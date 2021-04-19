Сериал «Мейр из Исттауна»: Кейт Уинслет и Эван Питерс ищут охотника на девочек-подростков

Исттаун в штате Пенсильвания — типичный американский городок, где все друг друга знают. Год назад здесь случилась трагедия: пропала девочка-подросток. Тела так и не нашли, расследование зашло в тупик. С тех пор местные относятся к полиции с сомнением. Среди впавших в немилость — детективша Мейр Шиан (Кейт Уинслет), женщина средних лет с уставшим взглядом и ворохом семейных проблем. Когда в лесу находят труп еще одной девочки, матери-одиночки Эрин (Кэйли Спэни из «Тихоокеанского рубежа 2»), Мейр приступает к новому расследованию. В этом ей помогает молодой напарник, присланный от округа, — детектив Колин Забел (Эван Питерс).

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Насколько типичен описываемый в «Мейр из Исттауна» город, настолько привычен глазу и сам сериал. Дрезина, нагруженная семейной драмой, иногда неотличимой от намыленной санта-барбары, неспешно ползет по детективным рельсам. Из шкафов стройными рядами валятся скелеты. Размеренная провинциальная жизнь постепенно обнажает свою хтоническую природу. Это, возможно, не самый выдающийся материал для возвращения на малые экраны после длительного отсутствия, но именно так произошло с Кейт Уинслет, которая десять лет назад снялась в мини-сериале HBO «Милдред Пирс» — и с тех пор не высовывалась из большого кинематографа.

Пожалуй, без Уинслет за «Мейр» и не стоило бы браться. Несмотря на любопытные имена в титрах, среди которых — режиссер комедийного триллера «Охота» Крэйг Зобел, упомянутый Питерс, Джулианна Николсон из «Подпольной империи» и звезда «24 часов» Джин Смарт, в конечном итоге это шоу, написанное и снятое будто по залистанной методичке. Однако лидирующая 45-летняя артистка придает сериалу неожиданного шарма, что компенсирует его общую шаблонность.

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На самом деле трюк не то чтобы изобретательный: сломленная жуткой трагедией, стареющая Мейр — героиня, которую нам неоднократно приходилось видеть на экране. Просто прежде это был, как правило, герой. Стыдноватые погони с прихрамыванием (разве что без сетований в духе «Я слишком стара для этого дерьма»), озорная смена сигарет на вейп, робкие попытки ввязаться в новые отношения после развода и скептичные переговоры с психотерапевтом, обязательное отстранение от службы (уж простите за спойлер) — все это успело страшно надоесть в исполнении мужчин, но выглядит интригующе при наличии женской перспективы.

За счет этого подрасцветает и все вокруг: типовой «зеленый» напарник помладше, доверенный Питерсу, который для разнообразия не щеголяет эксцентрикой, сварливая мать (Смарт), вяло бунтующая тинейджерка-дочь (Энгаури Райс из эпизода «Черного зеркала» про Майли Сайрус). Поэтому первые пять серий «Мейр из Исттауна» вполне справляются с задачей-минимум и удерживают внимание, в нужные моменты подбрасывая дрова в топку, — то детективные, то связанные с персональной травмой героини (по-настоящему страшной, надо сказать). Во второй половине сезона, когда уже тянет поклевать носом, сериал вдруг стремительно набирает обороты — и, хочется верить, не растеряет этой прыти на финишной прямой.