Плейлист недели: новый альбом Ланы Дель Рей, «Кровосток» и Серж Танкян

Несмотря на возобновившиеся в прошлом году обвинения в романтизации насилия и мизогинии, Лана Дель Рей выпустила очередную пластинку-манифест о праве женщины быть слабой. Спродюсировал «Chemtrails over the Country Club» Джек Антонофф, вместе они работали над предыдущим альбомом исполнительницы «Norman Fucking Rockwell!». В песне «For Free» приняли участие Зелла Дэй и Уайз Блад.

Bad Zu — «Birds In The Cell»

Вооружившись африканскими барабанами и семплами из мусульманских молитв, московский техно-тандем Bad Zu по традиции представили сумасшедший микс. «Mirage» — мини-альбом, на котором всего четыре сингла. Бонус-трек — неожиданно лирическая композиция «Birds In The Cell» с вокалом Лидии Емельяновой.

Brockhampton — «Roadrunner»

Хип-хоп-клан Brockhampton продолжает тизерить предстоящей проект «Roadrunner», дата выхода которого пока неизвестна. В новом ролике сам RZA хвалит новую музыку коллектива: «Альбом звучит исключительно. У вас есть то, чего нет у других. Вы придумали свое понимание бойбэнда, и это делает вас особенными. Никто так больше не делает. Odd Future так не делали. Это магия». Ждем.

«Men3a» — «Вышина»

Девичий дуэт «Men3a» из Екатеринбурга представил песню «Вышина» и клип на нее — рейв, мощные синты и ностальгия по электронной музыке 90-х.

Кали Учис — «telepatía»

Кали Учис выпустила клип на сингл «telepatía» с ее второго альбома «Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)». Видео снято в родном городе певицы Перейра в Колумбии. В марте артистка впервые попала в топ-40 мирового чарта Billboard с этой композицией.

«Кровосток» — «Наука»

У «Кровостока» вышла «хорошая музыка для разных людей». Песни, которые по понятным причинам [Роскомнадзор] ниже не опубликуешь. На альбоме «Наука» десять треков, в том числе ранее вышедший «Зашел, вышел».

Лидер System of a Down, а ныне сольный исполнитель Серж Танкян выпустил мини-альбом «Elasticity». Ранее у артиста вышел клип на заглавный трек, в котором снялась актриса Саша Бортич.

Face — «Факт»

В конце февраля уфимский рэпер Face выпустил новый мини-альбом «Жизнь удалась» — на нем он практически не матерится и рассуждает о духовных ценностях. На днях артист вернулся к злой стороне, представив еще один EP «Варвар».