«Провокации не прекратятся»: как проводят фестиваль «Артдокфест»

За срывом «Артдокфеста» в Санкт-Петербурге могут стоять власти города, сказала «Газете.Ru» организатор фестиваля Тамара Ларина:

«В этой ситуации переходить на другие площадки не имеет смысла. Мы не хотим подставлять других людей. Мы понимаем, что есть просто какое-то городское распоряжение, которое не видит возможным проведения фестиваля в Петербурге».

Ларина подчеркнула, что на этапе организации у фестиваля не было конфликтов с местными властями. Однако организаторов насторожило, что за неделю до начала «Артдокфеста» от сотрудничества отказался информационный партнер — телеканал «Санкт-Петербург». В марте у него сменился собственник, который, по данным «Фонтанки», связан с бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Артдокфест» должен был пройти в Петербурге с 3 по 10 апреля в Доме кино и на студии «Лендок». В день открытия перед первым сеансом фильма о режиссере Александре Расторгуеве, убитом в 2018 году в Центральноафриканской республике, в Дом кино пришли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Они прибыли по заявлению Тимура Булатова (в 2018 году он подал в суд на директора школы в Екатеринбурге из-за «пропаганды нетрадиционных отношений» — прим. «Газета.Ru»). Мужчина обвинил «Артдокфест» в пропаганде ЛГБТ-ценностей и нарушении актиковидных требований.

Сотрудникам Роспотребнадзора не понравилось, что в фойе Дома кино отсутствовала разметка для обеспечения социальной дистанции. Однако, по словам Лариной, были опечатаны только те залы, в которых проводились показы «Артдокфеста».«В соседних помещениях никакой разметки нет, но к ним никаких претензий», — пояснила организатор.

Зрителей, которые выходили из зала и снимали маски, прибывшие в Дом кино сотрудники снимали на телефон. К другим нарушениям Роспотребнадзор отнес «недостаточное количество» санитайзера в женском туалете. Ларина отметила, что у полиции не было претензий к самому фестивалю и его программе.

«Нарушение санитарных норм — это хитрый обман, предлог для наезда на культурные институции», — убеждена она.

Несмотря на инцидент в Доме кино, «Артдокфест» надеялся провести показ на второй площадке в «Лендоке», но 4 апреля студия отказалась показывать программу, опасаясь закрытия и провокаций. Накануне туда с проверкой прибыли полицейские и Роспотребнадзор, хотя сеансов фестиваля в тот день не было.

По словам Лариной, сложно понять, чем вызван такой интерес к мероприятию в Санкт-Петербурге, поскольку в Москве открытие прошло без скандала.

«Фестиваль [в Петербурге] подвергся давлению. Заказчик неизвестен. Есть, конечно, конспирологические теории. Может быть, это дело рук Москвы или персонажей в нашем провинциальном городе, но у меня нет никаких оснований их публично обвинять», — добавила она.

Организатор «Артдокфеста» в Санкт-Петербурге подчеркнула, что программа фестиваля, площадки и даты его проведения были согласованы с Минкультом. В самом ведомстве пока никак не отреагировали на происходящее.

«Никто не реагирует. Мы готовим письма, работаем с юристами. Из-за того, что все согласовано, Минкульт может нам предъявить претензии, почему мы не можем провести фестиваль. Но кто ответит за это непроведение?» — обратила внимание Ларина.

Тем временем в Москве представитель чеченской диаспоры потребовал от руководства фестиваля снять с показа фильм Река Валерика «Тихий голос» о судьбе чеченского гея, вынужденного бежать в Брюссель. Мужчина заявил, что «чеченец не может быть геем», и на этом основании картина оскорбляет «весь чеченский народ». В ночь после разговора основатель «Артдокфеста», режиссер Виталий Манский узнал, что все билеты на фильм в Москве были выкуплены одновременно и оплачены одной картой.

5 апреля «Тихий голос» сняли с конкурса «под давлением обстоятельств». Вместо него покажут фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный», получивший Гран-при «Артдокфеста» в 2019 году. Вместе с тем пресс-секретарь фестиваля Екатерина Визгалова заявила «Газете.Ru», что замена картины не защитит от возможных провокаций.

«У нас нет финансовых возможностей усилить охрану. Надеюсь, те, кто добивался отмены показа (а это люди, которые не видели фильм и представления о нем имеют лишь из аннотации) в настоящее время удовлетворены. Что до провокаций СЕРБов, то они, конечно, не прекратятся, им вообще не нужен повод, — сказала Визгалова. — Мы надеемся, что зрители понимают всю сложность ситуации и, как взрослые люди, самостоятельно сегодня примут решение, приходить ли им на фестиваль или это опасно для них».