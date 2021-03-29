«Дерзкое посягательство»: на Украине возмутились «русско-украинским» поэтом Тарасом Шевченко

Заявления Россотрудничества о том, что поэт Тарас Шевченко был русско-украинским творческим деятелем, являются «манипулятивными и дерзкими посягательствами», сообщило украинское Министерство иностранных дел. В комментарии агентству «Интерфакс-Украина» пресс-служба ведомства пояснила, что отрицает «российские нарративы о Тарасе Шевченко».

«В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами [России] на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря [Тараса Шевченко], непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей родины из-под гнета России, не может вызывать никаких сомнений», — отметили украинские дипломаты.

В свою очередь Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины готов принять решение о закрытии представительства Россотрудничества в Киеве.

Об этом сообщила украинская служба «Радио Свобода» (внесено в РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), ссылаясь на Совбез.

«СНБО рассмотрит вопрос о прекращении Российским центром науки и культуры работы в Киеве, если поступит соответствующее представление от президента Украины или другого субъекта законодательной инициативы», — отметили в службе.

В Россотрудничестве в ответ на это заявили, что считают возможное закрытие Российского центра науки и культуры в украинской столице несправедливым и неправильным.

При этом в ведомстве не удивлены подобными планами украинских властей. «Мы годами видели притеснения русскоговорящих и русских на Украине, поэтому, чему уж удивляться, что они наконец-то добрались до Россотрудничества», — отметили в пресс-службе агентства, цитирует РИА «Новости».

Там также отметили, что на данный момент ведомство не определилось с дальнейшей стратегией своих действий. «Как только решение будет, мы его публично озвучим», — пообещали в пресс-службе.

В начале марта Россотрудничество опубликовало анонс о том, что в день памяти Шевченко, 10 марта, планируется телемост с Русским домом. Во время мероприятия подводились итоги Международного творческого конкурса современных поэтов.

Тогда же агентство назвало поэта «русско-украинским», что и возмутило украинскую сторону.

Большую часть своей жизни — 27 лет из 47 — Шевченко прожил на территории современной России. Тем не менее значительная часть его творчества связана с поэзией на украинском языке: центральное место занимает сборник «Кобзарь». Шевченко также считается одним из основоположников современной украинской литературы.

Однако большинство прозаических произведений Шевченко (повести, дневник, многие письма), а также некоторые стихотворения написаны по-русски. Поэтому ряд исследователей считает его деятелем не только украинской литературы, но и русской.

По данным МИД Украины, Российский центр науки и культуры в Киеве (представительство Россотрудничества) — это единственное в стране госучреждение России, которое имеет функции культурного представительства. В 1998 году Киев и Москва подписали договор, согласно которому в российской столице функционирует Национальный культурный центр Украины.