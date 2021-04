Подарок от ИИ: кто стоит за новыми песнями Курта Кобейна и Джима Моррисона

Новая песня американской гранж-группы Nirvana «Drowned in the Sun» была написана с помощью искусственного интеллекта в рамках проекта «Lost Tapes of the 27 Club» организации Over the Bridge из Торонто, цель которой — привлечение внимания к психическим расстройствам музыкантов.

«Пока существует популярная музыка, артисты страдают от расстройств психического здоровья в разы чаще, чем обычное взрослое население. Прежде этот вопрос не просто игнорировался — его романтизировали такие явления, как «Клуб 27» (объединенное название влиятельных музыкантов, ушедших из жизни в возрасте 27 лет)», — гласит обращение создателей проекта на его официальном сайте. Они призывают музыкантов обращаться за необходимой им психологической поддержкой, чтобы они могли продолжать создавать свою музыку, потому что даже искусственный интеллект никогда не заменит живого творения.

Альбом «Lost Tapes of the 27 Club» состоит из четырех песен. Помимо «композиции» Nirvana, создатели проекта представили, что могли бы написать Джими Хендрикс, Джим Моррисон и Эми Уайнхаус, если бы остались живы.

Каждый трек стал результатом работы программы искусственного интеллекта Google Magenta, которая проанализировала около 30 песен каждого исполнителя. Детально изучив вокал, ритмические рисунки, гармонию, гитарные риффы и соло, партии ударных и тексты, нейросеть создала новые композиции, которые впоследствии были отобраны создателями проекта.

По словам одного из членов совета директоров Over the Bridge Шона О'Коннора, аналогичным образом создавались и тексты песен. Нейросеть проанализировала огромное количество текстов того или иного исполнителя, на основании чего впоследствии угадывала и достраивала соответствующий ритм и тон стиха.

После того, как композиции были готовы, начался подбор певцов. В настоящее время не существует алгоритма, который мог бы создать полноценную вокальную партию, которая соответствовала бы стилю определенного исполнителя, поэтому записать песню без участия человека пока нельзя.

О'Коннор отметил, что практически все приглашенные музыканты ранее работали трибьют-исполнителями этих групп, поэтому они могли воссоздать интонации и сделать звучание максимально реалистичным.

Создатели проекта потратили около года на исследования и разработку песен и еще шесть месяцев на завершение записи. В процессе работы они обращались за помощью к самым преданным фанатам артистов, чтобы не допустить потенциальный плагиат.

В организации также надеятся, что «Lost Tapes of the 27 Club» повысит осведомленность о том, сколько человеческого труда вкладывается в музыку, созданную искусственным интеллектом.

«Многие люди могут подумать, что ИИ в какой-то момент заменит музыкантов, но на данный момент количество людей, необходимое для того, чтобы добраться до точки, в которой песня станет доступной для прослушивания, на самом деле довольно велико. Мы не собираемся нажимать на кнопки и заменять живых артистов», — заключил О'Коннор.