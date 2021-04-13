«С ним ассоциируется Белоруссия»: умер солист «Песняров» Леонид Борткевич

Белорусский певец Леонид Борткевич скончался в возрасте 71 года. Как гласит запись на странице ВИА «Песняры» в фейсбуке, это произошло сегодня, 13 апреля, в Минске. Причиной смерти назван сахарный диабет.

Народный артист СССР Лев Лещенко в разговоре с «Газетой.Ru» вспомнил о том, как они с Борткевичем в 70-м году были вместе на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады и разделили с «Песнярами» вторую премию, поскольку первой не было.

«Он был удивительно оптимистичный, веселый, доброжелательный человек. Последний раз мы были на какой-то программе, он тогда фонтанировал, рассказывал разные истории замечательные. Был открытый, дружелюбный человек, — рассказал Лещенко.

— Это дружеская потеря, потеря коллеги. Это всегда печально. Его песни, которые будут звучать, наверное, станут какой-то человеческой компенсацией для родных, друзей и близких».

Белорусский певец Дмитрий Колдун был подавлен, узнав о трагической новости из разговора с «Газетой.Ru». Он рассказал, что был лично знаком с Борткевичем, и подчеркнул, что сложно найти музыкантов, которые бы представляли белорусскую культуру, искусство владения голосом, мелодику на таком уровне, на каком это делал солист «Песняров».

«Таких людей очень мало, с кем вообще может ассоциироваться Белоруссия.

Мне очень жаль, это поколение моего отца и к сожалению оно уходит безвременно. Я надеюсь, что те, кто остались, будут максимально долго нести в памяти эти имена наравне с Владимиром Мулявиным (основатель «Песняров»), наравне с белорусскими поэтами, которых, к сожалению, остается очень мало».

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Борткевич пел в «Песнярах» с 1970 по 1980 год, где проявил себя как один из лучших вокалистов. Позднее он покинул коллектив из-за невозможности совмещать эту деятельность с учебой на режиссерском факультете ГИТИСа. В 1989 году он вместе с женой, гимнасткой Ольгой Корбут, и сыном Ричардом уехал в США и прожил там до 2000-го года.

Вернувшись из-за океана Борткевич вновь присоединился к «Песнярам», оставаясь в ансамбле до смерти художественного руководителя коллектива Владимира Мулявина в 2003 году.

Предполагалось, что именно Борткевич должен возглавить ансамбль после кончины Мулявина, однако решением Министерства культуры Белоруссии руководителем «Песняров» был назначен Валерий Скорожонок. В связи с этим Борткевич и несколько других участников покинули ансамбль, организовав свой собственный под аналогичным названием (под эгидой российского ООО «Песняры»), где продолжил традиции мулявинского коллектива. В 2008 году и этот ансамбль распался, однако уже в следующем году Борткевич объединился с Анатолием Кашепаровым и Олегом Молчаном в третью ипостась «Песняров».