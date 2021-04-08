Ограбление Николаса Кейджа и спасение дома: как искали первый комикс о Супермене

Экземпляр первого выпуска Action Comics о Супермене, созданный писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером в июне 1938 года, был продан за рекордные $3,25 млн на крупнейшем в мире онлайн-рынке комиксов Comic Connect. По словам главного операционного директора площадки Винсента Зурзоло, выступавшего посредником в продаже, этот комикс особенно ценен тем, что является самым первым в супергеройском жанре. В нем идет речь о происхождении Супермена, как он пришел на Землю с другой планеты и прошел мимо Кларка Кента.

Продавец экземпляра купил издание в 2018 году чуть более чем за $2 млн. Зурзоло отметил, что в настоящее время известно о всего лишь сотне сохранившихся копий из опубликованных в свое время сотен тысяч.

По оценке компании CGC, занимающейся изучением состояния и ранжированием комиксов, коллекционных карточек, журналов и других предметов коллекционирования, проданная накануне копия — одна из самых хорошо сохранившихся.

«Нет ни одного комикса, который можно было бы оценить выше, чем Action Comics #1», — сказал он.

История поиска различных экземпляров первого комикса о Супермене насчитывает не один десяток лет. С ними связаны несколько неординарных случаев. Так, одна из копий, получившая рейтинг CGC 5.0 («Очень хорошо/Прекрасно»), была обнаружена в июле 2010 года. Столкнувшаяся с угрозой выселения из дома семья наткнулась на дорогостоящую копию при упаковке своего имущества. По оценкам Comic Connect, цена комикса составила $250 тыс., однако на аукционе он был продан за $436 тыс., что позволило спасти дом семьи.

Другая копия была украдена в 2000 году у страстного коллекционера, американского актера Николаса Кейджа.

В марте 2011 года она была найдена в шкафчике для хранения вещей в долине Сан-Фернандо. В Comic Connect подтвердили, что именно она принадлежала звезде Голливуда. При этом Кейдж уже получил страховую выплату за украденный предмет.

В 2014 году был продан экземпляр, который получил рейтинг CGC 9.0. Он сохранился настолько хорошо, что его страницы остались белыми. Продавец Даррен Адамс, владелец магазина комиксов в Вашингтоне, приобрел этот выпуск в имении человека, который изначально купил свой экземпляр в газетном киоске в 1938 году. Первоначальный покупатель жил в квартире на большой высоте и хранил комикс в стопке вместе с другими, что обеспечивало оптимальные «прохладные, сухие и темные» условия. Перед аукционом копия переходила из рук в руки дважды — сначала она была продана вместе с недвижимостью после смерти первого покупателя в восьмидесятых годах, а затем третьему лицу, которое владело комиксом почти тридцать лет.

Примечательно, что Action Comics #1, оценивается порой выше, чем некоторые рукописи и старинные книги за авторством великих людей. Письмо выдающегося физика Альберта Эйнштейна своему другу Эрику Гуткинду, объясняющее его религиозные убеждения, стоило дешевле. Письмо «Бог» было продано в декабре 2018 года за $2,9 млн. Сразу два издания первого собрания пьес Уильяма Шекспира были оценены в $2,75 и $2,76 млн. Однако в случае с Шекспиром есть экземпляры дороже — самый высоко оцененный из них был продан почти за $10 млн.