«Раскрыл новые грани»: Иван Дорн создал новую аранжировку заставки «Ну, погоди!»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала «Газете.Ru» о музыкальном оформлении новых эпизодов «Ну, погоди!». По ее словам, в мультсериале будет много современных песен, что соответствует его традиции.

«Возможно, некоторые из композиций, использованных в классической версии мультсериала, будут также представлены в новом мультфильме, если этого будет требовать творческий замысел, который предполагает отсылки к мультсериалу советского времени, — отметила Слащева.

— Но, скорее всего, будет больше современных — это отвечает традиции сериала. «Ну, погоди!» всегда представлял наиболее популярные, актуальные композиции своего времени, и наш перезапуск не будет исключением».

Она рассказала, что, когда «Союзмультфильм» пригласил к участию в проекте Ивана Дорна, музыкант с большим интересом откликнулся на это предложение. Он создал новую версию знаменитой композиции «Водные лыжи» венгерского композитора Тамаша Деака из заставки «Ну, погоди!».

«Что касается музыкального оформления заставки, то здесь также удалось достичь гармонии: отдав дань уважения классике, Иван добавил композиции современной звуковой фактуры, раскрыв ее новые грани», — объяснила Слащева.

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская уточнила, что для перезапуска сериала творчество Дорна подошло по стилю.

«Из всех популярных исполнителей именно стиль Ивана Дорна, мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии — больше всего подошел для нашего нового сериала», — отметила Осетинская.

Будет ли Дорн участвовать в записи других саундтреков «Ну, погоди!» или этим займутся только музыканты лейбла, в пресс-службе не уточнили. Пиар-директор Дорна Дарья Евсеева в разговоре с «Газетой.Ru» отказалась разглашать подробности сотрудничества артиста с «Союзмультфильмом».

Композиция Деака звучит в заставке оригинального «Ну, погоди!». По словам Дорна, он попытался сохранить аутентичность и атмосферу, при этом придав ей новое звучание, говорится в пресс-релизе студии. В работе над аранжировкой музыканту помогли референсы режиссера и творческой команды.

«В работе над музыкой мне очень помогала сама анимация. Она задавала такую приподнятую, понятную и ясную атмосферу, что и искать мотивы долго не приходилось! — поделился музыкант.

— Мы изначально поставили себе задачу — уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака — абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз».

Долгое время автором оригинальной мелодии считался Георгий Фиртич, а исполнителем — оркестр электромузыкальных инструментов под управлением Мещерина. К тому же имя Фиртича было указано в титрах «Ну, погоди!». Однако в 2009 году один из пользователей форума beatles.ru обнаружил настоящее название композиции — «Водные лыжи», или «Vizisi», а также человека, который ее сочинил. Выяснилось, что мелодия была придумана Деаком в 1968 году и записана при участии оркестра танцевальной музыки и вокального ансамбля Венгерского радио и ритм-группой оркестра «Студия 11» (Stúdió 11).

Тогда пользователям форума оставалось найти полную версию. По счастливой случайности спустя несколько месяцев ее выложил в интернет некий радиолюбитель из Чебоксар. По информации самиздата «Батенька, да вы трансформер», в 2018 году участникам сообщества удалось выйти на связь с самим Деаком. Тот смог опознать свою композицию. В апреле Деаку исполнится 93 года. Его музыка, помимо «Ну, погоди!», звучит в венгерских мультфильмах «Густав» и «Ловушка для кошек».