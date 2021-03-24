«Неуважение к обществу»: СК проверит выставку с настоящими трупами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин хочет проверить выставку доктора Гюнтера фон Хагенса Body Worlds («Миры тела») в Москве. Он поручил следователям изучить все детали экспозиции, чтобы дать правовую оценку ее содержанию и целям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, следователи проведут процессуальную проверку в отношении организаторов выставки, состоящей из человеческих тел и органов. При этом большая часть комментариев в официальном Instagram-аккаунте выставки — положительные. Судя по отзывам, москвичи и гости столицы рады возможности посетить познавательную экспозицию. Они с недоумением прокомментировали заявления о неэтичности выставки.

«Какие-то странные комментарии вижу в СМИ у кого-то: удивляются, как будто забыли, что у нас есть свои кунсткамера, мавзолей Ленина»;

«Посетили с подругой данную выставку в первый же день. И было очень познавательно. Увидели и открыли для себя много нового»; «С удовольствием возьму своего трехлетнего сына. Кругозор нужно расширять с малых лет. Зашоренность предрассудками ему в жизни будет только мешать»; «Надеюсь вас не закроют, хочу добраться посмотреть. Было бы познавательно, так как учусь на тренера, а без анатомии никуда», — написали пользователи.

Без негативных комментариев также не обошлось — некоторые люди признались, что им жутко от вида настоящих трупов. Намного больше критики обрушилось на организацию выставки: по словам гостей, в первые дни было продано очень много билетов, и многие не смогли попасть в павильон.

Всемирно известная экспозиция немецкого анатома Гунтера фон Хагенса открылась в Москве 12 марта. Специалист создал способ бальзамирования и консервации трупов под названием пластинация, которая предполагает замену жидкостей тела активным пластиком. В 1977 году Хагенс начал эксперименты, а уже в 1980 году основал компанию для продажи специальных полимеров и оборудования. В 1993-м анатом открыл Институт пластинации. Тогда же Хагенс и его супруга Анджелина Уэлли открыли выставку Body Worlds. На сегодняшний день постоянная экспозиция занимает 2,6 тыс. квадратных метров.

«Все экспонаты выставки — реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации. В общей сложности с 1980 года более 19 тыс. человек передали свои тела для пластинации», — говорится на сайте выставки.

По словам организаторов, целью экспозиции является просвещение людей в области анатомии и влияния вредных привычек на функционирование организма.

«Проект был задуман для просвещения широкой общественности об устройстве человеческого тела, а также предоставляет посетителю возможность наглядно увидеть проявления самых распространенных заболеваний (в том числе в результате табачной и алкогольной зависимости), демонстрируемых в доступной форме путем сравнения здоровых и пораженных органов», — утверждают организаторы.

Они отметили, что выставка предназначена для всех, кто хочет узнать больше об особенностях организма, причинах различных биологических процессов, сходствах и различиях людей.