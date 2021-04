«Кино», Mujuice, «Аукцыон», Gorillaz: кого мы увидим на музыкальных фестивалях этим летом

«Дикая мята», 18-23 июня

Главным событием «Дикой мяты», а может быть и всего музыкального лета — живое выступление группы «Кино». Музыканты группы сыграют вживую хорошо всем известные песни под запись вокала Виктора Цоя. Помимо «Кино» фестиваль предлагает достаточно пестрый лайн-ап российский исполнителей. Тут будут и ветераны в лице «Аукцыона», Гарика Сукачева, Tequilajazzz, и молодые звезды — Аигел, Дайте танк (!), Алена Швец, Папин Олимпос. Также в это непростое время заявлены иностранные мызканты — норвежская певица Aurora, молодой британец Ren и Лис Мертон из Германии.

Продюсер фестиваля Андрей Клюкин рассказал «Газете.Ru», что не исключает некоторые изменения в лайн-апе, связанные с заграничными исполнителями.

«Проблемы сейчас у всех одни — это визовые и карантинные ограничения. Мы постоянно находимся в контакте с визовыми службами, наблюдаем за нормами принятыми в разных странах, — сказал Клюкин. — Я уверен, многие иностранные артисты доедут до фестиваля. Разумеется я прогнозирую некоторые изменения в программе связанные с пандемией».

Продюсер оупен-эйра также отметил, что сама возможность проведения фестиваля стала реальностью благодаря доверию администрации Тульской области.

«Представители всех ведомств понимают, что мы способны обеспечить не только достаточный уровень комфорта, но и выполнить требования поставленные роспотребнадзором, — отметил Клюкин. — Конечно, нас будут контролировать все службы, которые и должны это делать. Это абсолютно нормально, но это никак не влияет на комфорт зрителей».

Клюкин также подчеркнул, что организаторы получили официальное разрешение на проведение фестиваля, поэтому никаких внезапных проверок со стороны правоохранительных органов не будет. МЧС, полиция, пожарная служба будут работать в штатном режиме и обеспечивать безопасность.

Фестиваль «Боль», 2-4 июля

Без Idles, но с Mac DeMarco и Кинг Крулом: в этом году фестиваль «Боль» пройдет со 2 по 4 июля, площадка пока неизвестна. Также в лайн-апе есть Westerman, хедлайнеры прошлого года Girl Band, «Хадн дадн», «Порез на собаке», «Аукцыон», «Электрофорез», «Спасибо», «Свидание», «луни ана», «Триагрутрика» и «Петля пристрастия».

Park Live, 8-11 июля и 14-18 июля

Один из крупнейших московских фестивалей Park Live по известной причине не состоялся в прошлом году. Тем не менее, организаторам удалось сохранить заявленный в 2020-м лайн-ап. Таким образом, в середине лета в Москве два уикенда подряд можно будет увидеть вживую Gorillaz, Deftones, My Chemical Romance, The Offspring, The Killers, Placebo, Slipknot и многих других.

Motherland Summer, 31 июля

Крупнейший оупен-эйр, посвященный новой отечественной музыке, Motherland Summer пройдет 31 июля на территории Main Stage. Организаторы обещают более 30 артистов. Вот те, кого они уже успели анонсировать: Mujuice, «Нервы», Ssshhhiiittt!, «Синекдоха Монток», Sonic Death, «Буерак», Ploho, Арсений Креститель, «Терпение», Rooftops и «Сотни улыбок».

Фестиваль изобретательной музыки Fields, 4-8 августа

В этом году Fields пройдет сразу на нескольких площадках Москвы. Основную программу представят в Mutabor, специальные шоукейсы пройдут в Новой Третьяковке, Garage Screen, пространствах «Лебединое Озеро» и «Атма 360». Фестиваль уже объявил первую волну артистов, и все они очень разноплановые: от рэпера Zavet, певицы Ушко и мультиинструменталистки Kate NV до джаз-квартета Бром и алтайской фолк-группы Бай Терек. При этом, как рассказал «Газете.Ru» основатель и куратор Fields Андрей Морозов, из-за коронавируса пришлось несколько раз подтверждать и отменять артистов на текущий год.

«Говорить о влиянии на лайн-ап сейчас сложно: он еще сформирован не в полной мере. Тем не менее иностранные артисты и их агенты уже постепенно переходят от режима заморозки любых договоренностей к подтверждению участия. Так или иначе, мы держим руку на пульсе и уже наблюдаем некоторые позитивные изменения: например, гражданам Германии разрешили приезжать в Россию на двое суток без особого разрешения МИДа, но при наличии приглашения», — отметил Морозов.

Основатель фестиваля подчеркнул, что привоз иностранных артистов не является для него самоцелью. В этом году на площадках Fields выступят музыканты из разных городов России. Что до мер безопасностей, то они будут соблюдаться в той мере, в какой это будет необходимо на момент проведения фестиваля. Зрителям предложат бесплатные маски, температуру планируют измерять на входе.

Что касается цен на билеты, то организаторы постарались сделать событие доступным для широкой публики. Билеты на мероприятие сейчас от 2200 рублей.

Фестиваль электронной музыки и современного искусства Signal, 19-22 августа

Несмотря на пандемию и закрытые границы, в 2020 году Signal нашел выход из ситуации. Благодаря телемосту, артист выступал в прямом эфире из своей студии, например, в Европе, и мог видеть зрителей, которые наблюдали за ним через 8-метровую голограмму на воде, созданную Sila Sveta. В этом году фестиваль в пятый раз пройдет в Никола-Ленивце и часть хедлайнеров уже объявили. Среди них и те артисты, выступления которых переносились из-за ковида, — Nur Jaber и Bruce.

«Еще до того как мы начали активно букировать иностранцев в этом году, мы изучили все риски и варианты решений. И буквально на прошлой неделе начали заявлять первых хедлайнеров: Николаса Лутса из Уругвая, берлинского диджея Сонью Мунир, финского музыканта Vladislav Delay и Bruce из Великобритании. Впервые в Россию привезем восходящую звезду из Ливана Нур Джабер. И это только начало. Надеемся, все планируемые артисты смогут прилететь, лайн-ап в этом году идеальный!» — рассказал Сергей Фадеев, основатель фестиваля Signal.

Что касается соблюдения антикоронавирусных мер, не исключено, что Signal будет полагаться на опыт прошлого года.

«В прошлом году на входе проводилось измерение температуры и контроль ношения масок. Персонал, контактировавший с гостями, использовал средства индивидуальной защиты. Если в этом году будет сохранен масочный режим к дате фестиваля, то мы повторим опыт прошлого года. Но Signal проходит в Никола-Ленивце, на огромной территории на открытом воздухе, что, конечно, обуславливает низкую степень опасности заражения вирусом», — уточнил Фадеев.

По сравнению с 2020-м минимальная цена билета выросла на 1500 рублей (4400 против 2900). Но, по словам основателя Signal, на продажи это не повлияло.

«В 2020 году мы снизили финальную стоимость билета на 15% для поддержки наших гостей, хотя это было дополнительной финансовой нагрузкой в сложный период времени. Похоже, что в этом году такая мера не требуется, и наши гости выражают нам свою поддержку, заранее активно покупая билеты», — отметил Фадеев.

«Большая вода», 1-8 мая

Как рассказали «Газете.Ru», Bosco Fresh Fest в этом году не будет. Вместо него творческое объединение Esthetic Joys займется более камерным проектом «Большая вода». Это пятидневный круиз по Волге с остановками в Калязине, Угличе, Рыбинске, Ярославле, Костроме и Плесе и три дня в Нижнем Новгороде. Небольшое путешествие по России пройдет в компании группы «Интурист», музыкантов Димы Пантюшина и Саши Липского, диджеев YSSUE и I96Y и стендап-комика Вани Усовича. На протяжении всей поездки на теплоходе будет работать чек-пункт, где каждый сможет сдать экспресс-тест на коронавирус, отметили в пресс-службе.