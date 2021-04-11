Главное из мира шоу-бизнеса за неделю: здоровье Лещенко, отмена концерта «Касты», новые «Друзья»

В спецвыпуске «Друзей» актеры будут в образе самих себя, а не персонажей

Актер Дэвид Швиммер, сыгравший Росса Геллера, предупредил фанатов, что им не стоит ждать персонажей сериала такими, какими их привыкли видеть. «Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не в образе, мы — настоящие люди», — сказал он на «Шоу Грэма Нортона». Швиммер добавил, что не смог пересмотреть все сезоны «Друзей», но пообещал сделать это до начала съемок. В проекте примут участие все звезды сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и тот же Швиммер. Также в спецэпизоде снимутся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Предположительно, премьера реюньона состоится в конце года.

В Минске отменили концерт «Касты» из-за текстов песен

В Минске отменили концерт «Касты» за два дня до выступления. Городские власти приняли такое решение после того, как изучили тексты песен. В ноябре у группы вышел клип на песню «Выходи гулять», по сюжету которого силовики задерживали протестующих, избивали и пытали их. Многие тогда восприняли видео как отсылку к разгону акций протеста в Белоруссии после президентских выборов.

close

Названы лауреаты премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) провела 74-ю церемонию вручения кинопремии. Лучшим фильмом стала лента «Земля кочевников» Хлои Чжао. Исполнительницу главной роли в этом фильме Фрэнсис Макдорманд признали лучшей актрисой. В марте «Земля кочевников» была удостоена «Золотого глобуса» как лучший драматический фильм. Картина также вошла в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». В номинации BAFTA «Лучший актер» победил Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме «Отец».

Космонавт рассказал об упущенной возможности спасти Бодрова от гибели

20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии сошел ледник Колка, в результате чего погибли и пропали без вести 125 человек, включая актера Сергея Бодрова-младшего. Как выяснилось, за месяц до этого дня космонавт Валерий Корзун с космической станции заметил изменения формы ледника и доложил на Землю. Об этом mk.ru рассказал космонавт, депутат Госдумы России Александр Самокутяев.

Все фото- и видеоматериалы космонавты пересылали в NASA, в Хьюстон, где информацию копили, обрабатывали, а позже передавали в Россию. Информация Корзуна дошла до российских служб спасения, когда трагедия уже произошла. «Специалисты дали четкий ответ, что — узнай они о сдвиге ледника раньше — несчастья можно было бы избежать», — сказал Самокутяев.

Джеймса Франко обвинили в домогательствах к детям

Актриса Шарлин Йи снялась с Джеймсом Франко в фильме «Горе-творец». В своем Instagram она написала, что хотела покинуть проект, когда до нее дошли слухи о его домогательствах к молодым актрисам. В 2019 году студентки киношколы Studio 4 подали в суд на Франко за сексуальную эксплуатацию, но в феврале этого года актер достиг соглашения с девушками. Шарлин Йи назвала коллегу сексуальным маньяком и призвала к ответу. «Белые люди говорят, что это не их ответственность — призывать к ответу за то, что делали Франко, Роган и их помощники. Тогда чья же это ответственность? Женщин и детей, которые страдают от посттравматического синдрома после домогательств Франко?» — возмутилась актриса.

close

Андрей Губин переехал из России

Поп-исполнитель Андрей Губин переехал из России в Египет, сообщает «СтарХит» со ссылкой на собственный источник в окружении певца. Здесь Губин намерен отметить свое 47-летие. В городе Дахабе, популярном у любителей серфинга, он арендует большой дом. Как уточнил инсайдер, артист целыми днями тренируется, гуляет, «ну и занимается творчеством, конечно».

Бекмамбетов и Сыендук стали кураторами «КиноПоиска»

Кураторы займутся расширением каталога сервиса и линейки оригинальных проектов. При этом роли распределили «по жанрам»: продюсер «Дылды» и «Левиафана» Александр Роднянский будет отвечать за авторское кино, режиссер «Дозоров» Тимур Бекмамбетов — за фантастику и фэнтези, видеоблогеры Дмитрий Сыендук и Егор Лоскутов — за взрослую анимацию, а экс-продюсер «Артдокфеста» Майя Кузина — за документальное кино.

Лев Лещенко перенес четыре сердечных приступа после коронавируса

Лев Лещенко переболел COVID-19 в марте прошлого года. В программе «Судьба человек» 79-летний артист признался, что после выписки из больницы его «кошмарило и колбасило» так, что он «вылетал из жизни». «У меня было четыре сердечных приступа. Я попадал на стенокардию мощную!» — рассказал Лещенко. Тем временем прекращать творческую деятельность певец не планирует, поскольку она, по его словам, — лучший способ избежать депрессии.

Россия стала четвертой в мире страной по объему кинопроката в первом квартале 2021 года

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», попаданию в топ-5 поспособствовала нестабильная ситуация с прокатом в других странах, включая Европу. По итогам первого квартала сборы в кинотеатрах достигли $172 млн. В тройку лидеров вошли Китай с показателем в $2,774 млрд, Япония — с $327 млн и США — там кинотеатры выручили $233 млн.

Создательница сериала «Дрянь» может сыграть в новом «Индиане Джонсе»

Как пишет Deadline со ссылкой на источники, создательница сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж может присоединиться к актерскому составу нового фильма об Индиане Джонсе. Какая роль была предложена британской актрисе — пока неизвестно. Пятый фильм об Индиане Джонсе снимет студия Lucasfilm. Харрисон Форд, которому сейчас 78 лет, снова сыграет главного героя. Выйдет новая часть в 2022 году.

close

В Москве после семи лет реконструкции открылся кинотеатр «Художественный»

В Москве отреставрировали старейший кинотеатр «Художественный», первый сеанс в котором прошел в 1909 году. 10 апреля в нем показали легендарный фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — именно в «Художественном» 95 лет назад состоялась его премьера. Кинотеатр был закрыт на реставрацию в январе 2014 года. Над реконструкцией «Художественного» работало несколько архитектурных бюро из разных стран, в том числе немецкое merz merz.