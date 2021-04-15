Рэпера Гулиева приговорили к четырем годам колонии по делу о ДТП

Хамовнический суд Москвы вынес решение по делу рэпера Эльмина Гулиева, известного под никнеймом Эллей. Как сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе, музыкант был приговорен к четырем годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также Гулиеву запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

В сентябре прошлого года рэпер устроил ДТП в центре Москвы — в результате происшествия серьезные травмы получили несколько пешеходов. Впоследствии в крови артиста были обнаружены следы наркотических веществ. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Комментируя приговор Гулиеву, брат пострадавшей в ДТП Надежды Тухтаровой (согласно СМИ, в результате инцидента она лишилась лодыжки) признался, что не рассчитывал на реальный срок по этому делу. «Я думал, что он отбрехается», — сказал Сергей Тухтаров «Газете.Ru».

По словам мужчины, в настоящий момент Надежда чувствует себя «бодренько». «Ну а как может чувствовать себя женщина с кучей переломов?» — уточнил родственник. Ответить на вопрос, считает ли он вынесенный приговор справедливым, собеседник затруднился.

Известно, что разбирательство по делу Гулиева проходило в особом порядке, так как он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. Прокурор запрашивал для рэпера четыре года и четыре месяца колонии.

Сам музыкант пообещал выплатить пострадавшим 1,5 млн рублей и возместить расходы на лечение, а также утраченный вследствие ДТП заработок. Кроме того, он согласился с исковыми требованиями потерпевших. При этом денежную компенсацию потребовала только одна из пострадавших — суд взыскал в ее пользу около 640 тыс. рублей.

Приговор еще может быть обжалован, однако защита имеет право требовать только смягчения наказания, а не полного оправдания.

Изначально Гулиев заверял, что в момент ДТП «уходил от удара». «Влетел в машину, и меня выкинуло на пешеходов. Я уходил от удара. <…> Выезжала машина, я попал в нее», — рассказывал Эллей, добавляя, что выезжал на перекресток в тот момент, когда «красный переходил в зеленый». Для мужчины эта авария стала не первой — как выяснили журналисты, в течение года до инцидента он трижды попадал в ДТП.

По информации из открытых источников, Гулиев родился в Баку в 1993 году, а в Москву переехал примерно за пять лет до резонансного ДТП. В российской столице он выступал в клубах и работал диджеем, а также писал собственные песни. На данный момент самым популярным треком артиста является композиция «Венера»: по состоянию на 15 апреля ее послушали на YouTube почти 700 тыс. раз.

В группе артиста «Вконтакте» также указывалось, что вышедшая в 2018 году песня Эллея «Тону» стала официальным саундтреком сериала «Толя-робот», роли в котором исполнили Александр Паль, Азамат Мусагалиев и Евгений Кулик. Сейчас страница рэпера в социальной сети недоступна.