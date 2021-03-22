Призвали к бойкоту: семья Ареты Франклин обиделась на сериал о певице

21 марта на канале National Geographic состоялась премьера третьего сезона драматической антологии «Гений». Его героиней стала одна из величайших певиц ХХ века Арета Франклин, которую сыграла лауреатка «Грэмми» Синтия Эриво. В байопике освещается карьера артистки от участницы церковного хора до всемирно известной «королевы соула», которая защищала права темнокожих. Также в проекте снялись Кортни Б. Вэнс, Дэвид Кросс и Ребекка Наоми Джонс. Сценаристом сезона стала обладательница Пулитцеровской премии Сюзан-Лори Паркс. Сопродюсер проекта — двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард.

За несколько дней до релиза внучка покойной певицы Грейс Франклин разместила в TikTok видео с протестом против выпуска байопика. В ролике девушка вместе со своими родителями, братьями, сестрами и друзьями скандирует «This movie has to go!» («Этот фильм должен быть отменен!»). Позднее в своем обращении она объяснила позицию семьи Франклин.

«Как ближайшие родственники мы считаем важным участвовать в любом биографическом фильме о жизни моей бабушки, поскольку трудно получить точное описание чьей-либо жизни, не поговорив с самыми близкими, — сказала Грейс, предположив, что в сюжете будет много неточностей.

— В процессе написания, постановки и съемок этого фильма мы неоднократно обращались к создателям «Гения», но к нам отнеслись неуважительно и сказали, что с нами не будут работать. Мы не поддерживаем этот фильм и просим вас отнестись к нему так же».

Сын артистки Кекальф Франклин подтвердил слова своей дочери в телефонном разговоре с журналом Rolling Stone. Он заявил, что уже сталкивался с прецедентами, когда авторы материалов о знаменитости не связывалась с ее семьей.

«Обычно, когда люди не хотят работать с нами, это прелюдия к непрофессиональному поведению, лжи или клевете. Поэтому нельзя быть уверенными в правдивости того, что мы сможем увидеть в этом сериале», — сказал Франклин. Он отметил, что не видел сериала о матери и не собирается их смотреть.

Проект «Гений» выходит на канале NatGeo с 2017 года. Каждый его сезон посвящен биографии отдельной личности, оставившей след в истории — героями проекта уже были физик Альберт Эйнштейн и художник Пабло Пикассо. Производство сезона о Франклин началось около двух лет назад после ее смерти от рака поджелудочной железы. Знаменитость умерла 16 августа 2018 года в Детройте на 77-м году жизни. По словам сына Франклин, сначала переговорами с создателями занималась его двоюродная сестра Сабрина Гарретт-Оуэнс. Когда она по определенным причинам перестала это делать, связь между командой проекта и семьей певицы прекратилась.

«Наши юристы связались с ними, чтобы узнать, сможем ли мы внести свой вклад в проект, посмотреть фильм и сказать, что нам нравится, а что нет, — сказал Кекальф. — В отчете, который мы получили, говорилось, что было слишком поздно, производство уже завершено, и что они не хотят с нами работать».

Он подчеркнул, что в этом скандале семья Франклин не руководствуется финансовыми интересами. По его словам, родственники певицы обладают правами на все ее песни и не бедствуют.

«Речь идет о достойном отношении и уважении к нашей семье, — сказал Кекальф. — Если бы мне пришлось снимать фильм о вашей семье, я бы попытался поговорить с вами, вашими сыновьями, дочерьми, внуками и другими близкими людьми».

Канал NatGeo подтвердил отсутствие связи с семьей Франклин. Его представитель заявил, что при подготовке к съемкам специалисты использовали проверенные методы исследования, которые применялись при работе над сезонами об Эйнштейне и Пикассо.

«Мы получили сообщение от семьи и признаем их озабоченность наследием г-жи Франклин, — сказал представитель канала. — Мы думаем, что у нас здесь общая цель — чтить и прославлять жизнь и наследие Ареты Франклин. <...> Студия усердно работала, чтобы добиться одобрения использования [интеллектуальной] собственности Ареты, и мы очень благодарны за это. Мы работали со многими людьми, которые знали Арету Франклин — от Клайва Дэвиса до членов ее семьи».

В ответном заявлении сын Франклин снова обвинил производителей сериала в том, что они не позаботились о должной подготовке к съемкам. Он подчеркнул, что работать над байопиками нужно в сотрудничестве с ближайшими родственниками героя проекта, чтобы показать его жизнь наиболее достоверно.