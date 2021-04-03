Топ-5 причин переехать в Москву: вы должны крупную сумму бандитам, для которых продавали наркотики, а друг, пообещавший все разрулить, куда-то смылся. Оказавшись ровно в такой ситуации, 19-летние Лера (Лена Тронина) и Влад (Денис Власенко из «Подбросов» Ивана И. Твердовского) прыгают в автобус до столицы, снимают первую подвернувшуюся комнату и, чтобы не умереть с голоду, берутся за вебкам — ради легких (вроде бы) и быстрых (вроде бы) денег. Лера в этой схеме выступает моделью, Влад остается за кадром и выполняет функции продюсера, подсказывая в наушник.

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Не совсем очевидное развитие событий, но, похоже, именно сервис more.tv, принадлежащий Национальной медиагруппе, вознамерился выжать максимум из условной свободы стриминговых платформ. Спустя почти год после выхода «Чик», сериала о четырех проституированных женщинах с российского юга, крамольную ориджиналс-линейку усиливает сериал «Happy End», посвященный вебкаму. Эвакуируйте детей от экрана: шоу начинается с включения со съемочной площадки порноролика, актер мастурбирует перед лицом стоящей на четвереньках актрисы. Как только финальный оргазм зафиксирован, группа мигрирует в соседнее помещение и приступает ко второму видео. По пути режиссер, приобняв за плечи еще не знакомую зрителю Леру, зловеще мурлычет: «Я знал, что ты позвонишь. У меня чуйка». Девушку сажают на круглую софу, за ее спиной выстраиваются трое полностью обнаженных мужчин.

Первые две серии «Happy End», выданные прессе, кажутся многообещающими, но бросаться хвалить сериал авансом довольно боязно. Тема вебкама (и в целом порно) слишком чувствительна, и шоу вполне может изрядно напортачить в следующих эпизодах, позволив себе слишком много небрежных условностей, которые сформируют искаженно-сказочное впечатление об индустрии (это не то чтобы работа мечты, нередки случаи эксплуатации, психологического и физического насилия над моделями). Несколько обнадеживает, правда, наличие в титрах имени певицы и фем-активистки Манижи (как музыкальная продюсерка она вряд ли могла на многое повлиять, но, надо думать, читала сценарий). К тому же авторы сериала явно заинтересованы главным образом в своих героях, а не в спекулировании и проецировании. Чего не скажешь о самом more.tv, разместившем рекламный баннер шоу на PornHub и сочинившем крайне остроумный слоган «Все хотят друг друга поиметь».

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Хотя дух шоу слоган, стоит признать, все же передает — в том смысле, что все тут по-своему одиноки и несчастны, положиться особенно не на кого: сам себе не поможешь — никто не поможет, и вообще хорошего ждать не стоит. Лера, брошенная на произвол судьбы парнем Максимом (Александр Горчилин), буквально начинает зарабатывать сама — своим телом. Влад, пока безответно в нее влюбленный, мечтает о близости, но пока что доступный ему максимум — быстрое удовольствие за просмотром порно. Полина (Любовь Толкалина), у которой они снимают комнату, — мать-одиночка с миллионным долгом по кредитке, так и не принявшая новую для себя — бедную — реальность.

Название «Happy End» во всех промо-материалах жирно зачеркнуто, намекая на обманчивость непринужденной интонации первых эпизодов, которая постепенно становится шаблоном сериалов платформы: похожим приемом пользовались и «Чики», и «Псих» Федора Бондарчука. Чем-то вроде света в конце тоннеля выглядит грядущая романтическая линия между Лерой и Владом, но — здесь мы вновь обращаемся к рекламным формулировкам — «можно ли сохранить любовь, когда вся твоя личная жизнь — сплошное порно?»

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Что можно сказать наверняка уже сейчас: на то, что произойдет в (и с) «Happy End» дальше, будет довольно любопытно взглянуть. Несмотря на простоватую, пусть и формально крепкую режиссуру почти дебютанта Саганджиева (его следующим проектом для сервиса станет сериал «Балет» с Ингеборгой Дапкунайте и Джоном Малковичем), а также ряд раздражающих деталей — вроде стереотипных гангстеров азиатской внешности и баснословного куша, сорванного на первом стриме, — за обаятельных героев начинаешь переживать, а к шоу быстро проникаешься теплыми чувствами. Остается надеяться, их не обманут — и намерение «всех поиметь» не коснется людей по нашу сторону экрана.