«Скипский продолжает играть»: знаток «Что? Где? Когда?» объяснил свой уход

Участник команды «Что? Где? Когда?» Бориса Белозерова Георгий Арабули в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг слова ведущего программы Борис Крюка об отстранении от игры из-за плохого результата. Он заявил, что лично принял решение уйти из-за возвращения в игру преподавателя Михаила Скипского, который ранее был отстранен из-за обвинений в сексуальных домогательствах к своим несовершеннолетним ученицам.

«Мне кажется, все видели, что мы оставляем игрока в зале. Он продолжает играть. Мы никак не реагируем, считаем, что ничего не произошло, и это только попытка «похайпить», — сказал Арабули.

Арабули также заявил о поддержке Скипского со стороны редакторской группы «Что? Где Когда?»: «Я для себя не нашел возможности оставаться в клубе. Редакторская группа высказала четкую позицию, мне она не близка, неприятна и не нравится».

Он предположил, что участники редакторской группы действовали по собственной воле, без давления со стороны.

Комментируя уход председательницы дисциплинарной комиссии Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Марии Уваровой летом 2020 года после скандала из-за обвинений в адрес Скипского, Арабули обратил внимание, что пандемия осложнила работу МАК.

«Как я понимаю, сейчас Международная ассоциация клубов вообще не очень хорошо функционирует. Потому что все игры были приостановлены из-за пандемии и вопрос о новом созыве дисциплинарной комиссии не поднимался. Но я могу ошибаться», — отметил он.

Другая участница команды Белозерова Ольга Быкова назвала «свинством» заявление Крюка о замене игроков из-за «недостаточно хорошей игры» в прошлом сезоне. В Instagram она обратилась к своим подписчикам с призывом не стыдиться своего желания рассказать о нарушениях профессиональной этики со стороны преподавателей.

Михаил Скипский на просьбу «Газеты.Ru» дать комментарий повесил трубку.

О сексуальных домогательствах со стороны Скипского рассказала журналистка Екатерина Аренина в июле 2020 года. По словам девушки, когда ей было 15 лет, Скипский пытался ее поцеловать и звал к себе домой, а также «трогал за ягодицу». После того, как ученица стала «не слишком вежливо себя вести» по отношению к нему, Скипский поставил ей тройку по географии, которая стала единственной плохой оценкой в аттестате, отметила Аренина. Вслед за журналисткой об аналогичных случаях рассказали другие девушки, посещавшие занятия Скипского.

Через несколько дней после этих заявлений русская служба «Би-Би-Си» отправила запрос в дисциплинарную комиссию Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» с вопросом о возможности взыскания в отношении Скипского. В официальном ответе МАК говорилось, что этот вопрос не входит в компетенции комиссии. После этого стало известно об уходе с поста главы комиссии Марии Уваровой.

Участники группы спортивного «Что? Где? Когда?» в Facebook рассказали, что Уварова приняла решение уйти с занимаемой должности после того, как ознакомила руководство МАК с предварительным текстом ответа на запрос журналистов. В ответ на это, по их словам, гендиректор телекомпании «Игра ТВ» Наталия Стеценко предупредила Уварову, «что может запретить использование названия «Что? Где? Когда?» для проводимых МАК турниров в случае его отправки в редакцию».

«Мы, члены ДК, категорически не согласны с такими действиями Козлова и Стеценко. МАК — общественная организация, и мы уверены, что они не имеют ни морального, ни юридического права вести с нами разговор на языке ультиматумов. Мы — легитимно назначенный орган (Мария была избрана Правлением, остальные члены комиссии по ее предложению утверждены голосованием)», — пояснили свою позицию члены комиссии.

Михаил Скипский вновь появился в эфире «Что? Где? Когда?» в ноябре 2020 года.