонский душитель» вышел на экраны в 1968 году. Противостояние преступника и полицейского в исполнении Тони Кертиса и Генри Фонды соответственно заслужил похвалу критиков. Однако в самом фильме было показано, что убийца совершал преступления, находясь под воздействием синдрома расстройства личности, который не был диагностирован у реального преступника.