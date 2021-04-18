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Кадр из фильма «Последние слова» (2020) Кадр из фильма «Последние слова» (2020)

Что посмотреть (и пересмотреть) на Московском кинофестивале

20 лучших фильмов ММКФ в 2021 году: выбор «Газеты.Ru»

Вампиры на берегу Балтийского моря, победитель Берлинале, байопики Элеоноры Маркс и Туве Янссон, доки про Павла Дурова и больницу в Ухане, а также «Печать зла», «Жюль и Джим», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» и многое другое. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков выбрал 19 фильмов и один сериал из программы 43-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 22 по 29 апреля.

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Что посмотреть

«Бистро» («Dainâ»)
Реж. Мика Нинагава / Япония
Программа «Кинорежиссерки нашего времени»

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Криминальная лента про неприкаянную девушку, которая устраивается официанткой в необычное бистро, — им владеет шеф-повар и по совместительству бывший киллер, а обслуживают в заведении исключительно профессиональных убийц.

«Девушки старого города» («Tù zi bào lì»)
Реж. Шэнь Юй / Китай
Программа «Кинематограф Китая. Женский взгляд»

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17-летнюю школьницу, живущую с отцом и мачехой, вдруг навещает биологическая мать, которая ушла почти сразу после рождения девочки. Счастливое воссоединение омрачают финансовые проблемы женщины — она задолжала крупную сумму местным гангстерам. Одну из ролей в неонуаре исполнила Реджина Вань из «Озера диких гусей».

«Дуров»
Реж. Родион Чепель / Россия
Конкурс документального кино

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Док о создателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове, который уже успел посмотреть сам Дуров, — режиссер картины Родион Чепель специально ездил встречаться с ним в Дубай. Как именно предприниматель оценивает ленту, неизвестно.

«Контейнер» (сериал)
Реж. Максим Свешников / Россия
Программа «Специальные показы»

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Драма о женщине, зарабатывающей суррогатным материнством. На последних месяцах беременности она, вопреки общепринятым процедурам, поселяется в доме заказчиков — чиновника и его супруги, что приводит к тяжелым последствиям для всех участников процесса. В сериале снялись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Мария Фомина, режиссером выступил Максим Свешников («257 причин, чтобы жить»).

«Кофейня в поле» («Huāngyě kāfēi guǎn»)
Реж. Сяофань Ши / Китай
Основной конкурс

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Юная Юаньфань после трех лет в Шанхае возвращается в родной городок и устраивается кассиршей на заправку. Наметившиеся серые будни прерывает неожиданная находка: Юаньфань и ее подруга натыкаются на упавшую советскую космическую капсулу, которая становится их укромным местом, чтобы помечтать о будущей жизни в мегаполисе.

«Кровопийцы» («Blutsauger»)
Реж. Юлиан Радльмайер / Германия
Основной конкурс

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В конце 1920-х годов советского рабочего Левушку берут на роль Троцкого в картине Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Однако во время производства ленты госдеятель впадает в немилость у Сталина, и персонажа вырезают из фильма. После этого Левушка, мечтающий об актерской карьере, пытается бежать из СССР в Голливуд, но по дороге застревает на престижном немецком курорте у Балтийского моря. Который оказывается заполнен буржуазными вампирами. Герой, сам скрывающийся под личиной аристократа, безнадежно влюбляется в одну из кровопийц — эксцентричную миллионершу и владелицу фабрики. Всплеск чувств приводит к самым неожиданным последствиям.

«Мисс Маркс» («Miss Marx»)
Реж. Сюзанна Никкьярелли / Бельгия, Италия
Программа «8 ½ фильмов»

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Карл Маркс был отцом социализма, трудовой теории стоимости — и Элеоноры. Младшая дочь автора «Капитала» одной из первых связала социализм с феминизмом, боролась за права женщин и запрет детского труда. В 1883 году Элеонора познакомилась с английским политиком Эдвардом Эвелингом, и эта встреча изменила всю ее жизнь. Главные роли в фильме исполнили Ромола Гарай (сериал «Эмма») и Патрик Кеннеди («Ход королевы»).

«Неудачный трах, или Безумное порно» («Babardeala cu bucluc sau porno balamuc»)
Реж. Раду Жуде / Румыния
Программа «Фильмы, которых здесь не было»

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Лента — победитель Берлинале-2021. По сюжету карьера школьной учительницы Эми оказывается под угрозой, когда в сеть попадает ее интимное видео. Вынужденная встретиться с разъяренными родителями, которые требуют ее увольнения, героиня решает не сдаваться.

«Последние слова» («Last Words»)
Реж. Джонатан Носситер / Франция, Италия
Программа «Фильмы, которых здесь не было»

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Картина, отобранная для прошлогоднего Каннского фестиваля, который так и не состоялся. В 2085 году Земля претерпевает последствия экологической катастрофы, из-за которой погибла значительная часть человечества. Юноша обнаруживает в парижской квартире старые пленки из легендарной синематеки в Болонье. Вместе с владельцем этих сокровищ, бывшим режиссером, герой отправляется в Афины на поиски выживших и организует там самопальный кинотеатр. Среди задействованных в «Последних словах» артистов — Стеллан Скарсгард, Ник Нолти, Шарлотта Рэмплинг и Альба Рорвахер.

«Святой Нарцисс» («Saint-Narcisse»)
Реж. Брюс Лабрюс / Канада
Программа «Молодые и красивые»

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У 22-летнего Доминика есть фетиш — он сам. Герой всю жизнь прожил без матери, будучи уверенным, что она мертва. Но однажды выясняется, что это не так, и более того — у Доминика есть брат-близнец. Когда они наконец находят друг друга, между ними завязываются сложные романтические отношения.

«Собака не перестанет лаять» («El perro que no calla»)
Реж. Ана Кац / Аргентина
Программа «Эйфория изоляции»

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Себастьян, мужчина 30 с чем-то лет, меняет одну подработку за другой, что сильно его огорчает, — на самом деле он стремится лишь любить и пользуется каждой выпавшей возможностью. Его жизнь существенно меняется в ходе ряда странных и абсурдных происшествий — и все это на фоне мира, который подбирается к грани апокалипсиса.

«Туве» («Tove»)
Реж. Зайда Бергрот / Швеция, Финляндия
Программа «Мир искусств»

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Байопик шведско-финской писательницы и иллюстраторки Туве Янссон. Сюжет охватывает ранние годы ее жизни (от Второй мировой до середины 50-х), на которые пришлись знакомства с театральной режиссеркой Вивикой Бэндлер и журналистом Атосом Виртаненом, а также создание главного детища Янссон — книжной серии о муми-троллях.

«Ужас в 61» («The Scary of Sixty-First»)
Реж. Даша Некрасова / США
Программа «Эйфория изоляции»

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«Ужас в 61» — режиссерский дебют актрисы Даши Некрасовой, американки белорусского происхождения, которая получила известность в 2018 году после вирусного интервью с сотрудницей ультраправого сайта InfoWars (та пыталась выяснить у девушки, почему она придерживается социалистических взглядов). По сюжету хоррора две студентки заселяются в квартиру на Манхэттене и выясняют, что апартаменты таят мрачные секреты, — раньше здесь жил миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн.

«Фритци — Чудесная история о воссоединении Германии» («Fritzi — Eine Wendewundergeschichte»)
Реж. Ральф Кукула, Маттиас Брун / Чехия, Бельгия, Люксембург, Германия
Программа «Специальные показы»

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Восточная Германия, 1989 год. Семья Софи, подруги 12-летней Фритци, уезжает на отдых в Венгрию и оставляет девочке своего пса Спутника. Однако когда к началу учебного года они не возвращаются, Фритци и ее новый друг сами отправляются на поиски.

«76 Дней» («76 Days»)
Реж. Хао У, Вэйси Чэнь / США, Китай
Программа «Свободная мысль. Программа документального кино»

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Документальный фильм о двух с лишним месяцах жизни больницы в городе Ухане, который был заблокирован 23 января прошлого года из-за разгоревшейся эпидемии коронавируса.

Что пересмотреть

«Весна, лето, осень, зима... и снова весна» («Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom»)
Реж. Ким Ки Дук / Южная Корея
Программа «Ким Ки Дук. Послесловие»

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Культовая лента о двух монахах, живущих в плавучей хижине посреди озера. Ленту «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» покажут в рамках ретроспективы, посвященной творчеству Ким Ки Дука, — режиссер, неоднократно обвиненный в сексуальном насилии, скончался в декабре 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19.

«Жюль и Джим» («Jules et Jim»)
Реж. Франсуа Трюффо / Франция
Программа «Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни»

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Третий фильм Франсуа Трюффо — история любви двух друзей, австрийца и француза, к одной девушке, которая разворачивается накануне Первой мировой войны.

«И целого мира мало» («The World Is Not Enough»)
Реж. Майкл Эптед / США, Великобритания
Программа «Майкл Эптед»

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19-я часть бондианы — предпоследняя с участием Пирса Броснана. В ней агент 007 сражается с террористом, который стремится захватить все нефтяные ресурсы Земли. Вместе с Броснаном в картине снялись Софи Марсо, Роберт Карлайл, Дэнис Ричардс и Джуди Денч.

«Империя чувств» («Ai no korīda»)
Реж. Нагиса Осима / Япония, Франция
Программа «Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни»

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Знаменитая порнодрама об экстремальных отношениях мещанина и служанки в Токио 1930-х.

«Печать зла» («Touch of Evil»)
Реж. Орсон Уэллс / США
Программа «Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни»

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Легендарный нуар — один из последних классических представителей жанра, история о жителях небольшого городка на американо-мексиканской границе, который терзают наркоторговцы и продажные полицейские.