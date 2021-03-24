«Продешевил с суммой»: автор песни «Путин — молодец» о победе над Моргенштерном в суде

Решением Кировского районного суда Уфы Моргенштерн проиграл иск «о защите исключительных прав на музыкальное произведение «Владимир Путин — молодец». Помимо 300 тыс. рублей в пользу Олега Лихачева, рэпер должен будет выплатить государственную пошлину в размере 6 тыс. в бюджет, а также прекратить использование композиции. При этом суд отказал истцу в удовлетворении остальных требований: Лихачев хотел, чтобы Моргенштерн опубликовал в соцсетях решение по этому делу и принес публичные извинения.

В разговоре с «Газетой.Ru» Лихачев отметил, что предчувствовал судебную победу над хип-хоп-исполнителем.

«Ожидания от возможной победы по иску у меня были 50 на 50 — это как у человека, некомпетентного в юриспруденции. Однако чисто по-человечески мне казалось, что победа будет за мной. Так и получилось. Теперь будем ждать: полной победой справедливости это станет, когда денюжки будут шуршать в моих руках», — сказал он.

По словам шоумена, он «продешевил» с суммой иска против Моргенштерна.

«Следующие иски, например, против Егора Крида, они уже на сумму в миллион рублей. Она мне кажется адекватной», — уточнил автор.

Отвечая на вопрос о реакции самого рэпера на решение суда, Лихачев предположил, что тому «будет абсолютно по барабану» и ситуация не станет для него уроком.

«У него миллиарды, для него сумма штрафа — как для меня 30 рублей. И с точки зрения нравственности никаких эмоций, переживаний он не испытает, — заключил шоумен. — В этом ситуации для меня важны и справедливость, и деньги, и слава. Без лукавства скажу, что вся эта история проходит под таким гимном».

Оригинал песни про Путина Лихачев представил в 2014 году. На данный момент у клипа на YouTube 2,4 млн просмотров. Вирусной композиция стала уже в 2020-м и благодаря TikTok — в один моменты звезды видеосервиса стали массово выкладывать ролики либо с отрывком из оригинала песни, либо с ее видоизмененной версией. Последняя являла собой хэндмэйд-ремейк, где к строчке авторства Лихачева была добавлена цитата из хита рэпера «Новый мерин» — получалось «Наш президент страну поднял, // И самый новый «мерин» забрал».

Ранее «Газета.Ru» уже подробно писала о сути претензий Лихачева к Моргенштерну, а также телеведущему Владимиру Соловьеву, Первому каналу и Егору Криду. Все они касаются его творчества. В интервью шоумен рассказывал, что решил обратиться в суд по причине финансовых трудностей, а также ради восстановления авторского самолюбия.

Говоря о самой композиции, он уточнял, что изначально она была искренней одой президенту, но с годами лично для него стала носить более ироничный характер. Успех песни, по словам Лихачева, никак не повлиял на его карьеру. Кроме того, шоумен подчеркивал, что обращался к Моргенштерну с предложением официально перезаписать хит про Путина, однако тот его проигнорировал.

Сам Моргенштерн не комментировал иск Лихачева.