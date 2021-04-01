Продолжению — быть: российский мультфильм попал в мировой топ Netflix

Спустя неделю показа на Netflix российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» поднялся на первое место по просмотрам среди всех фильмов. Анимационная лента Алексея Цицилина появилась на сервисе 25 марта под названием «Secret Magic Control Agency» и по итогам первого уикенда занимала вторую строчку.

Цицилин заявил «Газете.Ru», что студия уже ведет работу над сиквелом.

«Мы разрабатываем сюжет продолжения «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», который пока в начальной стадии, — сообщил режиссер.

— Но основные усилия сейчас направлены на создание фильма «Руслан и Людмила» по сказке Пушкина».

Постановщик подчеркнул, что выход на международный рынок стал большим достижением для российской индустрии.

«Релиз на Netflix показал нам, что отечественная анимация востребована за рубежом и может конкурировать с западными фильмами», — сказал Цицилин.

Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» впервые представили в 2019 году на кинорынке Marche du Film в Каннах. По словам режиссера, презентация привлекла особое внимание иностранных байеров, в том числе и закупщиков Netflix. Переговоры продолжились уже на кинорынках, организованных «Роскино», и завершились глобальной сделкой и договоренностью о единовременном релизе фильма в марте 2021 года. Сумму сделки постановщик называть отказался.

Цицилин отметил, что в Netfliх заинтересовались проектом еще на стадии производства.

«Студия Wizart Animation показывала и делала презентацию мультфильма с начала 2019 года, когда началось производство. Несмотря на то что на тот момент у нас в активе было шесть полнометражных фильмов и уже известная репутация студии, которая работает постоянно, а не от проекта к проекту, Netfliх очень пристально следил за производством и формировавшимся качеством, — рассказал он.

— Мы стараемся ее адаптировать и рассказать международным языком. На самом деле очень приятно, когда твой фильм смотрят за рубежом. В любом случае мы все делаем в России, и это экспансия нашей культуры».

Приключенческий мультфильм повествует о загадочном исчезновении короля, на поиски которого отправляются одна из лучших агентов Гретель и ее брат — известный мошенник Ганзель. Он снят по мотивам сказки Братьев Гримм «Гензель и Гретель» студией Wizart Animation в сотрудничестве с кинокомпанией СТВ. Студия известна сериями анимационных фильмов «Снежная королева» и «Волки и овцы». Кроме платформы Netflix фильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» можно посмотреть в российских кинотеатрах, где он идет с 18 марта. На сегодняшний день лента заработала в отечественном прокате 67,6 млн рублей. Бюджет фильма, по данным ЕАИС, составил 361 млн рублей.