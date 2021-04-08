«Это проблемы Москвы и Питера»: специалисты о новом законе об экскурсоводах

Новый закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников вызвал споры в профессиональном сообществе. Еще на стадии подготовки документа более строгие требования рассматривались в качестве защиты российских гидов от работников из Китая и других стран. Тем не менее, помимо очевидных последствий специалисты обратили внимание и на другие изменения, которые закон внесет в их работу.

Основательница экскурсионного бюро «Вся Москва» Марина Крамская в разговоре с «Газетой.Ru» высказалась в поддержку закона и отметила, что он преследует сразу несколько целей.

«Этот вопрос стоял не только про Китай. Защитить аккредитованных экскурсоводов города Москвы от людей, которые приезжают непонятно откуда, из Казахстана и так далее, читают книжку за один вечер, выходят на улицу, рассказывают о Москве. Ситуация очень сложная и очень настоящая, я очень рада этому закону, — сказала Крамская.

Однако, по мнению лучшего экскурсовода Тюмени 2015-2016 годов Марины Сафиной, в России есть достаточно иностранных граждан, которые являются высококвалифицированными работниками.

«У меня очень много коллег по России, которые имеют гражданство Белоруссии, Украины и это прекрасные гиды, одни из лучших в своих городах. Получается, теперь им нужно срочно получать гражданство – на сегодняшний день это процедура тоже довольно сложная. Поэтому много моментов, по которым хотелось бы, чтобы нас услышали», — заявила Сафина «Газете.Ru».

Сафина также считает, что новый закон решает проблемы крупных городов — центров притяжения иностранных туристов.

«Это проблема столиц — Москвы, Петербурга, Казани. За Уралом мы ее практически не ощущаем. Я бы сказала даже на 100%, — сказал специалистка. — Потому что даже в Тюменской области найти экскурсовода, который владеет английским языком и может на английском языке провести экскурсию — это буквально один-два специалиста. И, как правило, их практически никогда не найти на маршруты, если к нам приезжают иностранные группы. Мы с коллегами составляли письмо (инициированное организацией «Москва глазами инженера»), в котором говорили о необходимости рассматривать отдельно каждую конкретную ситуацию в регионе, чтобы не поголовно рубили с плеча этим законом».

Что касается новых правил аттестации, которые требуют проходить ее каждые пять лет, то Крамская согласилась с ужесточением требований. По ее мнению, процедура не представляет проблем для работников, от которых потребуется «вбить имя и фамилию и ответить на несколько вопросов».

«То, что гид-переводчик и экскурсовод города Москвы должен пройти аттестацию — это 100%. Почему — я объясню. Я вожу экскурсии и преподаю. И я вам хочу сказать, что на Красной площади я иногда слышу такие вещи, что волосы не только дыбом встают. Особенно, когда перед этими людьми дети девятого, десятого класса. Они ошибаются в 200-300 лет. Будет, наверное, правильно, чтобы люди отучились, сдали экзамены, и хоть как-то мы будем уверены в том, что люди рассказывают то, что надо. Я абсолютно не о политике. Я именно об истории», — сказала экскурсовод.

Тем не менее основной проблемой исполнения закона специалисты считают трудности в регионах и их специфику.

«Смущают несколько моментов, например — авторские экскурсии. Я в Тюмени провожу мистическую экскурсию «Тюмень кабацкую» в образе базарной бабушки. Это не классические гиды. Кто будет аттестовать таких работников непосредственно в Тюмени? Какая комиссия? Очень сложно это провести технически», — отметила Сафина. — У нас профессия творческая. Мы же не аттестовываем каждые пять лет актеров театра или кино».

Собеседницы «Газеты.Ru» согласились в том, что новый закон полностью не искоренит проблему квалификации экскурсоводов и гидов. Марина Сафина считает, что это превратится в очередное бюрократическое препятствие, но качественно не отразится на ее работе.

«Нужно будет просто подтвердить в очередной раз, документы получить, какие-то взносы сделать. Ну, ради бога, будем делать», — подытожила Сафина.

По мнению Крамской, закон в крупных городах будет исполняться лишь частично.

«Я считаю, что вопрос решится процентов на 50. А остальные 50 как ходили, так и будут ходить. Так всегда было, есть и будет. Существует закон, но его не выполняют все», — сказала Крамская.

Касательно Москвы, специалистка также выразила уверенность, что появятся организации, которые получат от него выгоду.

«Я знаю, что сейчас есть такая организация СЭР (Союз экскурсоводов России), которая появилась совсем недавно. Они преподают за 40 тысяч в месяц, как быть экскурсоводом. Но они не выдают аккредитаций. Поэтому, я считаю, что это политический момент в Москве, который они пытаются вырулить так, чтобы им дали тоже аккредитацию, чтобы люди, которые к ним приходят учиться, имели какие-то корочки. Это вопрос не о людях и не об экскурсоводах. Это опять какая-то временная политическая ситуация в городе — кто больше заработает», — заключила Крамская.