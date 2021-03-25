«Отстраняли от партий и ролей»: Волочкова подтвердила домогательства в Большом

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что во время его работы в Большом театре молодые танцоры и танцовщицы подвергались домогательствам. В интервью для YouTube-шоу Василия Конова он обвинил бывшего худрука театра Сергея Филина в преследовании балерины Анжелины Воронцовой. С ней Цискаридзе выступал в спектакле «Щелкунчик».

«Он [Филин — «Газета.Ru»] мне в лицо посмел сказать: «Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она совершила определенные вещи, и у нее все сложится, — сообщил хореограф. — При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли (когда вы сидите рядом с человеком бок о бок, знаете друг про друга все и даже больше), я ему сказал: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно». Встал и ушел».

Конфликт танцовщика с Филиным начался в 2013 году после заявления балерины о домогательствах. Согласно Цискаридзе, в тот момент он прекратил общение с обидчиком девушки. Также он сообщил, что Воронцову стали открыто травить после слов о харассменте со стороны Филина. В связи с этим ей пришлось уйти из Большого театра .

«Девочка сказала все честно — ее чуть не убили, — сказал Цискаридзе. — Такое количество серости ненавидело ее за то, что она красавица и талант! Девушка, которую с 15 лет преследовал человек, унижал, на удивление это вынесла. Такое давление этот подонок на нее оказывал!»

Представители Большого театра не прокомментировали это заявление «Газете.Ru», сославшись на высокую занятость перед несколькими премьерами.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что в театре «царят беспредел и коррупция», а девочек-балерин «превращают в проституток». По словам танцовщицы, это происходило еще в начале 2000-х, когда она была уволена из театра и выиграла против него суд. Также Волочкова рассказала о харассменте руководства в отношении балерин.

«И уже тогда я стала заложницей той ситуации, когда в репертуарную политику Большого театра стали вмешиваться деньги. Толстосумы приходили и говорили: «Вот эта мне дала и она будет танцевать, а эта не дала — гоните ее, — сказала Волочкова «Газете.Ru». — После того, как мне удалось выиграть в суде у Большого театра, девочки из кордебалета рассказывали, какой в театре творится ужас и кошмар.

Олигархическая тусовка во главе с [Анатолием] Иксановым устраивала званые вечера, снимая дворцы и в Лондоне, и в Париже. Администрация театра загоняла балерин на эти тусовки, предупреждая, что у банкета будет «продолжение», и им предстоит обслуживать этих мужиков в постели. Когда девочки отказывались, их отстраняли от партий и ролей».

Волочкова сказала, что на ее просьбу обнародовать эту информацию и наказать обидчиков все девушки ответили: «Нет, мы боимся». Балерина отметила, что только она и Цискаридзе не испугались публично рассказать правду.

«Если руководство театра превратило артистов в беспомощных, трусливых и загнанных рабов, то мы это все может наблюдать в качестве исполнения», — подчеркнула собеседница.

Кроме того, Волочкова рассказала о домогательствах к ней со стороны экс-руководителя балетной труппы Мариинского театра Махара Вазиева. По словам балерины, он выставил ей условия «личного и финансового характера».

«Мне было 18 лет, я не хотела с такого момента начинать свой путь и ответила отказом. Этот человек пытался превратить мою жизнь в кошмар, — призналась Волочкова. — Затем он поехал в Милан и возглавил там группу балета. И за то, что он приставал к балеринам там, профсоюз не допустил такого беспредела и выгнал его из театра. Ну а сейчас он пришел разваливать труппу Большого театра.

Я уже рассказывала журналистам, как Вазиев подгонял девочек олигархам, построившим специальный отель (назовем его «бордель»)».

Балерина добавила, что ей и Цискаридзе повезло застать в Большом театре период руководства Юрия Григоровича, когда там «царила творческая атмосфера и не было проституции».