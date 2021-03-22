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Арета Франклин, 1973 год Арета Франклин, 1973 год

Призвали к бойкоту: семья Ареты Франклин обиделась на сериал о певице

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Родственники Ареты Франклин раскритиковали сериал о великой певице

Родные Ареты Франклин заявили, что создатели сериала «Гений» отказались обсуждать с ними съемки байопика о певице. Сын «королевы соула» Кекальф Франклин обвинил продюсеров в неуважении к семье артистки, а внучка Грейс призвала общественность к бойкоту сериала.

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21 марта на канале National Geographic состоялась премьера третьего сезона драматической антологии «Гений». Его героиней стала одна из величайших певиц ХХ века Арета Франклин, которую сыграла лауреатка «Грэмми» Синтия Эриво. В байопике освещается карьера артистки от участницы церковного хора до всемирно известной «королевы соула», которая защищала права темнокожих. Также в проекте снялись Кортни Б. Вэнс, Дэвид Кросс и Ребекка Наоми Джонс. Сценаристом сезона стала обладательница Пулитцеровской премии Сюзан-Лори Паркс. Сопродюсер проекта — двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард.

За несколько дней до релиза внучка покойной певицы Грейс Франклин разместила в TikTok видео с протестом против выпуска байопика. В ролике девушка вместе со своими родителями, братьями, сестрами и друзьями скандирует «This movie has to go!» («Этот фильм должен быть отменен!»). Позднее в своем обращении она объяснила позицию семьи Франклин.

«Как ближайшие родственники мы считаем важным участвовать в любом биографическом фильме о жизни моей бабушки, поскольку трудно получить точное описание чьей-либо жизни, не поговорив с самыми близкими, — сказала Грейс, предположив, что в сюжете будет много неточностей.

— В процессе написания, постановки и съемок этого фильма мы неоднократно обращались к создателям «Гения», но к нам отнеслись неуважительно и сказали, что с нами не будут работать. Мы не поддерживаем этот фильм и просим вас отнестись к нему так же».

Сын артистки Кекальф Франклин подтвердил слова своей дочери в телефонном разговоре с журналом Rolling Stone. Он заявил, что уже сталкивался с прецедентами, когда авторы материалов о знаменитости не связывалась с ее семьей.

«Обычно, когда люди не хотят работать с нами, это прелюдия к непрофессиональному поведению, лжи или клевете. Поэтому нельзя быть уверенными в правдивости того, что мы сможем увидеть в этом сериале», — сказал Франклин. Он отметил, что не видел сериала о матери и не собирается их смотреть.

Проект «Гений» выходит на канале NatGeo с 2017 года. Каждый его сезон посвящен биографии отдельной личности, оставившей след в истории — героями проекта уже были физик Альберт Эйнштейн и художник Пабло Пикассо. Производство сезона о Франклин началось около двух лет назад после ее смерти от рака поджелудочной железы. Знаменитость умерла 16 августа 2018 года в Детройте на 77-м году жизни. По словам сына Франклин, сначала переговорами с создателями занималась его двоюродная сестра Сабрина Гарретт-Оуэнс. Когда она по определенным причинам перестала это делать, связь между командой проекта и семьей певицы прекратилась.

«Наши юристы связались с ними, чтобы узнать, сможем ли мы внести свой вклад в проект, посмотреть фильм и сказать, что нам нравится, а что нет, — сказал Кекальф. — В отчете, который мы получили, говорилось, что было слишком поздно, производство уже завершено, и что они не хотят с нами работать».

Он подчеркнул, что в этом скандале семья Франклин не руководствуется финансовыми интересами. По его словам, родственники певицы обладают правами на все ее песни и не бедствуют.

«Речь идет о достойном отношении и уважении к нашей семье, — сказал Кекальф. — Если бы мне пришлось снимать фильм о вашей семье, я бы попытался поговорить с вами, вашими сыновьями, дочерьми, внуками и другими близкими людьми».

Канал NatGeo подтвердил отсутствие связи с семьей Франклин. Его представитель заявил, что при подготовке к съемкам специалисты использовали проверенные методы исследования, которые применялись при работе над сезонами об Эйнштейне и Пикассо.

«Мы получили сообщение от семьи и признаем их озабоченность наследием г-жи Франклин, — сказал представитель канала. — Мы думаем, что у нас здесь общая цель — чтить и прославлять жизнь и наследие Ареты Франклин. <...> Студия усердно работала, чтобы добиться одобрения использования [интеллектуальной] собственности Ареты, и мы очень благодарны за это. Мы работали со многими людьми, которые знали Арету Франклин — от Клайва Дэвиса до членов ее семьи».

В ответном заявлении сын Франклин снова обвинил производителей сериала в том, что они не позаботились о должной подготовке к съемкам. Он подчеркнул, что работать над байопиками нужно в сотрудничестве с ближайшими родственниками героя проекта, чтобы показать его жизнь наиболее достоверно.