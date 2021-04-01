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Продолжению — быть: российский мультфильм попал в мировой топ Netflix

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Режиссер анонсировал сиквел мультфильма «Ганзель, Гретель и агентство магии»

Российский мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии», занявший первое место по просмотрам на сервисе Netflix по всему миру, получит продолжение, узнала «Газета.Ru». Как рассказал режиссер анимационной ленты Алексей Цицилин, успех первой части показывает, что российская мультипликация пользуется спросом за рубежом.

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Спустя неделю показа на Netflix российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» поднялся на первое место по просмотрам среди всех фильмов. Анимационная лента Алексея Цицилина появилась на сервисе 25 марта под названием «Secret Magic Control Agency» и по итогам первого уикенда занимала вторую строчку.

Цицилин заявил «Газете.Ru», что студия уже ведет работу над сиквелом.

«Мы разрабатываем сюжет продолжения «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», который пока в начальной стадии, — сообщил режиссер.

— Но основные усилия сейчас направлены на создание фильма «Руслан и Людмила» по сказке Пушкина».

Постановщик подчеркнул, что выход на международный рынок стал большим достижением для российской индустрии.

«Релиз на Netflix показал нам, что отечественная анимация востребована за рубежом и может конкурировать с западными фильмами», — сказал Цицилин.

Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» впервые представили в 2019 году на кинорынке Marche du Film в Каннах. По словам режиссера, презентация привлекла особое внимание иностранных байеров, в том числе и закупщиков Netflix. Переговоры продолжились уже на кинорынках, организованных «Роскино», и завершились глобальной сделкой и договоренностью о единовременном релизе фильма в марте 2021 года. Сумму сделки постановщик называть отказался.

Цицилин отметил, что в Netfliх заинтересовались проектом еще на стадии производства.

«Студия Wizart Animation показывала и делала презентацию мультфильма с начала 2019 года, когда началось производство. Несмотря на то что на тот момент у нас в активе было шесть полнометражных фильмов и уже известная репутация студии, которая работает постоянно, а не от проекта к проекту, Netfliх очень пристально следил за производством и формировавшимся качеством, — рассказал он.

— Мы стараемся ее адаптировать и рассказать международным языком. На самом деле очень приятно, когда твой фильм смотрят за рубежом. В любом случае мы все делаем в России, и это экспансия нашей культуры».

Приключенческий мультфильм повествует о загадочном исчезновении короля, на поиски которого отправляются одна из лучших агентов Гретель и ее брат — известный мошенник Ганзель. Он снят по мотивам сказки Братьев Гримм «Гензель и Гретель» студией Wizart Animation в сотрудничестве с кинокомпанией СТВ. Студия известна сериями анимационных фильмов «Снежная королева» и «Волки и овцы». Кроме платформы Netflix фильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» можно посмотреть в российских кинотеатрах, где он идет с 18 марта. На сегодняшний день лента заработала в отечественном прокате 67,6 млн рублей. Бюджет фильма, по данным ЕАИС, составил 361 млн рублей.