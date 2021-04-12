«Мир сходит с ума»: режиссер «Трех богатырей» оценил заявление об их украинском происхождении

Режиссер Константин Бронзит не задумывался о происхождении былинных персонажей, когда работал над мультфильмами «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Три богатыря и наследница престола». По мнению постановщика, акцентировать внимание на биографии героя следует только в том случае, когда от этого зависит сюжет фильма.

«Мы, авторы кино, об этом даже не думали. Мы хотели только одного — создать смешное кино, — сказал «Газете.Ru» Бронзит. — Я понимаю, когда в фильме есть темнокожий или азиат. Тут нюанс виден, как говорится, невооруженным глазом. Говорить об этом стоит тогда, когда национальные признаки героя влияют на драматургию, например, на его биографии строится сюжет. У нас же абсолютно интернациональная история».

Бронзит подчеркнул, что его ни разу не спрашивали о национальности богатырей в анимационной франшизе.

«Но сейчас времена изменились, — заключил он. — Есть ощущение, что мир сходит с ума, но это ведь не в первый раз. У меня — как у художника — есть свои задачи, а дальше — гори оно все огнем. Я не смогу воевать против мира, да оно мне и не нужно. Если мир решил сойти с ума, то, пожалуйста, но без меня».

Между тем актер Олег Куликович, озвучивший Алешу Поповича в серии мультфильмов о «Трех богатырях», заявил, что считает богатырей русскими.

«Не хочу заниматься националистическими и шовинистскими вопросами, но для меня это, конечно, русские богатыри. Когда они возникли, Украины как страны не было в природе», — сказал Куликович.

По мнению артиста, намерения разных стран присвоить себе тех или иных персонажей являются частью «общего сумасшествия».

«Я не знаю, с чем это связано, люди везде одинаковые. Но как полоскают мозги, так они превращаются в зомби. Откуда берется эта ненависть?» — добавил Куликович.

6 апреля украинский «24 канал» опубликовал статью «Три богатыря» на самом деле были украинцами: как они сменили прописку на российскую». В ней доктора филологических наук утверждали, что старшего героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, родом он был из деревни Моровск под Черниговом. При этом Алешу Поповича, по их мнению, звали Олешко, и родился он в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове. Что до Добрыни Никитича, то его украинские филологи назвали «воеводой князя Владимира Великого». Он жил на территории Киевской Руси, которая «была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее».

Согласно публикации, богатыри были «присвоены» России из-за того, что «на землях Киевской Руси, будущей Украины, былины существовали устно, а потом вообще растворились в других жанрах, тогда как записали их именно в России».

Основные сведения о трех богатырях исходят из древнерусских былин, которые сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии. Об этом РБК рассказал доцент истфака МГУ, доктор исторических наук Федор Гайда. При этом, по словам эксперта, в украинском устном народном творчестве нет упоминания богатырей. «Все украинские песни, так называемые думы, касаются гораздо более позднего времени, «казацкого времени». Там персонажи XVI, XVII, XVIII веков», — отметил Гайда.