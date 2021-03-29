«Нелепо, но осадок остался»: Вуди Аллен ответил на обвинения в растлении приемной дочери

Интервью телеканалу CBS стало первым за 30 лет разговором Вуди Аллена на камеру. Запись была сделана еще в июле 2020 года, но опубликовали ее только сейчас. Незадолго до этого — 14 марта — вышла заключительная серия документального фильма HBO «Аллен против Фэрроу», в котором приемная дочь режиссера рассказала о пережитом насилии.

В интервью CBS Аллен заявил, что считает себя «совершенно невиновным».

«Это так нелепо, но осадок остался, — цитирует Аллена Variety. — Они продолжают цепляться если не за факт, то за возможность, что я мог приставать к Дилан. Ничто из того, что я когда-либо делал с Дилан, не может быть истолковано подобным образом».

Аллен рассказал, что никогда не жил и никогда не спал в доме актрисы Мии Фэрроу, приемной матери Дилан. Исходя из этого, режиссер убежден, что в обвинениях нет никакой логики.

«У нас были отношения, но их нельзя было назвать супружескими, — сказал он. — Почему парень, который 57 лет не сталкивался ни с одним обвинением, вдруг оказался вовлечен в такое?»

Дилан, по мнению Аллена, не ставит задачи навредить его карьере, а искренне верит в то, что насилие было. Постановщик назвал ее «хорошим ребенком» и предположил, что ее «заставили поверить» в абьюз с его стороны.

В интервью Аллен также прокомментировал отношения с Сун-и Превен, второй примерной дочерью Мии Фэрроу и ее бывшего возлюбленного Андре Превина, с которой режиссер находится в браке 23 года. По его словам, их связь была «естественной» и развивалась постепенно. Аллен напомнил, что в семье с Превен он воспитал двух приемных дочерей и выразил мнение, что никто бы не отдал детей «педофилу».

«Я встречался со многими женщинами. Большинство из них подходили мне по возрасту — Дайан Китон, Миа Фэрроу, Луиза Лэссер. Сун-и в этом плане действительно необычный случай. Если бы тогда мне сказали, что я буду счастливо женат на азиатской женщине намного младше меня, да еще и не из мира шоу-бизнеса, то я бы ответил, что шансы очень малы», — ответил 85-летний режиссер.

Как выяснил Variety, CBS якобы не предупредил Аллена, что отложит интервью до выхода документального фильма «Аллен против Фэрроу». Представитель режиссера назвал решение телеканала нечестным. По его словам, стороны условились, что будут говорить только о карьере постановщика и его автобиографии, вышедшей в 2020 году. При этом слова Аллена об обвинении в насилии не должны были войти в финальную версию.

В ответном заявлении CBS пояснил, что отложил интервью из-за активной новостной повестки в прошлом году — пандемии, президентских выборов в США и протестов Black Lives Matter. Сейчас же интерес к фигуре Аллена вновь возобновился, учитывая выход фильма HBO.

Телеведущий Ли Коуэн, в свою очередь, признался, что съемочная команда долго сомневалась, стоит ли вообще брать интервью у человека, обвиненного в насилии над несовершеннолетней.

«Мы тщательно обдумывали, стоит ли вообще проводить это интервью, сидя в таунхаусе у человека, обвиненного в насилии. Верите ли вы Вуди Аллену или нет, нравится ли он вам или нет, мы надеемся, что вы хотя бы захотите услышать его точку зрения», — предупредил журналист в начале интервью.

Кроме того, в день выхода интервью телеканал как будто раскритиковал сам себя за разговор с Алленом. В утреннем шоу CBS, посвященном «культуре отмены», арт-критик Аруна Д'Суза подчеркнула, что интервьюирование музыкантов, актеров и режиссеров, обвиненных в домогательствах, лишь легитимизирует их.

Дилан Фэрроу обвинила Аллена в растлении, когда ей было семь лет. В 1992 году актриса Миа Фэрроу обратилась в суд, но дело не было возбуждено из-за отсутствия доказательств. В 2018 году на фоне движения #MeToo обвинения зазвучали снова. В поддержку Дилан выступил Ронан Фэрроу, сын режиссера и Мии Фэрроу. Аллен по сей день утверждает, что он невиновен.

В документальном проекте HBO «Аллен против Фэрроу», который завершился 14 марта, члены семьи Мии Фэрроу и ее друзья утверждают, что режиссер был сильно привязан к приемной дочери актрисы. По словам Мии, Аллен любил лежать с Дилан в одной постели в белье и мог трогать ее в интимных местах. Сама Дилан рассказала, что однажды режиссер привел ее на чердак дома Фэрроу в Коннектикуте, попросил лечь на живот и засунул ей палец во влагалище.

В 2014 году Дилан Фэрроу написала письмо в The New York Times, в котором впервые открыто рассказала о своем опыте, но тогда история не получила отклика. Спустя четыре года она написала в Los Angeles Times, где призвала голливудских звезд к ответу, почему они продолжают работать с Алленом. После этого Мира Сорвино, Грета Гервиг, Эллен Пейдж заявили, что сожалеют о сотрудничестве с режиссером и больше не будут сниматься в его фильмах. Селена Гомес и Тимоти Шаламе, сыгравшие у Аллена в ленте «Дождливый день в Нью-Йорке», отказались от своих гонораров в пользу благотворительных организаций. Сам режиссер в интервью CBS назвал актеров, которые пожалели о работе с ним, глупыми.

«Они действуют из лучших побуждений, но они глупы. Все, что они делают, — преследуют совершенно невиновного человека и позволяют лжи существовать», — сказал Аллен.