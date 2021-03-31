Премьеры недели: американцы в Припяти, «Майор Гром», русский джаз 1990-х, «Исход»

«Майор Гром: Чумной Доктор»; реж. Олег Трофим

Во второй части крупнейшей российской супергеройской франшизы «Майор Гром: Чумной доктор» (первая была короткометражкой) главные роли исполнили Тихон Жизневский и Любовь Аксенова. На этот раз петербургскому полицейскому придется столкнуться со злодеем в маске, который хочет очистить город от «чумы беззакония». Игорь Гром будет вынужден не только проявить всю свою силу и смекалку, чтобы помешать преступнику творить самосуд, но и проверить на прочность собственные представления о правилах и законах.

«После Чернобыля»; реж. Игорь Кинько

«После Чернобыля» — новый проект о последствиях катастрофы на советской АЭС, на этот раз в виде хоррора, от режиссера из Омска Игоря Кинько. По сюжету группа туристов из США во время путешествия по Восточной Европе забредает в зону отчуждения. В Припяти их поджидает не только постапокалиптическая эстетика, но еще и призраки умерших, чья природа вызывает большие вопросы. «Самое замечательное, что нам разрешили провести ночные съемки в Припяти, чего вы точно нигде не увидите, кроме нелегальных сталкерских вылазок», — рассказывал о своем проекте Кинько.

Фильм постановщицы Анастасии Пальчиковой «Маша» с Аней Чиповской в главной роли переносит зрителя в атмосферу России 1990-х годов. Тринадцатилетняя джазовая певица мечтает о замужестве и большой сцене, а также дружит с боксерами из спортивной секции своего дяди. Долгое время она не обращает внимания на то, что представляет собой их «взрослая жизнь», но после очередной потасовки ее юности приходит конец из-за жестокого столкновения с криминальной реальностью.

«Исход» («Exodus»); реж. Логан Стоун

Главный герой научно-фантастического фильма «Исход» работает надсмотрщиком в мире будущего, где тоталитарная система старается усмирить безграничный хаос. С помощью старой видеокассеты он надеется найти портал, который приведет его в другой, куда более прекрасный мир. Однако ему не удается скрыть свои планы от местной охотницы за дезертирами, которая в любой момент может оказаться как ценной союзницей, так и смертельной соперницей в погоне за счастьем.

«Ученик экзорциста» («The Seventh Day»); реж. Джастин П. Ланж

Режиссер фильма «Тьма» Джастин Ланж представил новый хоррор «Ученик экзорциста», в котором главную роль исполнил Гай Пирс. Герой ужастика — начинающий свой духовный путь священник из школы экзорцистов, которому пришлось столкнуться с серьезным испытанием в первый же день своей практики. С помощью опытного наставника он отправляется на борьбу с эпидемией одержимости, чтобы побороть демонов, затаившихся не только в окружающем мире, но и в его собственной душе.

«В ринге только девушки» («Chick Fight»); реж. Пол Лейден

Главные роли в фильме «В ринге только девушки» исполнили Малин Акреман и Алек Болдуин. Владелица небольшой кофейни теряет свой бизнес после смерти матери и неожиданного признания отца в любви к другим мужчинам. Чтобы справиться с новыми условиями, в которых она оказалась, женщина решает послушать свою подругу и стать частью подпольного клуба любителей рукопашного боя. В итоге она обращается к услугам вышедшего в тираж тренера-профессионала со своим набором нерешенных проблем.