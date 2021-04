Главное из мира шоу-бизнеса за неделю: ложь Эмбер Херд, встреча Ефремова с женой, ведущие «Оскара»

Прослушать новость Остановить прослушивание

Что случилось за неделю в мире шоу-бизнеса и кинематографа

Звезда «Терминатора» в касте экранизации The Last of Us Кантемира Балагова, первая встреча Михаила Ефремова с женой после этапирования в колонию, а также вскрывшаяся ложь Эмбер Херд и Брэд Питт в качестве ведущего «Оскара»: «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных новостях кино, музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю.