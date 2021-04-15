«Люди подходят сказать «спасибо»: как живут «Галасы ЗМеста» после скандала с «Евровидением»

В конце марта белорусскую группу «Галасы ЗМеста» не допустили к участию в «Евровидении-2021». В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что песня «Я научу тебя» и предложенная позднее «Песенка про зайца» не соответствуют правилам конкурса. В итоге Белоруссия была полностью отстранена от «Евровидения» в этом году.

«Сейчас из-за пандемии концертов, в принципе, немного у всех. У нас было несколько выступлений и до истории с «Евровидением», сейчас их количество увеличилось, — рассказал «Газете.Ru» фронтмен группы Дмитрий Бутаков. — Предложения есть — по Беларуси мы уже включены в несколько программ, летом с большой долей вероятности будут гастроли по стране. Вопрос с участием в «Славянском базаре» пока открыт — но говорят, что будем. Мы там, возможно, выступим с каким-то сольником. Это все пока на уровне переговоров. В связи с ковидными ограничениями неясно, удастся ли выступить где-то еще.

В России зовут аж во Владивосток, в Якутию, страшное дело. Если пригласят в Москву, приедем без проблем».

По словам Бутакова, в последнее время люди стали активно подписываться на YouTube-канал «Галасы ЗМеста». Артист добавил, что теперь участников группы узнают на улице и благодарят за творчество, но не обходится и без критики.

«Что касается какого-то хейта — прохожие его не высказывают. На улице и в магазинах люди, в основном, подходят сказать «спасибо», — заверил музыкант. — Поначалу пару раз знакомые звонили с претензиями, за разъяснениями «Что это такое?» и так далее».

Собеседник объяснил, что люди, которые указывают на «политическую составляющую в песнях», просто занимают другую позицию и требуют, чтобы музыканты их поддерживали.

«Потому что оппозицию, оказывается, критиковать нельзя — они же у нас святые люди. Президента можно и нужно, а оппозицию — ни в коем разе. Демократия же, свобода слова, — возмутился артист. — Мы не боремся с критикой. Мы ее воспринимаем, если она конструктивная, а не просто «Колхоз, что у вас за ковер?» Попадаются люди, которые грамотные в каких-то музыкальных вещах — к ним мы прислушиваемся».

Также Бутаков прокомментировал решение EBU о недопуске «Галасов» к участию в «Евровидении». Он предположил, что организаторы конкурса «сильно испугались» появления на конкурсе их песни.

«Но ведь они сами нашли в песне что-то, чего в ней не было. В тексте заявления Европейского вещательного союза говорится, что песня ставит под угрозу все их чаяния и надежды», — сказал Бутаков.

После недопуска страны к участию в «Евровидении» Белорусский фонд культурной солидарности предложил EBU позволить группам NaviBand и VAL выступить в антракте конкурса. В ответном заявлении организаторы заявили, что программа мероприятия уже полностью утверждена. Лидер «Галасов» отметил, что изначально организаторы фонда были главными инициаторами недопуска Белоруссии к участию в конкурсе.

«Мне кажется, что это странно — то вы хотели, чтобы Беларусь вообще не была представлена, то проситесь сами, — сказал Бутаков. — А что касается творчества этих групп — я человек постарше, мне немножко ближе другая музыка. Я считаю, что это неэтично комментировать. Поют, молодцы. Это же хорошо — петь и сочинять песни».

Согласно собеседнику, с конца августа группа выпустила около 50 песен, не объединенных в альбомы. В последнее время «Галасы» записывают примерно по две композиции «о непростой жизни» в неделю. Музыкант предположил, что когда-нибудь группа выпустит альбом.