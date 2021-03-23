Кровавый Берсерк: Киану Ривз написал комикс и сыграет в его экранизации

Звезда франшиз «Матрица» и «Джон Уик» Киану Ривз выступит в качестве продюсера и сыграет главную роль в фильме «Берсерк» по мотивам его собственного комикса для стримингового сервиса Netflix.

Помимо полнометражного фильма с участием Ривза, планируется также премьера аниме-сериала «Берсерк». В их основу ляжет ограниченная серия комиксов, состоящая из 12 выпусков. Вместе с Ривзом в создании сценария к этой серии принял участие Мэтт Киндт, сотрудничавший с издательствами DC и Dark Horse.

Ожидается, что сначала на экраны выйдет игровая версия комикса. После этого зрителям будет представлен анимационный сериал, в котором авторы расширят вселенную «Берсерка», а сам Ривз озвучит своего персонажа.

О том, что Киану Ривз стал автором комикса издательства BOOM! Studios, стало известно в июле 2020 года. По словам самого актера, он решил отказаться от мечты сыграть героя Marvel Росомаху, так как у него появилась мечта воплотить на экране образ Берсерка.

«Я любил комиксы с тех пор, как был маленьким ребенком, и они оказали значительное влияние на меня с художественной точки зрения. Шанс создать «Берсерка» и объединить усилия с такими легендами индустрии, как сценарист Мэтт Киндт, художник Алессандро Витти, колорист Билл Крэбтри, иллюстратор обложек Рафаэль Грампа, а также отличными парнями из BOOM! Studios — это мечта, ставшая явью», — говорил Ривз о самом комиксе.

Деньги на создание были собраны с помощью краудфандинг-платформы Kickstarter. Поклонники актера перевели в общей сумме около $1,4 млн. Первый выпуск «Берсерка» поступил в продажу в начале марта. Ожидается, что 12 выпусков будут разбиты на три графических романа. Первый выпуск разошелся тиражом более 615 тыс. экземпляров, став самым продаваемым дебютом в индустрии почти за 30 лет.

В описании комикса его создатели назвали проект «брутальной эпической сагой длиной в 80 тысяч лет о сражении бессмертного воина».

«Человек, известный как «Б», — наполовину смертный, наполовину бог, проклятый и вынужденный применять насилие даже ценой своего рассудка. Но после вековых скитаний по земле «Б», кажется, наконец нашел прибежище — он стал сражаться на стороне правительства США в битвах слишком жестоких и опасных для всех остальных. В обмен, он узнает то, о чем давно мечтал, — правду о своем бесконечном существовании. И о том, как положить ему конец», — говорится в описании комикса.

Решение Netflix запустить «Берсерка» укладывается в текущую стратегию стриминг-сервиса, так как представляет потенциальную конкуренцию франшизам «Звездные войны» Marvel и «Игра престолов» HBO. Он также соответствует курсу компании на создание анимационных сериалов по мотивам игровых проектов, таких как «Ведьмак» или «Армия мертвецов».