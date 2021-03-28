Главное из мира шоу-бизнеса и кино за неделю: признание Белорусских, провал Деппа, «Эйс Вентура 3»

Джонни Деппу отказали в апелляции

Высокий суд Лондона отклонил апелляцию Джонни Деппа по иску к The Sun о клевете. Актер назвал ложными утверждения издания о том, что якобы бил свою бывшую жену Эмбер Херд, но не смог доказать свою правоту и лишился роли в «Фантастических тварях». Адвокат актера Джоэл Рич считает решение лондонского суда спорным. Тем временем Депп собирается «предоставить полное и неопровержимое доказательство своей правоты в американском суде». Ранее судья объявил 12 из 14 заявленных случаев насилия актера над Херд доказанными.

Поклонники Зака Снайдера хотят продолжения «Лиги справедливости»

Фанаты комиксов запустили в Twitter кампанию с требованием позволить Заку Снайдеру завершить трилогию «Лига справедливости». Поклонники опубликовали более миллиона постов с хэштегом #RestoreTheSnyderVerse. Сейчас в расширенную вселенную Снайдера входят фильмы «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости». Для того, чтобы убедить DC и Warner Bros. в необходимости режиссерской версии «Лиги справедливости» 2017 года, фанатам Снайдера понадобилось около двух лет.

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Скриптонит выпустил новый альбом на три дня раньше из-за технической ошибки Apple Music

Команда рэпера Скриптонита приняла решение выпустить его новый альбом «Свистки и бумажки» до даты эксклюзивной премьеры на Apple Music, которая была запланирована на 30 марта. Как написал сам артист в Instagram, из-за технической ошибки при отгрузке релиза в ночь на 26 марта запись стала доступна для прослушивания в нескольких странах.

Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила о завершении следствия по делу в отношении певца Тимы Белорусских, которого обвинили в незаконном обороте наркотических веществ без цели сбыта. Как сообщило ведомство, артист признал свою вину «в полном объеме». В соответствии с законодательством страны, Белорусских может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. В январе 2021 года певца задержали в Минске с 0,4 грамма гашиша. Позднее в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что у него также были изъяты 0,03 грамма амфетамина.

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Сангаджи Тарбаев решил стать депутатом Госдумы

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев заявил о своих планах принять участие в выборах в Госдуму в качестве кандидата от партии «Новые люди». Он сообщил, что собирается побороться за место депутата в Москве. В 2014-2017 гг. Тарбаев входил в состав Общественной палаты Российской Федерации. В 2019 году глава Калмыкии Бату Хасиков заявил о назначении Тарбаева заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.

Группа «Пасош» приостановила деятельность

Музыканты группы «Пасош» Гриша Драч и Кирилл Городний объявили в соцсетях о приостановке деятельности коллектива. Причиной стали обвинения бывшей девушки вокалиста группы Петара Мартича Анны Зосимовой в психологическом и физическом насилии с его стороны. «Все важные решения мы всегда принимали втроем. Либо все за, либо никак. Пока этого согласия не достигнуто — группа приостанавливает свою деятельность», — написал Драч.

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«Еще по одной» прошел цензуру в мусульманских странах

Алкодрама «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном начинает выходить в кинотеатрах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Единственное, от чего отказались саудиты — это постер, на котором Миккельсен пьет шампанское из бутылки. Изображение заменили кадром с компанией героев за столом. В остальных странах Ближнего Востока используется оригинальный постер. Еще несколько лет назад фильмы с демонстрацией алкоголя и наркотических веществ были запрещены в мусульманских странах. Например, из «Волка с Уолл-стрит» вырезали более 40 минут, из-за чего многие зрители не смогли вникнуть в сюжет.

«Фильм Найшуллера «Никто» занял первое место по кассовым сборам за премьерный уикенд в США

Триллер «Никто» россиянина Ильи Найшуллера стартовал в США 26 марта и собрал $7 млн за первые выходные проката. Общие сборы боевика с Бобом Оденкерком в главной роли составили $9,7 млн. В первый российский уикенд «Никто» заработал 95 млн рублей и занял третью строчку. Зрители предпочли ему диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон» и отечественную драму «Пальма».

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СМИ узнали о разработке третьей части комедии »Эйс Вентура»

Студия Morgan Creek снимет третью часть серии фильмов об Эйсе Вентуре. Первая лента вышла в 1994 году, а вторая — в 1995-м. При небольшом бюджете оба добились хороших сборов во многом благодаря Джиму Керри. Пока неизвестно, появится ли в картине сам Керри в роли детектива, занимающегося поиском домашних животных. Сценарием ленты занимаются авторы другого фильма с его участием — «Соника в кино». В студии подчеркнули, что о продолжении фильма просили около 3 млн поклонников «Эйс Вентуры» в соцсетях.

Джордж Мартин заключил новый контракт с HBO

Автор цикла «Песнь льда и пламени», по которому сняли сериал «Игра престолов», заключил пятилетний контракт со стриминговым сервисом HBO Max. Согласно договору, Джордж Мартин примет участие в производстве сериалов и получит сумму, которая представляет собой «восьмизначное число». Сейчас он занимается пятью проектами, связанными в «Игрой престолов». Также Мартин принимает участие в создании сериалов по мотивам романов «Знаки дороги» Роджера Желязны и «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор.

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Стивен Моффат запустит сериал на Netflix

Создатель «Шерлока» и перезапуска «Доктора Кто» Стивен Моффат определился с площадкой для запуска своего мини-сериал «Внутри человека». Права на международный показ шоу с Дэвидом Теннантом и Стэнли Туччи приобрел Netflix. Съемки проекта должны стартовать в конце 2021 года. Постановкой «Внутри человека» займется Пол Макгиган. Известно, что героями сериала будут заключенный, приговоренный к смертной казни в США, провинциальный священник и запертая в подвале учительница математики.