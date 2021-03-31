От вдохновителя «Уотергейта» до актера на ТВ: удивительная судьба Дж. Гордона Лидди

Бывший сотрудник ФБР, актер и шоумен Дж. Гордон Лидди скончался на 91-м году жизни в Вирджинии. Его сын Томас Лидди подтвердил эту информации в комментарии The Washington Post, но не назвал причину смерти. Мужчина лишь отметил, что она не была связана с коронавирусом.

В разные годы Лидди был агентом ФБР, заключенным, ведущим ток-шоу на радио, писателем, кандидатом в члены Конгресса США, актером и промоутером инвестиций в золото. Он снялся во многих сериалах и телепередачах, озвучивал фильмы и в течение 20 лет вел шоу на радио. Но главную роль в своей жизни актер сыграл задолго до успеха на экране.

После армии Лидди изучал право в университете Фордхэм, а затем в 1957-1962 годах работал на ФБР, чтобы «обеспечить более комфортную жизнь для своей семьи». Далее он был занят в области патентного права, работал помощником окружного прокурора, интересовался политикой и призывал к аресту писателя Тимоти Лири за хранение наркотиков в 1966 году.

В 1972 году Лидди участвовал в планировании прослушивания и взлома штаб-квартиры кандидата в президенты США от Демократической партии Джорджа Макговерна. За четыре месяца до выборов пятеро человек проникли в отельный комплекс «Уотергейт» в Вашингтоне. Полиция поймала злоумышленников за настройкой прослушивающей аппаратуры. По некоторым данным, они успели сфотографировать внутренние документы штаба демократов. Четверо преступников были выходцами из Кубы. Также в операциях участвовал бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Маккорд.

Сам Лидди участвовал только в планировании схемы и не пытался проникнуть в штаб-квартиру. Тем не менее, его судили по обвинению в кражах со взломом и незаконном прослушивании как куратора преступлений. Также на срок Лидди повлиял его отказ от дачи показаний.

Он был приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $40 тыс., но отсидел лишь около 4,5 лет. Его приговор смягчил 39-й президент США Джимми Картер «в интересах справедливости и равноправия».

Скандал со взломом привел к тому, что в августе 1974-го 37-й президент США Ричард Никсон, незадолго до этого одержавший убедительную победу на выборах, ушел в отставку на фоне угрозы импичмента. Это был первый в истории государства подобный случай отставки лидера, хотя на тот момент прямых доказательств причастности Никсона ко взлому не было.

В середине 1980-х многочисленные СМИ стали приглашать Лидди на интервью. Он появился на шоу «Завтра» Тома Снайдера на телеканале NBC и «Вечернем шоу с Дэвидом Леттерманом» на CBS. Первый актерский контракт Лидди подписал в 1985 году с создателями сериала «Полиция Майами: Отдел нравов», где он сыграл агента ЦРУ Уильяма Мэйнарда. В течение следующих нескольких лет актер снялся в сериалах «Воздушный волк» канала CBS, «Секретный агент Макгайвер» АВС и других. Он также появлялся в игровых шоу и реалити-соревнованиях, включая двухнедельный проект Super Password и знаменитую передачу «Фактор страха».

С 1992 до 2012 года Лидди вел ток-шоу для Radio America. Передача транслировалась более чем 270 станциями по всей стране, охватывая около 10 млн слушателей. Шоумен заполучил множество поклонников благодаря своему образу мачо.

Также он озвучивал ведущего ток-шоу в триллере Уильяма Фридкина «Правила боя с Томми Ли Джонсом, Сэмюэлем Л. Джексоном и Беном Кингсли в главных ролях. Среди других работ Лидди — участие в фильмах «Операция «Слежка», «Аутсайдеры» и «Уличная защита» о городе, терроризируемом нечестивыми полицейскими.