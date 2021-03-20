Книги, соцсети и батлы: как живут и зарабатывают современные поэты

Всемирный день поэзии был учрежден в ноябре 1999 года на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Его цель — «придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям». Праздник отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия — 21 марта. В России День поэзии впервые прошел в 2000 году по инициативе поэта Константина Кедрова. В этом году праздник отметят на ВДНХ. Там посетителей ждут музыкально-поэтические концерты, лекции и чтение стихотворений Александра Пушкина в исполнении роботизированной копии поэта. Большая часть мероприятий будет бесплатной с предварительной онлайн-регистрацией.

«Газета.Ru» связалась с книжным издательством и поэтами, чтобы спросить их о состоянии современной поэзии, отраслевых прогнозах на будущее и возможности заработать творчеством.

Поэтесса о демонстрации творчества и заработке

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Режиссер, литературовед и член Союза писателей России Елена Лыхина выступает и публикуется под псевдонимом Саша Ирбе. Автор шести сборников стихотворений и организатор множества поэтических спектаклей в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что применяет к своему творчеству понятие «демонстрация», а не «продвижение».

«Все-таки стихи — это не товар. Для меня это священнодейство. Некоторый духовный акт, который может быть одному человеку близок, а другому нет, — отметила Ирбе. — Работа на широкую аудиторию читателей часто «убивает» большого поэта, а не дает ему возрасти».

Для демонстрации своего творчества поэтесса ведет сайт и соцсети, печатается в журналах, выпускает книги, а также проводит спектакли и перформансы. При этом, по ее словам, полностью обеспечивать себя поэзией невозможно.

«Нет, нельзя. И не нужно. Это погубит поэзию или поэта. То, что произошло когда-то с Маяковским. Все-таки, поэзия не для денег, а для души. Это миссия на земле, а не прибыльное дело. И даже те поэты, которые достигали вершин славы (Константин Симонов, Иосиф Бродский, Эдуард Асадов), у которых были прекрасные тиражи, вели концертную, преподавательскую деятельность, иногда писали статьи, пьесы, сценарии, рецензии на заказ, тексты песен, вели значительную литературоведческую работу», — сказала Ирбе.

Вопрос о том, как поэту начать зарабатывать, собеседница назвала сложным. Она призналась, что не знает поэтов, которым доход приносят исключительно стихи.

«Лучший способ — это зарабатывать на своем личном бренде (Дмитрий Быков) и на актерском таланте (Ах Астахова). Но личный бренд сегодня стоит больших вложений или долговременной финансовой поддержки. Не секрет, что у большинства поэтов в процессе их творческого пути появляются покровители, спонсоры. Они были и у поэтов серебряного века, и очень важны в наши дни, — сказала Ирбе. — Хочется добавить, что Марина Цветаева не зарабатывала стихами, не была популярна при жизни, но это не помешало ей стать великой поэтессой».

С чего начать новичку

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Журналистка и поэтесса Александра Лисица посоветовала начинающим поэтам публиковать свои произведения в соцсетях, искать всевозможные тематические мероприятия, пробовать выступать и не упускать возможности познакомиться с более опытными коллегами.

«Над «открытыми микрофонами» смеются, но любой открытый микрофон принесет знакомства. Любое опубликованное в соцсетях четверостишие найдет хотя бы одного читателя. Оргкомитет какого-нибудь нагугленного литературного конкурса, пусть маленького, может вдруг пригласить в гости на чтения — и все завертится. В столе стихи никто не прочтет — но это, кажется, очевидное, которое могло быть сказано и двести лет назад», — отметила Лисица.

Собеседница рассказала, что пишет стихи около 30 лет — в раннем детстве она начала отправлять свои произведения в газеты и с тех пор «не может перестать». Поэзию она считает способом самореализации, но не заработка.

«Есть поэтические батлы, участники которых по итогам голосования зрителей или жюри «забирают кассу» — и однажды я даже такую унесла! Но все-таки с концертов я уношу волнение, удивление, что это все кому-то сдалось, и (совсем немножко, в рамках приличий, правда-правда) почесанное тщеславие», — посмеялась Лисица. Она добавила, что заработала на том батле около 3 тыс. рублей.

По словам поэтессы, ее продвижением профессионально никто не занимался. Она публикует свои стихотворения в соцсетях и самостоятельно выпускает сборники — последний под названием «Минус 42» вышел в 2016 году.

«Поэту с амбициями исполнителя-стадионника нужно придумывать, как быть, и находиться в этой истории не одному: Айгель Гайсина, например, запела. Я не запела, я работаю со словом в ленте новостей, — поделилась Лисица. — У меня так: работа — это один сектор жизни, а стихи — другой, деньги в нем скорее неожиданный бонус, пролившийся из тучки, чем само собой разумеющееся вознаграждение».

Как заявить о себе в интернете

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Авторы могут воспользоваться десятками сайтов для публикации произведений, однако необходимо осваивать другие способы. Удивительно, но ниша приложений для продвижения поэтов была свободна до 2018 года. Три года назад поэт Алексей Евдокимов объединился с бизнесменами Всеволодом Толкачевым и Дмитрием Саввиди, чтобы работать в этом направлении. Они основали платформу для свободной публикации и продвижения произведений под названием «Поэзия».

«Необходимость в таком проекте была явной. На тот момент не было ни одного русскоязычного приложения для публикации стихов, а количество поэтов, стремящихся поделиться своим талантом, росло и ежедневно заполняло мою ленту в Instagram», — сказал Евдокимов «Газете.Ru».

За три года количество пользователей приложения достигло 45 тыс. человек.

«Начинающие поэты хотят добиться популярности в приложении, чтобы трансформировать ее за пределы портала. Чтобы добиться узнаваемости, кроме высокого качества стихов надо проявлять активность и регулярно быть на виду у читателей, — объяснил Евдокимов. — Для этого существует механизм продвижения стихов и аккаунта на главную страницу нашего портала. Мы также разрабатываем альтернативный вариант, при котором будет высчитываться рейтинг активности в приложении и на сайте, благодаря чему работы автора станут заметнее для остальных. Самое сложное всегда ‐- выделиться из толпы».

Для достижения популярности вне приложения поэт посоветовал «очень сильно постараться» и опробовать все возможные способы продвижения: выступления, самиздат, видеоролики, аудиозаписи, конкурсы.

«В нашей стране очень не хватает литературных агентов, менеджеров и продюсеров, которые занимались бы раскруткой поэтов. Мы пытаемся взять на себя некоторые их функции, — сказал собеседник. — Многие до сих пор не знают о существовании современной поэзии и ее ярких представителей. Кажется, что у общества еще не сформировался спрос на подобное творчество».

Также он рассказал, что у пользователей приложения есть возможность монетизировать свое творчество с помощью донатов от читателей.

«Сейчас нельзя говорить о каких-то больших деньгах, крупных пожертвованиях, но уже сотни человек проявили интерес и таким образом отблагодарили понравившегося поэта, — поделился Евдокимов. — Хочется создать дополнительные способы заработка для авторов, используя их творческое начало и профессиональные навыки. Идеи уже есть, а значит, в будущем постараемся их реализовать».

Будущее традиционных изданий

Редакция художественной литературы издательства «Эксмо» выпускает в основном поэтические серии с русскими и советскими классическими авторами. Бренд-менеджер компании Елена Видакас рассказала «Газете.Ru», что сборники стихов пользуются неизменным спросом, а совокупные тиражи книг некоторых авторов достигают десятков тысяч экземпляров. При этом средняя розничная цена одной книги составляет 240-290 рублей в зависимости от серии и качества издания.

«В состав серий вошли сборники только больших поэтов, причем лучшие образцы их лирики, проверенные временем. Формат серий миниатюрный с иллюстрациями на обложке в современной стилистике, — поделилась Видакас. — В сборниках серии «Собрание больших поэтов» представлены книги со вступительными статьями Л. Аннинского, А. Марченко, Ю. Карякина, Е. Пастернака, И. Сурат, Д. Быкова, М. Эдельштейна, Д. Воденникова».

Кроме того, в 2020 году издательство выпустило серию «Новые стихи» с произведениями молодых авторов — Марии Затонской, Анны Русс, Антона Бахарева и Кати Рубан. Бренд-менеджер компании назвала их стихотворения «актуальным откликом поэтов нового поколения на события и явления, которые происходят в современном мире».

Издательство считает, что современная поэзия имеет большие перспективы развития и потенциальный спрос среди молодой аудитории, что подтверждает опыт других редакций. По словам Видакас, в связи с этим редакция художественной литературы планирует запуск отдельного проекта по изданию произведений современных поэтов под брендом «Inspiria».

По словам гендиректора группы компаний «ЛитРес» Сергея Анурьева, за 2020 год продажи аудиокниг в жанре «Стихи и поэзия» в сервисе выросли на 31% (в денежном выражении).

«Что касается сервисов по подписке, то в MyBook популярность поэтических сборников в аудиоформате с марта 2020 по март 2021 года выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Анурьев.

Согласно Анурьеву, в топ прослушиваний сервисов за последний год попали стихотворения классиков — Александра Пушкина, Сергея Есенина, Омара Хайяма, Данте Алигьери и других.

«Доля электронных и аудиокниг постоянно растет, и их преимущество отмечает все большее количество пользователей, особенно после пандемии, когда безопасность этого формата стала очевидной для всех, — добавил Анурьев. — Но несмотря на все это, конечно, у бумажных книг есть большое количество плюсов, поэтому говорить о том, что цифровой формат вытеснит бумагу с рынка, не приходится. Кроме того, в сентябре 2020 года мы запустили издательство, которое занимается в том числе публикацией, распространением и продвижением бумажных книг».