Плейлист недели: новый альбом Ланы Дель Рей, «Кровосток» и Серж Танкян

Что послушать: 8 лучших песен и клипов недели по версии «Газеты.Ru»

Лана Дель Рей ностальгирует по временам без славы и денег на новом альбоме «Chemtrails over the Country Club», эклектичная электроника Bad Zu, а также релизы проекта «Кровосток», рэпера Face и экс-участника System of a Down Сержа Танкяна: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных событиях недели.