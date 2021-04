Главное из мира шоу-бизнеса за неделю: Манижа в топе «Евровидения», ограбление Бейонсе, Radiohead в TikTok

Видео Манижи стало самым популярным на канале «Евровидения» среди участников 2021 года

Клип певицы Манижи на песню «Russian Woman» набрал более 7 млн просмотров и 225 тыс. лайков. Дизлайков у клипа тоже немало — 142 тыс. Многие зрители, знаменитости, а также представители Совфеда и РПЦ негативно отреагировали на песню Манижи о сложной судьбе русской женщины. Им не понравились манера исполнения певицы и представление российской семьи в отрицательном свете. Одной из претензий к участию Манижи в «Евровидении» от России стало происхождение певицы. Зарубежные зрители, напротив, восхищаются харизмой исполнительницы и называют ее номер «глотком свежего воздуха» на конкурсе.

В 2021 году «Евровидение» состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме. В первом полуфинале конкурса Манижа выступит третьей. В этот день также исполнят свои композиции представители Украины, Швеции, Австралии, Ирландии и других стран.

Мария Степанова стала третьим писателем из России, чья книга вошла в лонг-лист Букера

Книга писательницы Марии Степановой «Памяти памяти» попала в лонг-лист международной Букеровской премии в области литературы на английском языке. Пять лет назад премию стали вручать ежегодно за определенную книгу, а не за сборник изданных на английском языке произведений. За это время Степанова стала первым автором из России, который вошел в «длинный список». В 2009 году в число номинантов попала Людмила Улицкая, а в 2013-м — Владимир Сорокин. В нынешний лонг-лист из 13 авторов Степанова попала за книгу-эссе, посвященную истории ее семьи.

Роспотребнадзор опечатал кинозалы на открытии фестиваля «Артдокфест» в Петербурге

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора опечатали кинозалы Дома кино в Санкт-Петербурге, где планировались показы в рамках фестиваля документального кино «Артдокфест». Об этом организаторы фестиваля написали в Facebook. Они опубликовали видео, в котором две сотрудницы в красной форме наклеивают бумажные пломбы на двери залов.

«Показы 4 апреля (и далее?) в Доме кино, судя по всему, отменяются. Мы будем извещать вас обо всем в ту же секунду, как сами получим сколько‑нибудь внятную информацию», — говорится на странице фестиваля в Facebook.

Официальной причиной опечатывания залов правоохранители назвали проверку соблюдения коронавирусных ограничений на мероприятии. Организаторы «Артдокфеста» связывают санкции с жалобами «небезызвестного активиста Тимура Булатова (Исаева)», которого называют «борцом с ЛГБТ».

Фанат посмотрел в кино «Мстители: Финал» 191 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фанат киновселенной Marvel из Флориды Рамиро Аланис официально побил рекорд по числу просмотров одного и того же фильма. На сайте книги рекордов Гиннесса сообщается, что киноман посмотрел финальную часть «Мстителей» в кинотеатрах 191 раз, потратив на это около 576 часов — примерно 24 суток. Чтобы попасть в историю любимой франшизы, Аланису пришлось выпасть из социальной жизни.

«Я потерял более семи килограммов мышечной массы, непросто также было совмещать работу и просмотр фильма», — рассказал киноман.

Он поблагодарил за поддержку семью, друзей, коллег, персонал кинотеатров и фанатов, которые следили за его успехами в соцсетях.

Шэрон Стоун рассказала о сексуальном насилии со стороны своего деда

Когда Шэрон Стоун была ребенком, ее насиловал дедушка по материнской линии. Об этом 63-летняя актриса рассказала в автобиографической книге «The Beauty of Living Twice» («Красота жизни дважды»). В интервью The New York Times Стоун объяснила, что перед признанием посоветовалась с сестрой Келли, которая также была жертвой насилия со стороны деда. По словам актрисы, ее мать была «сбита с толку» от услышанного и сначала выступала против обнародования этого факта. Но Стоун сумела ее переубедить.

В Сеуле посетители выставки случайно испортили картину за $500 тыс.

Двое посетителей выставки работ уличных художников в Сеуле перепутали абстрактную картину художника JonOne с полотном коллективного искусства. Рядом с произведением как часть композиции лежали краски и кисти, и молодая пара решила внести в картину свою лепту. Как сообщает Reuters, полотно оценивается в $500 тыс. Случайных нарушителей вычислили по камерам, но не стали предъявлять им обвинения. По словам руководителя выставки, художник сам примет решение о необходимости реставрации картины.

VIDЙO. Corйe du Sud : ils pensent peindre une toile participative... et vandalisent une uvre de JonOne

https://t.co/JhIof5uUeJ pic.twitter.com/gwbgTghwod — Le Parisien Vidйo (@LeParisienVideo) April 2, 2021

Бейонсе ограбили на $1 млн

Воры взломали склады певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе и вынесли оттуда вещи на сумму более $1 млн. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Артистка арендовала эти склады у продюсерской фирмы Parkwood Entertainment. Во время первого нападения грабители вынесли дорогие платья и сумки Бейонсе. Затем они вернулись за вещами одного из стилистов певицы. Полиция Лос-Анджелеса приступила к поискам преступников, подозреваемых пока нет.

Рэпер DMX попал в больницу в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотиками

Американский рэпер DMX (Эрл Симмонс) находится в реанимации в критическом состоянии. Он попал в больницу 2 апреля из-за передозировки наркотиками. Юрист музыканта Мюррей Ричман не стал подтверждать информацию о запрещенных веществах, заявив, что «ничего об этом не знает». Он рассказал, что рядом с Симмонсом находятся жена и некоторые из его детей. Сначала рэпер находился на аппарате жизнеобеспечения, после чего стал дышать сам. По словам врачей, получасовая нехватка кислорода серьезно повлияла на мозг музыканта, из-за чего у него наблюдается «невысокая мозговая активность».

Бритни Спирс отреагировала на выход документального фильма о своей жизни

Видеосервис Hulu совместно с The New York Times выпустил документальный фильм «Подставить Бритни Спирс» о жизни певицы. Картина вышла в феврале, но исполнительница прокомментировала ее только на прошлой неделе. По словам Спирс, вся ее жизнь проходила на виду у других людей, и ее всегда осуждали и оскорбляли в СМИ.

«Я не смотрела эту документалку, но и того, что я увидела, хватает, чтобы выставить меня в неприглядном свете. Я плакала две недели и все еще иногда плачу», — написала Спирс в Instagram под видеороликом, на котором она кружится под музыку. Певица объяснила, что с помощью танца спасается от стресса.

До этого поста Спирс испугала фанатов ретро-фотографией, на которой изображена женщина, держащая на руках ребенка с черепом вместо головы. «Не хотелось бы снова столкнуться с этой крошкой», — подписала снимок Спирс, намекнув на свою песню «Hit Me Baby One More Time».

Группа Radiohead завела аккаунт в TikTok

У британской группы Radiohead появился официальный аккаунт в TikTok. Героем первого ролика на странице стал вымышленный персонаж по имени Чифтен Мьюс, чью роль исполнил продюсер Найджел Годрич. Он обратился к подписчикам под композицию «Paranoid Android». В описании аккаунта говорится, что группа «рада присоединиться к TikTok-революции». Некоторые пользователи в комментариях посчитали появление Radiohead в сервисе коротких видео первоапрельской шуткой, однако аккаунт уже обзавелся «галочкой».