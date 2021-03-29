В Испании провели массовый концерт без социальной дистанции. Это был эксперимент властей

27 марта Барселона на один день вернулась в докоронавирусное время. По данным Reuters, около 5 тыс. человек одновременно находились в концертном зале «Палау Сант Жорди» в масках, но без соблюдения социальной дистанции. Все они пришли послушать местную инди-группу Love of Lesbian.

Ja ha acabat el concert dels Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb 5.000 persones

https://t.co/PhN8HE2RVO pic.twitter.com/MqBxoNPehw — Catalunya Informaciу (@Catinformacio) March 27, 2021

Мероприятие поддержали местные власти, а также Фонд борьбы со СПИДом и инфекционными болезнями в Барселоне. Задача эксперимента — показать, что в эпоху COVID-19 можно организовывать безопасные концерты. Для этого утром 27 марта на территории арены развернули полевые госпитали, где посетители сдавали быстрые тесты на ковид. Отрицательный результат автоматически подтверждал электронный билет и тем самым гарантировал попадание на концерт. Лишь у трех человек тест оказался положительным, еще один контактировал с инфицированными, поэтому им отказали в посещении и вернули деньги.

Во время концерта слушателей ни в чем не ограничивали — они свободно перемещались по залу, обнимались и танцевали, в то время как по всей Испании запрещено собираться компаниями по четыре и больше человек в одном помещении. Единственное условие — нельзя было снимать маски, кроме специальных зон, где разрешалось перекусить и выпить.

В декабре 2020 года эти же организаторы устроили концерт на 500 человек. Каждый из посетителей тогда также предварительно прошел тестирование. Спустя несколько дней никто из них не заразился коронавирусом.

Теперь же зрителей оказалось существенно больше. За ними будут наблюдать в течение последующих 30 дней. Команда вирусологов планирует сравнить число заражений среди посетителей концерта с общим числом заражений в Барселоне, чтобы выяснить, влияют ли такие мероприятия на увеличение динамики заболевания или все дело в соблюдении мер безопасности. Концерт состоялся 27 марта, но исследователи уже заявляют, что предварительные тесты помогут возобновить культурные мероприятия. Посетители шоу, музыкальные промоутеры и пользователи Twitter также на это надеются.

«Мы воплотили в реальность одну вещь — показали миру, что культурная жизнь может быть безопасной, как прежде», — заявил Рамон, 49-летний поклонник Love of Lesbian.

«Хотя я старалась быть подальше от толпы весь вечер, но все равно считаю, что мы сделали большой шаг на пути к нормальной жизни», — сказала «Би-би-си» одна из посетительниц концерта.

«Это было потрясающе. Мы чувствовали себя в безопасности все время. Мы были в первом ряду, и нам этого очень не хватало, — отметил 29-летний публицист Сальвадор. — Мы очень гордимся, что стали первопроходцами. Надеемся, этот концерт будет первым из многих».

Согласно опубликованному докладу Музыкальной федерации Испании, музыкальный бизнес в Европе в 2020 году потерял 76% своего товарооборота.

«Пандемия для всех нас стала ужасом, но для музыкального мира — особенно. Мы надеемся, что этот эксперимент станет поворотной точкой для возобновления деятельности индустрии», — сказал Le Monde музыкальный промоутер и исполнительный директор фестиваля «Сонар» Вентура Барба.

С начала пандемии в Испании было выявлено более 3,25 млн случаев заражения, свыше 75 тыс. пациентов умерли. В конце октября 2020 года правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая текущего года.